«Petal»: Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Η Ariana Grande επιστρέφει τον Ιούλιο με το Petal, το όγδοο άλμπουμ της, σε μια περίοδο όπου κινείται ξανά ανάμεσα στην ποπ, τον κινηματογράφο και τη μεγάλη περιοδεία του Eternal Sunshine.

Η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της επόμενης δισκογραφικής της δουλειάς. Το «Petal», το όγδοο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της, θα είναι διαθέσιμο από τις 31 Ιουλίου μέσω της Republic Records.

Την εκτελεστική παραγωγή και τη συνυπογραφή των κομματιών υπογράφουν η ίδια η Γκράντε και ο Ίλια Σαλμανζαντέ (Ilya Salmanzadeh). Ο Σουηδο-Πέρσης παραγωγός, γνωστός από τη στενή του συνεργασία με τον θρυλικό Μαξ Μάρτιν (Max Martin), είχε καθοριστική συμμετοχή και στην επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ της, Eternal Sunshine (2024).

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Γκράντε παρομοίασε το «Petal» με «κάτι γεμάτο ζωή, που μεγαλώνει μέσα από τις ρωγμές ενός ψυχρού, σκληρού και δύσκολου περιβάλλοντος». Η περιγραφή αυτή προοικονομεί έναν δίσκο που συνεχίζει τη συναισθηματική αναζήτηση του Eternal Sunshine, εστιάζοντας όμως αυτή τη φορά στην έννοια της προσωπικής αναγέννησης.

Η κυκλοφορία του «Petal» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γκράντε ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και το Χόλιγουντ. Τα τελευταία χρόνια η καλλιτέχνιδα αφιερώθηκε στα γυρίσματα του κινηματογραφικού «Wicked» και της συνέχειάς του, ενώ παράλληλα διατήρησε την επαφή με το κοινό της μέσω της deluxe έκδοσης του Eternal Sunshine το 2025.


Το νέο άλμπουμ ήταν εδώ και καιρό στο «ραντάρ» των θαυμαστών της, καθώς η τραγουδίστρια μοιραζόταν συχνά στιγμιότυπα από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο. Η ανακοίνωση συμπίπτει με την έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας τον Ιούνιο. Ενώ το tour είχε αρχικά συνδεθεί με την προώθηση του Eternal Sunshine, πλέον θεωρείται βέβαιο ότι το «Petal» θα κατέχει κεντρική θέση στο setlist.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Γκράντε άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η περιοδεία ίσως σηματοδοτεί την τελευταία της μεγάλη επαφή με τη σκηνή για αρκετό καιρό. Μιλώντας πέρυσι στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ (Amy Poehler), εξομολογήθηκε ότι τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια της ζωής της τα οραματίζεται πολύ διαφορετικά, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα περιοδεία ως ένα είδος «τελευταίας μεγάλης εξόδου» πριν από την είσοδό της σε μια νέα φάση ζωής.

με στοιχεία από το Variety

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Πολιτισμός / “She’s the He”: Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Το She’s the He μετατρέπει το ηθικό πανικό για τις τρανς τουαλέτες σε κωμωδία για τη φιλία, το coming out και τη χαρά της τρανς ορατότητας, έπειτα από μια δύσκολη διαδρομή προς τις αίθουσες σε μια ολοένα πιο εχθρική πολιτική συγκυρία στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Πολιτισμός / Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επέστρεψε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
THE LIFO TEAM
Δαίμονες, άγγελοι και αποκαλύψεις: Ο William Blake φτάνει για πρώτη φορά στην Ιρλανδία

Πολιτισμός / Δαίμονες, άγγελοι και αποκαλύψεις: Ο William Blake φτάνει για πρώτη φορά στην Ιρλανδία

Η έκθεση "William Blake: The Age of Romantic Fantasy" στη National Gallery of Ireland παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα του Blake και των συγχρόνων του, φέρνοντας στο Δουβλίνο έναν κόσμο ρομαντικής φαντασίας, γοτθικού τρόμου, πολιτικής αναταραχής και πνευματικής έντασης
THE LIFO TEAM
Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia

Πολιτισμός / Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia

Η μεγάλη έκθεση The 90s: Art and Fashion στην Tate Britain, σε επιμέλεια του πρώην αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, φέρνει στο ίδιο πεδίο την τέχνη, τη μόδα και την κουλτούρα των κλαμπ, επιχειρώντας μια νέα ανάγνωση της δεκαετίας πέρα από το απλουστευτικό αφήγημα της Cool Britannia.
THE LIFO TEAM
Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Πολιτισμός / Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Το "STORM I & II", η νέα συνεργασία του Yung Lean με το GENER8ION, είναι ένα επτάλεπτο μουσικό φιλμ του Ρομέν Γαβρά, σε ένα δυστοπικό σχολείο του 2034, όπου η αγορίστικη βία, η χορογραφία και η κινηματογραφική ένταση γίνονται ένα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Πολιτισμός / Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Με κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter ανακοίνωσαν ότι το «Bring Your Love» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella και ενόψει του νέου άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ: «Τα αστεία είναι αστεία»

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ

Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM
Από την Αθήνα στον Αργυρό Λέοντα: Ο Μάριο Μπανούσι και το θέατρο χωρίς λόγια που συγκινεί την Ευρώπη

Πολιτισμός / Ο Μάριο Μπανούσι έγινε το νέο όνομα του ευρωπαϊκού θεάτρου

Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
«Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Στο Palazzo Pisani Moretta, ο Ντρις βαν Νότεν εγκαινιάζει τη νέα του Fondazione με περισσότερα από 200 έργα μόδας, τέχνης, craft και design. Η έκθεση The Only True Protest Is Beauty δεν αντιμετωπίζει την ομορφιά ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως έναν τρόπο να μείνεις μέσα του χωρίς να παραδοθείς στην ασχήμια του.
THE LIFO TEAM
 
 