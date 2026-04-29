Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει

Στην αρχή υπάρχει σκοτάδι.

Όχι το γενικό σκοτάδι μιας καλοστημένης μουσειακής αίθουσας, αλλά εκείνο το πυκνό, σχεδόν σωματικό σκοτάδι μέσα στο οποίο μια μορφή αρχίζει ξαφνικά να φαίνεται πιο αληθινή από όσο αν την έβλεπες στο φως. Ένας Χριστός υψώνεται στον σταυρό. Ένας άγιος στέκεται δεμένος από τους καρπούς, με το κεφάλι γερμένο, χαμένος μέσα σε ένα λευκό ράσο που μοιάζει να έχει απορροφήσει τη βία χωρίς να την επιδεικνύει. Ένας άλλος άγιος εμφανίζεται ανάποδα, καρφωμένος στον δικό του σταυρό, σαν όραμα που δεν έχει αποφασίσει αν ανήκει στην πίστη ή στον εφιάλτη.

Από τις 2 Μαΐου έως τις 23 Αυγούστου 2026, η National Gallery στο Λονδίνο αφιερώνει στον Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν μια μεγάλη έκθεση με περίπου 50 έργα, επιχειρώντας να ξαναφέρει στο κέντρο έναν από τους πιο παράξενους και καθηλωτικούς ζωγράφους του ισπανικού 17ου αιώνα. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία επιστροφή ενός παλιού δασκάλου στο μουσείο. Η έκθεση κοιτάζει ξανά έναν καλλιτέχνη που για πολύ καιρό έμεινε εγκλωβισμένος σε μια βολική φράση, «ο Ισπανός Καραβάτζιο», και τον μετακινεί σε κάτι πολύ πιο σύνθετο: έναν ζωγράφο που δεν ζωγράφισε μόνο τη θρησκευτική πίστη, αλλά τη στιγμή όπου η ύλη αρχίζει να πιστεύει.

Francisco de Zurbarán, The Apparition of Saint Peter to Saint Peter Nolasco, 1629. Στον Θουρμπαράν, το όραμα δεν αιωρείται: αποκτά βάρος, σώμα και σκιά.

Το πραγματικό θέμα του Θουρμπαράν δεν είναι μόνο οι άγιοι, τα μοναστήρια, οι σταυρώσεις, οι οραματισμοί και τα μαρτύρια. Είναι το σώμα όταν πιέζεται. Το ύφασμα όταν κρατά πάνω του τη βία. Το νερό όταν παύει να είναι απλώς νερό. Το ζώο όταν γίνεται σύμβολο χωρίς να παύει να είναι πλάσμα. Το σκοτάδι που δεν λειτουργεί ως φόντο, αλλά ως χώρος όπου κάτι ανείπωτο πυκνώνει

Ο Θουρμπαράν γεννήθηκε το 1598 στη Φουέντε ντε Κάντος (Fuente de Cantos), στην Εξτρεμαδούρα, και έζησε τα σημαντικότερα χρόνια της καριέρας του στη Σεβίλλη, μια πόλη πλούσια, θεατρική, εμπορική και βαθιά θρησκευτικά φορτισμένη. Εκεί διαμορφώθηκε ως ζωγράφος μεγάλων παραγγελιών για μοναστήρια, εκκλησίες και αδελφότητες, σε μια Ισπανία όπου η εικόνα δεν ήταν διακόσμηση, αλλά εργαλείο πίστης, πειθαρχίας και συγκίνησης.

Στην ίδια εποχή έζησε και ο Βελάσκεθ (Velázquez), ο μεγάλος ζωγράφος της αυλής, της εξουσίας και του βλέμματος που ξέρει να σκέφτεται. Λίγο αργότερα ήρθε ο Μουρίγιο (Murillo), πιο γλυκός, πιο δημοφιλής στην εποχή του, πιο εύκολα αποδεκτός. Ο Θουρμπαράν είχε κάτι πιο δύσκολο. Δεν είχε τη διαρκή κοσμική ευφυΐα του Βελάσκεθ ούτε τη συναισθηματική μαλακότητα του Μουρίγιο. Είχε μια ακινησία που μπορεί να μοιάσει παλιά, βαριά, σχεδόν απροσπέλαστη, μέχρι να σταθείς μπροστά της λίγο περισσότερο. Τότε η ακινησία αρχίζει να πιέζει.

Η σύγκριση με τον Καραβάτζιο (Caravaggio) δεν είναι εντελώς άδικη. Ο Θουρμπαράν αγαπά το βίαιο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, το σώμα που ξεκόβει από το φόντο, την εικόνα που δεν θέλει να σου αφήσει απόσταση ασφαλείας. Όμως η ομοιότητα σταματά εκεί. Στον Καραβάτζιο, το δράμα μοιάζει να έχει βγει από τον δρόμο και να έχει μπει στον πίνακα ακόμη ζεστό. Στον Θουρμπαράν, το δράμα έχει ήδη περάσει μέσα από τη σιωπή. Δεν ξεσπά. Συσσωρεύεται. Δεν ουρλιάζει. Στέκεται.

Στο Saint Serapion (Ο Άγιος Σεραπίων), ένα από τα πιο διάσημα έργα του, ο μάρτυρας δεν παρουσιάζεται μέσα σε σκηνή φρίκης. Ο άγιος, μέλος ενός τάγματος που είχε συνδεθεί με την απελευθέρωση αιχμαλώτων, βασανίστηκε και σκοτώθηκε. Θα μπορούσε ο ζωγράφος να γεμίσει την εικόνα με αίμα, πληγές, θεατρικό τρόμο. Αντί γι' αυτό, δείχνει ένα σώμα εξαντλημένο, σχεόν λιπόθυμο, δεμένο από τους καρπούς, με το κεφάλι να πέφτει στο πλάι. Το πρόσωπο είναι πρησμένο, αλλά όχι ωμό. Η βία δεν βρίσκεται εκεί όπου θα την περιμέναμε. Έχει μεταφερθεί στο βάρος του λευκού ράσου.

Francisco de Zurbarán, Saint Serapion, 1628. Το ύφασμα γίνεται ο αληθινός μάρτυρας.

Το ύφασμα γίνεται ο αληθινός μάρτυρας. Φουσκώνει, πέφτει, φωτίζεται, κρατά τον άνθρωπο και τον κρύβει. Το σώμα υπάρχει μέσα του σαν τραύμα που δεν χρειάζεται να φανεί ολόκληρο. Η ζωγραφική δεν εκβιάζει τη συγκίνηση. Την αφήνει να ανέβει μέσα από τη σιωπή της ύλης.

Αυτός είναι ο μεγάλος μηχανισμός του Θουρμπαράν. Ζωγραφίζει το σώμα μέσα από ό,τι το σκεπάζει. Συχνά, το πρόσωπο δεν είναι το πιο ζωντανό σημείο του πίνακα. Το πιο ζωντανό είναι το ράσο, το λινό, το σατέν, η άκρη ενός μανδύα, ένα λευκό ύφασμα που πέφτει πάνω από τη μέση του Χριστού, μια πτυχή που φωτίζεται σαν να έχει δική της συνείδηση. Στους πίνακές του, το ύφασμα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ψυχικό γεγονός.

Francisco de Zurbarán, Saint Francis of Assisi. Η ακινησία του δεν είναι αδυναμία. Είναι πίεση.

Η έκθεση της National Gallery ανοίγει τον Θουρμπαράν πέρα από τη στενή εικόνα του ζωγράφου μοναχών και σταυρώσεων. Το ίδιο βλέμμα που στέκεται μπροστά σε έναν μάρτυρα στέκεται και μπροστά σε ένα αγγείο, ένα λεμόνι, ένα πορτοκάλι, ένα τριαντάφυλλο, ένα ποτήρι νερό. Δεν αλλάζει η σοβαρότητα επειδή αλλάζει το θέμα. Σαν όλα τα πράγματα, μεγάλα ή μικρά, ιερά ή καθημερινά, να έχουν μέσα τους μια μυστική ένταση που περιμένει να φανεί.

Στις νεκρές φύσεις του, αυτή η ένταση γίνεται σχεδόν μοντέρνα. Το Still Life with Lemons, Oranges and a Rose δεν χρειάζεται καμία αφήγηση. Μερικά λεμόνια, πορτοκάλια, ένα τριαντάφυλλο, ένα ποτήρι νερό, τοποθετημένα με απόλυτη καθαρότητα μπροστά στο σκοτάδι. Τίποτα δεν περισσεύει. Τίποτα δεν κινείται. Κι όμως, η εικόνα μοιάζει να αναπνέει από μέσα. Τα αντικείμενα είναι απλά, αλλά όχι αθώα. Έχουν βάρος, απόσταση, λάμψη, μοναξιά. Δεν είναι σύμβολα που εξαντλούνται στην ερμηνεία τους. Είναι πράγματα που έχουν κρατήσει πάνω τους ένα μυστήριο.

Η ιερότητα του καθημερινού: Ένα ποτήρι νερό και ένα τριαντάφυλλο. Όταν η ζωγραφική κοιτάζει κάτι μέχρι τέλους, παύει να το περιγράφει και αρχίζει να το μεταμορφώνει.

Εδώ ο σημερινός θεατής μπορεί να μπει στον Θουρμπαράν χωρίς να χρειάζεται πρώτα να περάσει από τη θεολογία. Μπορεί να μην τον αφορά η καθολική Σεβίλλη του 17ου αιώνα, τα τάγματα, οι άγιοι, οι οραματισμοί, η θρησκευτική αγωνία μιας άλλης Ευρώπης. Αλλά ένα ποτήρι νερό μπορεί ακόμη να τον σταματήσει. Ένα λεμόνι μπορεί ακόμη να φανεί παράξενο. Ένα τριαντάφυλλο δίπλα σε ένα κύπελλο μπορεί ακόμη να δείξει ότι η ζωγραφική, όταν κοιτάζει κάτι μέχρι τέλους, δεν το περιγράφει απλώς. Το αλλάζει.

Στις νεκρές φύσεις του Θουρμπαράν, ένα ποτήρι νερό, ένα τριαντάφυλλο και μερικά φρούτα δεν διακοσμούν τίποτα. Στέκονται σαν να έχουν δική τους εσωτερική ζωή

Γι' αυτό οι νεκρές φύσεις δεν είναι ένα δευτερεύον δωμάτιο στο έργο του, αλλά ένα κλειδί για να ξαναδούμε όλα τα υπόλοιπα. Ο άγιος και το λεμόνι δεν βρίσκονται τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Και οι δύο υπάρχουν μέσα σε σκοτάδι. Και οι δύο φωτίζονται σαν να τους έχει επιλεγεί μια μοίρα. Και οι δύο κουβαλούν πάνω τους την παράξενη πεποίθηση του ζωγράφου ότι η ύλη δεν είναι ποτέ μόνο ύλη.

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη σχέση του Θουρμπαράν με τον γιο του, Χουάν (Juan de Zurbarán), ο οποίος εκπαιδεύτηκε στη νεκρή φύση και πέθανε νέος, πιθανότατα στην καταστροφική πανούκλα που έπληξε τη Σεβίλλη το 1649. Αυτή η λεπτομέρεια δεν χρειάζεται μελοδραματική ανάπτυξη για να λειτουργήσει. Αρκεί να τη σκεφτεί κανείς δίπλα στους πίνακες: ένας πατέρας που κοιτάζει τα αντικείμενα σαν να έχουν αιώνια βαρύτητα, ένας γιος που μαθαίνει να ζωγραφίζει φρούτα, αγγεία και άνθη, μια πόλη που χάνει ξαφνικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, ένα εργαστήριο που συνεχίζει για λίγο ακόμη μέσα στη σκιά.

Μετά την πανούκλα, η ζωή του Θουρμπαράν σκοτείνιασε. Η οικογένειά του χάθηκε σχεδόν ολόκληρη, η φήμη του υποχώρησε, η αγορά στράφηκε αλλού. Το ύφος του άρχισε να θεωρείται παλιό. Η ζωγραφική του, τόσο αυστηρή, τόσο ακίνητη, τόσο δεμένη με έναν κόσμο θρησκευτικής παραγγελίας, δεν μπορούσε εύκολα να ανταγωνιστεί τις νέες προτιμήσεις. Στα τελευταία του χρόνια, στη Μαδρίτη, ο καλλιτέχνης δεν έμοιαζε πια με τον επίσημο ζωγράφο που κάποτε δεχόταν μεγάλες παραγγελίες. Κι όμως, ακριβώς εκεί τα έργα του αποκτούν μια άλλη, πιο χαμηλή ένταση.

Η ύστερη περίοδός του έχει συχνά διαβαστεί ως παρακμή. Η έκθεση επιχειρεί να τη δει διαφορετικά. Όχι ως απλή απώλεια δύναμης, αλλά ως μετατόπιση. Τα έργα μικραίνουν, μαλακώνουν, γίνονται πιο ιδιωτικά. Δεν απευθύνονται πια μόνο στην εκκλησία, στο μοναστήρι, στο συλλογικό βλέμμα. Μοιάζουν φτιαγμένα για σπίτια, μικρά παρεκκλήσια, ιδιωτική προσευχή, ανθρώπους που δεν χρειάζονται πια το μεγάλο θέαμα της πίστης, αλλά μια πιο ήσυχη συνομιλία με την εικόνα.

Στο Crucified Christ with a Painter (Ο Εσταυρωμένος με έναν ζωγράφο), γύρω στο 1650, αυτή η συνομιλία γίνεται σχεδόν ορατή. Ο Χριστός είναι πάνω στον σταυρό, φωτισμένος μέσα στο σκοτάδι, και κάτω, στο πλάι, ένας ζωγράφος με παλέτα και πινέλα κοιτάζει προς το σώμα του. Η μορφή μπορεί να είναι ο Άγιος Λουκάς, προστάτης των ζωγράφων. Μπορεί όμως να είναι και κάτι σαν πνευματικό αυτοπορτρέτο. Όχι με την έννοια της φυσιογνωμικής ταύτισης, αλλά με την έννοια μιας θέσης: ο ζωγράφος ως εκείνος που στέκεται μπροστά στο μυστήριο όχι για να το εξηγήσει, αλλά για να το κοιτάξει αρκετά ώστε να του επιτρέψει να εμφανιστεί.

Francisco de Zurbarán, Crucified Christ with a Painter, περ. 1650. Ο ζωγράφος δεν εξηγεί το μυστήριο. Στέκεται μπροστά του.

Αυτό ξεχωρίζει τον Θουρμπαράν από πολλούς άλλους ζωγράφους θρησκευτικής τέχνης. Δεν δείχνει απλώς ανθρώπους που πιστεύουν. Προσπαθεί να ζωγραφίσει την ίδια την εμπειρία της πίστης ως οπτικό συμβάν. Γι' αυτό και η τέχνη του μπορεί να μείνει ζωντανή ακόμη και όταν ο θεατής δεν μοιράζεται τη θεολογία της. Η πίστη εδώ δεν είναι μόνο δόγμα. Είναι πίεση πάνω στο σώμα. Είναι φως πάνω σε ύφασμα. Είναι ένα αντικείμενο τοποθετημένο με τέτοια σοβαρότητα ώστε να παύει να είναι απλό αντικείμενο.

Το πιο δυνατό παράδειγμα ίσως δεν είναι ένας άγιος, αλλά ένα ζώο. Στο Agnus Dei, δηλαδή στον Αμνό του Θεού, ένα αρνί είναι δεμένο και ξαπλωμένο πάνω σε μια επιφάνεια. Δεν ξέρουμε αν είναι ήδη νεκρό ή αν περιμένει τη σφαγή. Ως σύμβολο, είναι η εικόνα του Χριστού, η θυσία. Αλλά ο Θουρμπαράν δεν το εξαφανίζει μέσα στον συμβολισμό. Το αφήνει να είναι και αρνί. Πραγματικό, μαλακό, δεμένο, ευάλωτο. Το τρίχωμά του έχει βάρος. Τα πόδια του είναι περιορισμένα. Το σώμα του δεν δρα, δεν αντιστέκεται, δεν εξηγεί τίποτα. Υπάρχει.

Εκεί ο Θουρμπαράν γίνεται σχεδόν ανυπόφορα σύγχρονος. Όχι επειδή εγκαταλείπει τη θρησκεία, αλλά επειδή αρνείται να θυσιάσει το πλάσμα στην ιδέα. Το αρνί είναι Χριστός, αλλά παραμένει ζώο. Το σύμβολο δεν ακυρώνει το σώμα. Η πίστη δεν εξαφανίζει την υλικότητα. Αντίθετα, περνά μέσα από αυτήν. Αυτό είναι το σημείο όπου η θρησκευτική ζωγραφική του σταματά να αφορά μόνο τους πιστούς και αρχίζει να αφορά όποιον μπορεί ακόμη να συγκινηθεί από ένα δεμένο σώμα.

Γιατί τελικά ο Θουρμπαράν δεν ζωγραφίζει την αγιοσύνη σαν απόσταση από τον κόσμο. Τη ζωγραφίζει σαν ακραία συγκέντρωση πάνω στον κόσμο. Πάνω στο ύφασμα, στο φως, στο δέρμα, στο φρούτο, στο νερό, στο ζώο, στην πτυχή, στη σκιά. Όσο πιο απλό είναι το πράγμα, τόσο πιο πολύ το φορτίζει. Όσο πιο ακίνητο, τόσο πιο έντονο. Όσο πιο σιωπηλό, τόσο πιο δύσκολο να το αγνοήσεις.

Francisco de Zurbarán, Agnus Dei. Το αρνί είναι Χριστός, αλλά παραμένει ζώο. Το σύμβολο δεν ακυρώνει το σώμα.

Ίσως γι' αυτό εξαφανίστηκε τόσο εύκολα μετά τον θάνατό του και επέστρεψε τόσο παράξενα στη μοντέρνα ματιά. Για χρόνια, η ισπανική θρησκευτική ζωγραφική μπορούσε να φαίνεται βαριά, σκοτεινή, υπερβολικά καθολική, πολύ δεμένη με έναν κόσμο που η νεωτερικότητα ήθελε να αφήσει πίσω. Ο Θουρμπαράν, με την αδέξια μερικές φορές προοπτική του, τη μετωπικότητα, την αυστηρότητα, την απροθυμία του να γλυκάνει το θέμα, μπορούσε να μοιάζει παλιός. Αλλά σήμερα αυτά τα ίδια στοιχεία μοιάζουν ξαφνικά δυνατά. Η αδεξιότητα γίνεται παράξενη ακρίβεια. Η αυστηρότητα γίνεται ένταση. Η ακινησία γίνεται άρνηση της εύκολης εικόνας.

Σε έναν πολιτισμό που κοιτάζει εικόνες αδιάκοπα, ο Θουρμπαράν επιστρέφει ως ζωγράφος της αργής προσοχής. Δεν εντυπωσιάζει με αφηγηματική πολυπλοκότητα. Δεν δίνει πλήθος επεισοδίων. Δεν γεμίζει τον χώρο με πληροφορία. Απομονώνει κάτι και το αφήνει να αποκτήσει βάρος. Έναν άγιο. Ένα ράσο. Ένα ποτήρι. Ένα αρνί. Ένα σώμα στο σκοτάδι.

Η έκθεση της National Gallery, πέρα από την αναγνώριση ενός μεγάλου παλιού δασκάλου, ζητά να ξαναδούμε τι μπορεί να σημαίνει εικόνα όταν δεν βιάζεται να εξηγηθεί. Να ξαναδούμε τι μπορεί να κάνει η ζωγραφική όταν δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα ως υλικό προς χρήση, αλλά ως παρουσίες με δική τους εσωτερική ζωή. Να ξαναδούμε, ίσως, γιατί η πίστη στην τέχνη δεν αρχίζει πάντα από το πρόσωπο ενός αγίου. Μερικές φορές αρχίζει από το πώς πέφτει το φως σε ένα κομμάτι ύφασμα.

Francisco de Zurbarán, La Santa Faz. Εδώ το ύφασμα δεν σκεπάζει το σώμα. Το κρατά σαν θαύμα, σαν τραύμα, σαν εικόνα που δεν θέλει να εξηγηθεί.

Στον Θουρμπαράν, η ύλη δεν είναι ποτέ αθώα. Το νερό δεν είναι απλώς νερό. Το λευκό δεν είναι απλώς χρώμα. Το αρνί δεν είναι απλώς σύμβολο. Το ύφασμα δεν είναι απλώς επιφάνεια. Όλα μοιάζουν να έχουν περάσει από μια εσωτερική δοκιμασία και να έχουν βγει πιο ήσυχα, πιο βαριά, πιο ανεξήγητα.

Μέσα στο σκοτάδι των έργων του, ο Θουρμπαράν δεν ζωγραφίζει απλώς την πίστη. Ζωγραφίζει τη στιγμή όπου η ύλη αρχίζει να πιστεύει. Και εκεί, ανάμεσα σε ένα λευκό ράσο, ένα ποτήρι νερό, ένα δεμένο αρνί και ένα σώμα που εμφανίζεται μέσα από τη σκιά, η θρησκευτική ζωγραφική παύει να είναι ένα παλιό μουσειακό είδος.

Γίνεται κάτι πολύ πιο δύσκολο και πιο άμεσο: ένας τρόπος να σταθείς μπροστά στο μυστήριο χωρίς να το εξηγήσεις.

Με στοιχεία από National Gallery, The Art Newspaper, The Guardian, The Times