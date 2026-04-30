Ζοχράν Μαμντάνι: Σκοπεύει να ζητήσει από τον βασιλιά Κάρολο «να επιστρέψει το Koh-i-Noor»

Η μακραίωνη ιστορία γύρω από το Koh-i-Noor

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ συνομιλεί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του μονάρχη στη Νέα Υόρκη / 29 Απριλίου 2026, Φωτογραφία: Jeenah Moon - Pool/Getty Images
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Βασιλιάς Κάρολος θα συναντούσε τον Ζοχράν Μαμντάνι, με φόντο μια συμβολική τελετή μνήμης αλλά και μια παλιά διεκδίκηση που παραμένει ανοιχτή.

Με αφορμή το ταξίδι του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει εκ των προτέρων ότι, εάν του δινόταν η ευκαιρία για μια κατ’ ιδίαν συνομιλία, θα τον παρότρυνε να επιστρέψει στην Ινδία το Koh-i-Noor - ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κειμήλια των βρετανικών βασιλικών κοσμημάτων.

Οι δυο τους συναντήθηκαν τελικά την Τετάρτη, σε εκδήλωση προς τιμήν των θυμάτων της Επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν το Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Κάτω Μανχάταν, όπου ο Βρετανός μονάρχης κατέθεσε λουλούδια.

Λίγο πριν από την εκδήλωση, ο Μαμντάνι δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Αν είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον βασιλιά ξεχωριστά, πιθανότατα θα τον παρότρυνα να επιστρέψει το διαμάντι Koh-i-Noor».

Σύμφωνα με το Politico, εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του δημάρχου.

Τι είναι το Koh-i-Noor, τη διεκδίκηση του οποίου επαναφέρει στο προσκήνιο ο Μαμντάνι

Το Koh-i-Noor θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα επεξεργασμένα διαμάντια στον κόσμο. Εξορύχθηκε στην Ινδία και η ιστορία του χρονολογείται τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα.

Στα περσικά Koh-i-Noor σημαίνει, σύμφωνα με το BBC, «Βουνό του Φωτός» και θεωρείται το πιο διάσημο διαμάντι των Βρετανικών Βασιλικών Κοσμημάτων. Για αιώνες αποτέλεσε αντικείμενο κατακτήσεων και ίντριγκας, περνώντας από τα χέρια Μογγόλων πριγκίπων, Ιρανών πολεμιστών, Αφγανών ηγεμόνων και Πουντζάμπι μαχαραγιάδων.

Για ένα διάστημα ανήκε στη Βασίλισσα Βικτώρια και σήμερα αποτελεί μέρος των βρετανικών βασιλικών κοσμημάτων, εκτιθέμενο στον Πύργο του Λονδίνου. Η αξία του θεωρείται ανεκτίμητη.

Η απόκτησή του από τη Βρετανία συνδέεται με την αποικιοκρατική περίοδο: το 1849, η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών φέρεται να εξανάγκασε τον 10χρονο τότε διάδοχο της ινδικής βασιλικής οικογένειας να παραιτηθεί από την κυριότητά του.

Ο θρύλος θέλει το Koh-i-Noor να φέρνει κακοτυχία στους άνδρες που το φορούν, εξαιτίας της μακράς και αιματηρής ιστορίας του, έχουν αναφέρει στο παρελθόν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Από την ανεξαρτησία της το 1947, η Ινδία έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιστροφή του διαμαντιού, με το πιο πρόσφατο επίσημο αίτημα να καταγράφεται το 2016. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, συμβολίζοντας μέχρι σήμερα τις εκκρεμότητες της αποικιοκρατικής κληρονομιάς.
 

Με πληροφορίες από The Indepentent, BBC

 
 
 
