Ο Τζουντ Λο ως Πούτιν σε φωτογραφία από το φιλμ του Ασαγιάς: Προετοιμασμένος για κριτική ο σκηνοθέτης

Φωτογραφία του Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν από τον ρόλο του στην ταινία «Ο μάγος του Κρεμλίνου» κυκλοφόρησε εν μέσω του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Αυτό που κάνει αυτή την ταινία μοναδική, και τελικά αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειξε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά και προσπάθησε να απεικονίσει τη φύση του», λέει ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς, μιλώντας στο Variety.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το περιοδικό, ο Λο στέκεται πλάι στον συμπρωταγωνιστή του, Πολ Ντέινο, ο οποίος υποδύεται τον σύμβουλο επικοινωνίας και στρατηγικής, Βάντιμ Μπαράνοφ.

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, το «The Wizard of the Kremlin» του Γάλλου σκηνοθέτη είναι μια εξερεύνηση των θεμελίων του «σύγχρονου πολιτικού κόσμου» και όχι απλώς η η «ιστορία προέλευσης του Πούτιν».

Η αμφισημία του κακού στο σινεμά

Ο Ασαγιάς γνωρίζει ότι η πολύπλευρη απεικόνιση του Πούτιν μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Ασαγιάς αστειεύεται ότι δεν είναι «ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που παρουσιάζει τρομερούς χαρακτήρες», αναφέροντας ως παραδείγματα τα «Scarface», «Ο Νονός», «Nosferatu» και το δικό του, υποψήφιο για Emmy, «Carlos».

«Πάντα ένιωθα ότι, βαθιά μέσα μου, αυτό το ζήτημα του κακού και της αμφισημίας του είναι κάτι που ανήκει στο σινεμά και πάντοτε ανήκε στο σινεμά», λέει, προτού παραθέσει τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, «ο οποίος είπε ότι όσο πιο επιτυχημένος είναι ο κακός, τόσο καλύτερη είναι η ταινία».

Ο Ασαγιάς υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι θεατές «ίσως να είναι λιγότερο συνηθισμένοι να απεικονίζεται το πολιτικό κακό», το οποίο «δεν είναι κάτι που δείχνουμε, είναι κάτι που υφιστάμεθα».

«Αυτό που κάνει την ταινία μοναδική και, τελικά, αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειχνε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά προσπαθούσε επίσης να αποδώσει τη φύση του. Πώς λειτουργεί, τους εσωτερικούς του μηχανισμούς», λέει ο Ασαγιάς.

