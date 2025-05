Van Gogh's Flowers: Τα λουλούδια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ άνθισαν στον Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης

Εδώ και έξι ημέρες, ο Βοτανικός Κήπος της Νέας Υόρκης (NYBG) έχει «εισέλθει» στον κόσμο του Ολλανδού ζωγράφου, Βίνσεντ Βαν Γκογκ παρουσιάζοντας την έκθεση «Van Gogh's Flowers» (Τα Λουλούδια του Βαν Γκογκ).

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, το NYBG μάς καλεί να γνωρίσουμε τη μοναδικότητα των λουλουδιών που ενέπνευσαν τα πιο εμβληματικά έργα του σπουδαίου ζωγράφου.

«Όταν μπαίνεις... δεν παρατηρείς απλώς, αλλά το βιώνεις από μέσα και τότε σκέφτεσαι διαφορετικά», λέει ο Γάλλος καλλιτέχνης, Cyril Lancelin, ένας από τους επιμελητές της έκθεσης.

«Ο κόσμος αγαπά τον Βαν Γκογκ, και πιστεύω ότι θα ενθουσιαστεί με αυτήν την καθηλωτική εμπειρία, την οποία μπορεί να ζήσει μόνο στον κήπο. Αυτό συμβαίνει χάρη στους εξαιρετικούς κηποτεχνικούς μας, που ζωντανεύουν τους πίνακές του με αληθινά λουλούδια», ανέφερε η Τζένιφερ Μπέρνσταϊν, διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρκης.

Η μοναδική εμπειρία ξεκινά αμέσως μόλις οι επισκέπτες εισέλθουν στον κήπο. Κοντά στο κέντρο υποδοχής υπάρχουν εντυπωσιακές κατασκευές από λουλούδια που έχουν φτιάξει οι καλλιτέχνες Catherine Borowski και Lee Baker, γνωστοί ως Graphic Rewilding.

Μέσα στο Θερμοκήπιο Haupt, υπάρχουν ακόμα περισσότερα έργα βασισμένα στα λουλούδια που ζωγράφιζε ο Βαν Γκογκ. Όπως εξηγεί ο Baker, τα κοτσάνια από τις ίριδες που έχουν τοποθετηθεί εκεί θυμίζουν δέντρα, αλλά το σχήμα τους παραπέμπει και στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.

Επίσης, στην έκθεση παρουσιάζονται τρισδιάστατα γλυπτά από την καλλιτέχνιδα Amie Jacobsen, φτιαγμένα από ατσάλι και εμπνευσμένα από τους διάσημους πίνακες με λουλούδια του Βαν Γκογκ. «Όλη η τέχνη επηρεάζεται από τη φύση, και αυτή η έκθεση δείχνει ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και το φυσικό περιβάλλον», λέει η Jacobsen.

