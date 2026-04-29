Η Μπίλι Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον μεταφέρουν την περιοδεία «Hit Me Hard and Soft» σε 3D στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η Billie Eilish συνεργάζεται με τον James Cameron για να μεταφέρει την περιοδεία Hit Me Hard and Soft στη μεγάλη οθόνη, σε μια 3D κινηματογραφική εμπειρία που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Paramount Pictures στις 8 Μαΐου.

Την ταινία Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D) συνυπογράφουν σκηνοθετικά η 24χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ο 71χρονος δημιουργός των Avatar και Titanic. Τα γυρίσματα έγιναν κυρίως στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια των συναυλιών της Eilish στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της για την περίοδο 2024-25.

Η ταινία συνδυάζει τη σκηνική παρουσία της Eilish με πιο προσωπικές στιγμές εκτός σκηνής. Η κάμερα τη δείχνει να προετοιμάζεται πριν από τη συναυλία, να ζεσταίνει τη φωνή της, να δένει τους αστραγάλους της, να βάφεται και να μιλά για τον τρόπο με τον οποίο χτίζει την εμφάνισή της, την κίνησή της και τη σχέση της με το κοινό.

Η ιδέα για τις πιο εσωτερικές backstage στιγμές ανήκε στον Cameron, όπως είπε η Eilish στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. Η ίδια ανέφερε ότι αρχικά δεν σκόπευε να συμπεριλάβει τόσο προσωπικό υλικό, αλλά ο σκηνοθέτης την έπεισε πως το κοινό θα ήθελε να δει και αυτή την πλευρά της περιοδείας.

"Αυτή είναι η αγαπημένη μου παράσταση από όσες έχω δημιουργήσει και η αγαπημένη μου περιοδεία από όσες έχω κάνει", είπε η Eilish, εξηγώντας ότι η αποτύπωση της περιοδείας σε 3D δίνει την ευκαιρία και σε όσους δεν την είδαν από κοντά να ζήσουν κάτι από την εμπειρία.

Ο Cameron είπε ότι η ταινία δεν μένει μόνο στη μουσική και στο θέαμα, αλλά επιχειρεί να μπει πιο βαθιά στον τρόπο με τον οποίο η Eilish σκέφτεται, δημιουργεί και συνδέεται με τους θαυμαστές της. Για την παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν 17 κάμερες, αρκετές από τις οποίες τοποθετήθηκαν μέσα στο κοινό, ώστε να καταγράψουν όχι μόνο την ερμηνεία αλλά και την αντίδραση των θεατών.

Η κυκλοφορία της ταινίας έρχεται σε μια περίοδο όπου τα concert films έχουν αποκτήσει νέα εμπορική και πολιτισμική δυναμική, μετά τις μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες της Taylor Swift και της Beyonce. Ο Cameron εκτίμησε ότι οι θαυμαστές της Eilish θα ανταποκριθούν στην κοινή εμπειρία της αίθουσας, καθώς η συναυλία λειτουργεί και ως δεσμός ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα και το κοινό της.

Με στοιχεία από Reuters