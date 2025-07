Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί στο μακρόστενο νησί Λίντο από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Με το επίσημο πρόγραμμα για τη φετινή διοργάνωση να έχει ήδη κυκλοφορήσει, ξέρουμε ακριβώς τι- και ποιους- να περιμένουμε τις ημέρες του Φεστιβάλ.

Υπάρχει το After The Hunt, το πολυαναμενόμενο θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο, με πρωταγωνιστές τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny και Andrew Garfield. «Σκεφτείτε απλά το κόκκινο χαλί» σχολιάζει το Russh.

Υπάρχει επίσης, η ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέικομπ Ελόρντι ως το τέρας και, σύμφωνα με τον ντελ Τόρο, αναμένεται να είναι περισσότερο συναισθηματική παρά τρομακτική.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Οι 19 πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα

Bugonia

Ο Γιώργος Λάνθιμος έχει κυριαρχήσει στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Η ταινία Bugonia επανενώνει την Emma Stone και τον Jesse Plemons, καθώς και την Alicia Silverstone, σε μια διασκευή της επιτυχημένης κορεατικής ταινίας Save The Green Planet. Όσο για την πλοκή, ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες, απαγάγοντας την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι ένας εξωγήινος που σκοπεύει να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

The Wizard of Kremlin

Μια άλλη διασκευή, αυτή τη φορά βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι, η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» διαδραματίζεται στη Ρωσία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Ρώσου σκηνοθέτη που γίνεται ένας απρόβλεπτος σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν τον οποίο υποδύεται ο Τζουντ Λο, καθώς αυτός ανέρχεται στην εξουσία στη μετασοβιετική Ρωσία.

After The Hunt

Είναι μια ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο που αναμένεται με ανυπομονησία, μετά το Queer που βγήκε στους κινηματογράφους πέρυσι. Μια καθηγήτρια πανεπιστημίου (Τζούλια Ρόμπερτς) βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όταν η πρώην μαθήτριά της (Ayo Edebiri) διατυπώνει σοβαρές κατηγορίες εναντίον του συναδέλφου και του φίλου της (Andrew Garfield). Πρόκειται για ένα λαμπερό καστ και μια ακόμα πιο συναρπαστική ιστορία.

Father Mother Sister Brother

Η ταινία αφορά αποξενωμένα αδέλφια που επανενώνονται μετά από χρόνια χωρισμού, αναγκασμένα να αντιμετωπίσουν εντάσεις που δεν έχουν λυθεί και να επανεκτιμήσουν τις τεταμένες σχέσεις τους με τους συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς τους.

Frankenstein

Βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ, έρχεται η ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, με πρωταγωνιστές τον Όσκαρ Ισαάκ ως Βίκτορ Φρανκενστάιν, τον Τζέικομπ Ελόρντι ως το τέρας του, τη Μία Γκοθ ως το ερωτικό του ενδιαφέρον και τον Κρίστοφ Βαλτς.

Ghost Elephants

H ταινία ακολουθεί ένα μυστηριώδες κοπάδι ελεφάντων-φαντασμάτων στις ζούγκλες της Ανγκόλα.

The Testament of Ann Lee

Σε αυτό το ιστορικό δράμα-μιούζικαλ, πρωταγωνιστεί η Amanda Seyfried ως Αν Λι, η γυναίκα που ίδρυσε το κίνημα «Shaker» του 18ου αιώνα και ανακηρύχθηκε από τους οπαδούς της ως «η γυναίκα Χριστός». Η σκηνοθεσία είναι της Μόνα Φάστβολντ, η οποία συνυπέγραψε και το σενάριο με τον Μπρέιντι Κόρμπετ.

Silent Friend

Από την Ουγγαρία, διαγωνίζεται επίσης το δράμα «Silent Friend» της Ildiko Enyedi που επικεντρώνεται σε ένα μεγαλοπρεπές δέντρο σε έναν βοτανικό κήπο που παρατηρεί τους ανθρώπους, με ένα καστ που περιλαμβάνει τον Tony Leung Chiu-wai από το Χονγκ Κονγκ στον πρώτο του ρόλο σε ευρωπαϊκή ταινία.

Jay Kelly

Στο Φεστιβάλ υπάρχει και η ταινία του Νόα Μπάουμπαχ «Jay Kelly», σε σενάριο μαζί με την Έμιλι Μόρτιμερ, με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ «ο οποίος υποδύεται έναν επιτυχημένο ηθοποιό που περνάει κρίση ταυτότητας».

Cover-up

Η σκηνοθέτης που κέρδισε Όσκαρ για το «All the Beauty and the Bloodshed» επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί μυστικά για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ δημοσιογράφο ερευνητικής δημοσιογραφίας Σέιμουρ Χερς, γνωστός για τις εις βάθος έρευνές του και την απομονωμένη προσωπικότητά του, εστιάζοντας στη δημοσιογραφική του ακεραιότητα.

The Smashing Machine

Πρωταγωνιστής στην ταινία ο Dwayne «The Rock» Johnson ως ο πρώην πρωταθλητής MMA/UFC Mark Kerr, γνωστός και ως «The Smashing Machine».

Marc By Sofia

Δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα, αλλά «το πρώτο ντοκιμαντέρ της Σοφία Κόπολα αξίζει (προφανώς) να μας κάνει να ενθουσιαστούμε». Το θέμα της είναι ο μακροχρόνιος φίλος και δημιουργικός συνεργάτης της, Μαρκ Τζέικομπς. Λίγα είναι γνωστά για την έκταση της ίδιας της ιστορίας «αλλά με αυτούς τους δύο εμπλεκόμενους, αναμένεται να είναι οπτικά όμορφη».

Rose of Nevada

Σε ένα εγκαταλελειμμένο ψαροχώρι, το πλοίο The Rose of Nevada, το οποίο εξαφανίστηκε στη θάλασσα με πλήρωμα πριν από 30 χρόνια, ξαφνικά επανεμφανίζεται στο λιμάνι. Ο Nick (George MacKay) προσλαμβάνεται για να δουλέψει στο τεράστιο σκάφος, προσπαθώντας να στηρίξει την οικογένειά του, ενώ ο Liam (Callum Turner), ένας νεοαφιχθείς με σκοτεινό παρελθόν, εντάσσεται επίσης, στο πλήρωμα. Μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι, επιστρέφουν αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Έχουν ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και οι κάτοικοι τους αναγνωρίζουν ως το αρχικό πλήρωμα του Rose of Nevada.

Girl

Μια θρυλική Ταϊβανέζα ηθοποιός και συνεργάτης του Hou Hsiao‑Hsien κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με αυτήν τη μυστηριώδη, ακόμη «απόρρητη» ταινία.

A House of Dynamite

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από ένα επείγον γεγονός: την εκτόξευση ενός άγνωστου, χωρίς ταυτοποίηση πυραύλου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που βάζει την αμερικανική κυβέρνηση σε μια διαδικασία για να εντοπιστεί ο ένοχος και να καταρτιστεί σχέδιο αντίδρασης.

Remake

Ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ επιστρέφει έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια με μια βαθιά προσωπική ταινία, εξερευνώντας πώς ο θάνατος του γιου του αναμόρφωσε τον κόσμο του.

Scarlet

Η ταινία Scarlet είναι ένα δράμα-φαντασίας, σε σκηνοθεσία Pietro Marcello (γνωστός από το Martin Eden), που βασίζεται στο ρωσικό διήγημα Scarlet Sails του Alexander Grin.

No Other Choice

Η ταινία No Other Choice είναι ένα πολυσυζητημένο κορεάτικο δράμα μαύρης κωμωδίας, σκηνοθετημένο από τον διάσημο Park Chan-wook. Ο πρωταγωνιστής Man‑soo (Lee Byung‑hun), μετά από 25 χρόνια εργασίας του σε εταιρεία χαρτιού, απολύεται ξαφνικά. Καθώς αντιμετωπίζει υπαρξιακή και οικονομική κρίση, αποφασίζει να ακολουθήσει έναν σκοτεινό και βίαιο δρόμο: να δολοφονήσει τους άλλους υποψήφιους που διεκδικούν την ίδια δουλειά, ώστε να είναι ο μόνος υποψήφιος που απομένει.

The Voice of Hind Rajad

Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της μικρής Hind Rajab, του κοριτσιού που τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το όχημα στο οποίο ταξίδευε με την οικογένειά της δέχτηκε πυρά στη Γάζα, τον Ιανουάριο του 2024. Καθώς ήταν παγιδευμένη για ώρες, έμεινε σε επικοινωνία με τον Παλαιστινιακό Ερυθρό Σταυρό, σε μια δραματική προσπάθεια διάσωσής της.

Με πληροφορίες από i-D, Variety και Russh