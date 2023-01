Δημόσιο κτήμα από φέτος ο Σέρλοκ Χόλμς- Η λίστα με τα επιπλέον 37 βιβλία, ταινίες και μουσικές συνθέσεις

Ο Σέρλοκ Χολμς αποτελεί από το 2023 δημόσιο κτήμα για το αμερικανικό κοινό.

Η μακροχρόνια αμφισβητούμενη διαμάχη των πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τις ιστορίες του σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έλαβε τέλος καθώς η ισχύς των πνευματικών δικαιωμάτων του 1927 που λήγουν την 1η Ιανουαρίου περιλαμβάνουν το τελευταίο έργο με τον πιο διάσημο ντέντεκτιβ.

Παράλληλα μαζί με τον Σέρλοκ Χολμς, απελευθερώνονται και τα δικαιώματα για άλλα βιβλία, μουσικές και ταινίες. Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι τα: Στο φάρο της Βιρτζίνια Γουλφ, Άντρες Χωρίς Γυναίκες του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Κουνούπια του Γουίλιαμ Φώκνερ και Οι Μεγάλοι Τέσσερις της Αγκάθα Κρίστι.

Όταν ένα έργο μπει σε καθεστώς δημοσίου τομέα, μπορεί νόμιμα να κοινοποιηθεί, να εκτελεστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί κλπ χωρίς άδεια ή οικονομικό κόστος.

Τα έργα από το 1927 έπρεπε αρχικά να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για 75 χρόνια, αλλά ο νόμος περί επέκτασης του όρου πνευματικής ιδιοκτησίας του 1998, καθυστέρησε την διάθεσή τους για 20 επιπλέον χρόνια.

Ενώ πολλά εξέχοντα έργα στη λίστα χρησιμοποίησαν αυτές τις επιπλέον δύο δεκαετίες για να κερδίσουν χρήματα στους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων τους, ένας ειδικός του Πανεπιστημίου Duke ανέφερε ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ίσχυε επίσης για «όλα τα έργα των οποίων η εμπορική βιωσιμότητα είχε υποχωρήσει εδώ και πολύ καιρό».

Κάθε χρόνο, έργα τα οποία προστατεύονται από τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα απελευθερώνονται ύστερα από την πάροδο συνολικά πλέον, 95 χρόνων σύμφωνα με τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Το 1927 προμήνυε το τέλος της εποχής του βωβού κινηματογράφου με την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «talkie». Αυτό ήταν το «The Jazz Singer», η ιστορική πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με συγχρονισμένους διαλόγους, επίσης διαβόητη για την ερμηνεία του Αλ Τζόλσον..

Εκτός από την ταινία σε σκηνοθεσία του Άλαν Κρόσλαντ, άλλες ταινίες, όπως το «Wings» σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Α. Γουέλμαν και το κλασικό επιστημονικής φαντασίας «Metropolis» του Φριτς Λανγκ μπαίνουν σε καθεστώς δημοσίου κτήματος μέσα στο 2023.

Μουσικές συνθέσεις, δηλαδή η μουσική και οι στίχοι που βρίσκονται σε παρτιτούρες, αλλά όχι οι ηχογραφήσεις, που βρίσκονται στη λίστα περιλαμβάνουν επιτυχίες από μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένου των «Έξυπνο Μουτράκι» αλλά και πρότυπα τζαζ κομμάτια από θρύλους όπως ο Λούις Άρμστρονγκ και Ντουκ Έλινγκτον, μεταξύ άλλων.

Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής έργα:

Βιβλία

— The Gangs of New York, Herbert Asbury (πρωτότυπη έκδοση)

— Death Comes for the Archbishop, Willa Cather

— The Big Four, Agatha Christie

— The Tower Treasure, Hardy Boys (Franklin W. Dixon)

— The Case-Book of Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle

— Copper Sun, Countee Cullen

— Mosquitoes, William Faulkner

— Men Without Women, Ernest Hemingway

— Der Steppenwolf, Herman Hesse (στα γερμανικά)

— Amerika, Franz Kafka (στα γερμανικά)

— Now We Are Six, A.A. Milne

— Le Temps retrouvé, Marcel Proust (στα γαλλικά)

— Twilight Sleep, Edith Wharton

— The Bridge of San Luis Rey, Thornton Wilder

— To The Lighthouse, Virginia Woolf

Ταινίες

— "7th Heaven," directed Frank Borzage

— "The Battle of the Century," Clyde Bruckman

— "The Kid Brother," Ted Wilde

— "The Jazz Singer," Alan Crosland

— "The Lodger: A Story of the London Fog," Alfred Hitchcock

— "Metropolis," Fritz Lang

— "Sunrise," F.W. Murnau

— "Upstream," John Ford

— "Wings," William A. Wellman

Μουσικές συνθέσεις

— "Back Water Blues," "Preaching the Blues" και "Foolish Man Blues" (Bessie Smith)

— "The Best Things in Life Are Free," από το μιούζικαλ "Good News" (George Gard "Buddy" De Sylva, Lew Brown, Ray Henderson)

— "Billy Goat Stomp," "Hyena Stomp" και "Jungle Blues" (Ferdinand Joseph Morton)

— "Black and Tan Fantasy" και "East St. Louis Toodle-O" (Bub Miley, Duke Ellington)

— "Can't Help Lovin' Dat Man" και "Ol' Man River," από το μιούζικαλ "Show Boat" (Oscar Hammerstein II, Jerome Kern)

— "Diane" (Erno Rapee, Lew Pollack)

— "Funny Face" και "'S Wonderful," από το μιούζικαλ "Funny Face" (Ira και George Gershwin)

— "(I Scream You Scream, We All Scream for) Ice Cream" (Howard Johnson, Billy Moll, Robert A. King)

— "Mississippi Mud" (Harry Barris, James Cavanaugh)

— "My Blue Heaven" (George Whiting, Walter Donaldson)

— "Potato Head Blues" και "Gully Low Blues" (Louis Armstrong)

— "Puttin' on the Ritz" (Irving Berlin)

— "Rusty Pail Blues," "Sloppy Water Blues" και "Soothin' Syrup Stomp" (Thomas Waller).

Με πληροφορίες του Forbes/voanews