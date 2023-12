Ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ μισούσε τον Σέρλοκ Χολμς

Στο «κρυφό μίσος» του σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, εμπνευστή του διάσημου ερευνητή Σέρλοκ Χόλμς, για τον χαρακτήρα που ο ίδιος δημιούργησε και είχε τεράστια επιτυχία, αναφέρεται η ιστορικός Λούσι Γουόρσλι.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ιστορικός Λούσι Γουόρσλι ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ μισούσε κρυφά το δημιούργημά του, τον Σέρλοκ Χολμς και κατηγόρησε τον διάσημο ντετέκτιβ ότι του στέρησε την αναγνώριση ως συγγραφέα της ιστορικής μυθοπλασίας.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC2, η ιστορικός ισχυρίζεται ότι ο Ντόιλ παρέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τον Σέρλοκ Χολμς με την ελπίδα ότι θα του επιτραπεί στη συνέχεια να κυνηγήσει την πραγματική του φιλοδοξία που δεν ήταν άλλη από τη συγγραφή έργων ιστορικής φαντασίας.

Το πρώτο μυθιστόρημα με τον θρυλικό ντετέκτιβ, «A Study in Scarlet» (Η Σπουδή στο Κόκκινο) απορρίφθηκε τρεις φορές προτού γίνει δεκτό από τον εκδοτικό οίκο Ward Lock & Co το 1886. Το έργο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν οι εκδότες, το χαρακτήρισαν «φτηνή μυθοπλασία».

Ο Σέρλοκ Χολμς συνέχισε να εμφανίζεται σε 60 πρωτότυπες ιστορίες, κάνοντας τον Ντόιλ εξαιρετικά πλούσιο, αλλά, σύμφωνα με την Λούσι Γουόρσλι, αγανακτισμένο που η επιτυχία του τον απέσπασε από την εκπλήρωση της μακροχρόνιας φιλοδοξίας του.

Η ιστορικός είπε στους Radio Times: «Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό του Άρθουρ ήταν το γεγονός ότι μισούσε τον Χολμς. Κατηγόρησε τον ντετέκτιβ του ότι τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει το όνειρό του». Σύμφωνα με τη Λούσι Γουόρσλι ότι ο Ντόιλ «θα μισούσε το γεγονός ότι σήμερα, 93 χρόνια μετά τον θάνατό του, τα ιστορικά μυθιστορήματά του παραμένουν αδιάβαστα, ενώ ο «φτηνός» –αλλά αγαπημένος– ντετέκτιβ του ζει για πάντα στις οθόνες».

Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έγραψε το πρώτο βιβλίο με τον Σέρλοκ Χολμς σε έξι εβδομάδες μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 1886. Το αρχικό όνομα του ντετέκτιβ ήταν Σέρινφορντ Χολμς, αλλά τελικά άλλαξε τα ονόματα των κεντρικών χαρακτήρων σε Σέρλοκ Χολμς και Τζον Γουάτσον.

