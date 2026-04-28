«Petal»: Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της επόμενης δισκογραφικής της δουλειάς. Το «Petal», το όγδοο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της, θα είναι διαθέσιμο από τις 31 Ιουλίου μέσω της Republic Records.

Την εκτελεστική παραγωγή και τη συνυπογραφή των κομματιών υπογράφουν η ίδια η Γκράντε και ο Ίλια Σαλμανζαντέ (Ilya Salmanzadeh). Ο Σουηδο-Πέρσης παραγωγός, γνωστός από τη στενή του συνεργασία με τον θρυλικό Μαξ Μάρτιν (Max Martin), είχε καθοριστική συμμετοχή και στην επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ της, Eternal Sunshine (2024).

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Γκράντε παρομοίασε το «Petal» με «κάτι γεμάτο ζωή, που μεγαλώνει μέσα από τις ρωγμές ενός ψυχρού, σκληρού και δύσκολου περιβάλλοντος». Η περιγραφή αυτή προοικονομεί έναν δίσκο που συνεχίζει τη συναισθηματική αναζήτηση του Eternal Sunshine, εστιάζοντας όμως αυτή τη φορά στην έννοια της προσωπικής αναγέννησης.

Η κυκλοφορία του «Petal» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γκράντε ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και το Χόλιγουντ. Τα τελευταία χρόνια η καλλιτέχνιδα αφιερώθηκε στα γυρίσματα του κινηματογραφικού «Wicked» και της συνέχειάς του, ενώ παράλληλα διατήρησε την επαφή με το κοινό της μέσω της deluxe έκδοσης του Eternal Sunshine το 2025.

Το νέο άλμπουμ ήταν εδώ και καιρό στο «ραντάρ» των θαυμαστών της, καθώς η τραγουδίστρια μοιραζόταν συχνά στιγμιότυπα από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο. Η ανακοίνωση συμπίπτει με την έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας τον Ιούνιο. Ενώ το tour είχε αρχικά συνδεθεί με την προώθηση του Eternal Sunshine, πλέον θεωρείται βέβαιο ότι το «Petal» θα κατέχει κεντρική θέση στο setlist.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Γκράντε άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η περιοδεία ίσως σηματοδοτεί την τελευταία της μεγάλη επαφή με τη σκηνή για αρκετό καιρό. Μιλώντας πέρυσι στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ (Amy Poehler), εξομολογήθηκε ότι τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια της ζωής της τα οραματίζεται πολύ διαφορετικά, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα περιοδεία ως ένα είδος «τελευταίας μεγάλης εξόδου» πριν από την είσοδό της σε μια νέα φάση ζωής.

