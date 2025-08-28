ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τζουντ Λο ως Πούτιν σε φωτογραφία από το φιλμ του Ασαγιάς: Προετοιμασμένος για κριτική ο σκηνοθέτης

Τι δηλώνει ο σκηνοθέτης για την αμφισημία του «κινηματογραφικού κακού» με αφορμή την ταινία του, «Ο μάγος του Κρεμλίνου»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τζουντ Λο ως Πούτιν σε φωτογραφία από το φιλμ του Ασαγιάς: Προετοιμασμένος για κριτική ο σκηνοθέτης Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Φωτογραφία του Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν από τον ρόλο του στην ταινία «Ο μάγος του Κρεμλίνου» κυκλοφόρησε εν μέσω του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Αυτό που κάνει αυτή την ταινία μοναδική, και τελικά αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειξε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά και προσπάθησε να απεικονίσει τη φύση του», λέει ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς, μιλώντας στο Variety.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το περιοδικό, ο Λο στέκεται πλάι στον συμπρωταγωνιστή του, Πολ Ντέινο, ο οποίος υποδύεται τον σύμβουλο επικοινωνίας και στρατηγικής, Βάντιμ Μπαράνοφ.

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, το «The Wizard of the Kremlin» του Γάλλου σκηνοθέτη είναι μια εξερεύνηση των θεμελίων του «σύγχρονου πολιτικού κόσμου» και όχι απλώς η η «ιστορία προέλευσης του Πούτιν».

Η αμφισημία του κακού στο σινεμά

Ο Ασαγιάς γνωρίζει ότι η πολύπλευρη απεικόνιση του Πούτιν μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Ασαγιάς αστειεύεται ότι δεν είναι «ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που παρουσιάζει τρομερούς χαρακτήρες», αναφέροντας ως παραδείγματα τα «Scarface», «Ο Νονός», «Nosferatu» και το δικό του, υποψήφιο για Emmy, «Carlos».

«Πάντα ένιωθα ότι, βαθιά μέσα μου, αυτό το ζήτημα του κακού και της αμφισημίας του είναι κάτι που ανήκει στο σινεμά και πάντοτε ανήκε στο σινεμά», λέει, προτού παραθέσει τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, «ο οποίος είπε ότι όσο πιο επιτυχημένος είναι ο κακός, τόσο καλύτερη είναι η ταινία».

Ο Ασαγιάς υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι θεατές «ίσως να είναι λιγότερο συνηθισμένοι να απεικονίζεται το πολιτικό κακό», το οποίο «δεν είναι κάτι που δείχνουμε, είναι κάτι που υφιστάμεθα».

«Αυτό που κάνει την ταινία μοναδική και, τελικά, αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειχνε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά προσπαθούσε επίσης να αποδώσει τη φύση του. Πώς λειτουργεί, τους εσωτερικούς του μηχανισμούς», λέει ο Ασαγιάς.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο μάγος του Κρεμλίνου»: Το βραβευμένο γαλλικό μπεστ-σέλερ που κατηγορείται ότι «ξεπλένει» τον Πούτιν

Θέματα / «Ο μάγος του Κρεμλίνου»: Το βραβευμένο γαλλικό μπεστ-σέλερ που κατηγορείται ότι «ξεπλένει» τον Πούτιν

Ένα από πιο δημοφιλή και πολυβραβευμένα μυθιστορήματα της περσινής χρονιάς στη Γαλλία προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σύγχρονο ρωσικό καθεστώς
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο» δήλωσε η Έμα Στόουν - «Η ταινία δείχνει τι συμβαίνει τώρα στην κοινωνία» τόνισε ο σκηνοθέτης
LIFO NEWSROOM
Το Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το μουσείο ζητά από την κυβέρνηση να παρέχει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να καλυφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας – τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά συμβατική υποχρέωση
LIFO NEWSROOM
Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

To ριμέικ του «Πολέμου των Ρόουζ» με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ολίβια Κόλμαν, τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» και η «Γεύση του Κερασιού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα
LIFO NEWSROOM
Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Πολιτισμός / Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Στα φετινά βραβεία είχε συμπεριληφθεί συγγραφέας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «τερφ» και στηρίζει την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - Τι απαντούν οι διοργανωτές
LIFO NEWSROOM
Η «οικία Κοκοβίκου» μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου

Πολιτισμός / Η «οικία Κοκοβίκου» μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου

Πρόκειται για το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» - Tο κτήριο, σε ερειπιώδη κατάσταση σήμερα, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού
LIFO NEWSROOM
 
 