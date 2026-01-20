ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιατί το νέο άλμπουμ των BTS λέγεται «Arirang»

Οι BTS ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα την επιστροφή τους με νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία.

Ο πρώτος «γεμάτος» δίσκος τους μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και θα έχει τίτλο Arirang.

Το Arirang είναι το πιο αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι της Κορεατικής Χερσονήσου και συχνά περιγράφεται ως άτυπος, συναισθηματικός «εθνικός ύμνος». Οι ρίζες του χάνονται πίσω στους αιώνες και η σημασία του δεν έχει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Κάποιες ερμηνείες το συνδέουν με την ομορφιά ή τον πόνο και την έννοια του αγαπημένου προσώπου, ωστόσο η ετυμολογία παραμένει αντικείμενο διαφωνίας. Στους στίχους επανέρχεται η εικόνα μιας διάβασης – το πέρασμα μιας κορυφογραμμής ή ενός ορεινού περάσματος – ως πορεία από τη δυσκολία προς κάτι καλύτερο.

Το τραγούδι δεν έχει «μία» εκδοχή. Κυκλοφορεί σε πάνω από 60 παραλλαγές και έχουν καταγραφεί περισσότερες από 3.600 διαφορετικές παραλλαγές στίχων. Η πιο γνωστή μορφή του έχει το ρεφρέν «Arirang, arirang, arariyo», με το «arariyo» να λειτουργεί περισσότερο ως συναισθηματικό επιφώνημα παρά ως λέξη με κυριολεκτική σημασία.

Στην ιαπωνική κατοχή της Κορέας (1910–1945) το Arirang συνδέθηκε με την αντίσταση, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη απήχηση της ομώνυμης βουβής ταινίας του 1926. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Κορεάτη που καταρρέει ψυχολογικά μετά από βασανιστήρια από τις ιαπωνικές αρχές. Το τραγούδι απαγορεύτηκε, όμως δεν εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι το Arirang έμεινε κοινό πολιτισμικό σημείο αναφοράς και μετά τη διαίρεση της χερσονήσου. Βόρεια και Νότια Κορέα το έχουν καταχωρίσει στην Unesco ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε σπάνιες στιγμές κοινής παρουσίας των δύο χωρών, όπως στις παρελάσεις αθλητών στο Σίδνεϊ το 2000 και στην Πιονγκτσάνγκ το 2018, ακούστηκε το Arirang αντί για εθνικός ύμνο.

Με πληροφορίες από Guardian

