Το «όχι» του Νικ Κέιβ στον Morrissey για τραγούδι με μπουζούκι και «αντι-woke» στίχο

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση συνεργασίας με τον Morrissey πέρυσι, όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει σε ένα κομμάτι με «αντι-woke» περιεχόμενο, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «προκλητικό χωρίς λόγο και ελαφρώς γελοίο».

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τη στήλη του καλλιτέχνη στον προσωπικό του ιστότοπο, στις 16 Ιουνίου, όπου απάντησε σε ερώτηση αναγνώστη σχετικά με το πώς διαχειρίζεται τις προτάσεις που επιλέγει να απορρίψει.

Ο Cave ανέφερε ότι, αν και τρέφει σεβασμό για τον πρώην τραγουδιστή των Smiths, τον περιέγραψε ως «αναμφισβήτητα πολύπλοκη και διχαστική προσωπικότητα, που δείχνει να απολαμβάνει ιδιαιτέρως το να εκνευρίζει τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση αφορούσε «ένα κομμάτι με εισαγωγή ελληνικού μπουζουκιού», στο οποίο ο Morrissey ήθελε ο Κέιβ να απαγγείλει ένα πολιτισμικά φορτισμένο κείμενο κατά της λεγόμενης «woke» κουλτούρας.

«Αν και, σε κάποιο επίπεδο, μπορούσα να κατανοήσω την πρόθεση, δεν ήταν κάτι που με εκφράζει», έγραψε ο Cave. «Προσπαθώ να κρατώ την πολιτική μακριά από τη μουσική με την οποία ασχολούμαι. Πιστεύω ότι αποδυναμώνει το αποτέλεσμα και έρχεται σε αντίθεση με ό,τι προσπαθώ να δημιουργήσω. Οπότε, Astrid, αρνήθηκα ευγενικά. Είπα όχι.»

