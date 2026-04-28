ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ναυάγιο της αρχαίας Ρώμης αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά για τις επισκευές πλοίων

Τα πλοία στην αρχαιότητα βασίζονταν σε επιστρώσεις για να εμποδίζουν την είσοδο του θαλασσινού νερού

ΠΛΟΙΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΡΟΑΤΙΑ ΓΥΡΗ Facebook Twitter
Φωτ. Adriboats-L. Damelet, CNRS/CCJ/ Charrie-Duhaut et al., Frontiers in Materials (2026)
0

Ένα ρωμαϊκό πλοίο που βυθίστηκε πριν από περίπου 2.200 χρόνια στα ανοικτά των ακτών της σημερινής Κροατίας προσφέρει νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τα αρχαία πληρώματα προστάτευαν τα σκάφη τους εν πλω.

Το ναυάγιο, γνωστό ως Ilovik–Paržine 1, χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Ερευνητές από τη Γαλλία και την Κροατία μελέτησαν την εξωτερική του επίστρωση και ανακάλυψαν στοιχεία που συνδέουν τη ναυπηγική, τις εργασίες επισκευής και το περιβάλλον σε διάφορες περιοχές της Αδριατικής.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στα αδιάβροχα στρώματα που είχαν εφαρμοστεί στο κύτος. Τα πλοία στην αρχαιότητα βασίζονταν σε επιστρώσεις για να εμποδίζουν την είσοδο του θαλασσινού νερού και να περιορίζουν τις ζημιές από οργανισμούς όπως τα σκουλήκια.

Αυτά τα υλικά προέρχονταν συχνά από φυτικές ρητίνες, πίσσες και κεριά, ωστόσο έχουν λάβει πολύ λιγότερη προσοχή από τις ξύλινες κατασκευές. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιστήμονες συνδύασαν μοριακές δοκιμές με ανάλυση γύρης για να εξετάσουν δέκα δείγματα που ελήφθησαν από διαφορετικά μέρη του σκάφους.

Η συντήρηση των πλοίων στην αρχαιότητα

Το μεγαλύτερο μέρος της επίστρωσης αποτελούνταν από πίσσα που παρασκευάστηκε από θερμαινόμενη ρητίνη κωνοφόρων. Χημικοί δείκτες σε κάθε δείγμα έδειχναν πηγές πεύκου. Ένα δείγμα ξεχώριζε. Περιείχε ένα μείγμα πίσσας και κεριού μέλισσας. Αυτό το μείγμα, γνωστό στα αρχαία κείμενα ως zopissa, εμφανίζεται στα γραπτά του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και χρησιμοποιούνταν από τους Έλληνες ναυπηγούς. Η προσθήκη κεριού έκανε την επίστρωση πιο εύκαμπτη και ευκολότερη στην επάλειψη όταν ήταν ζεστή.

Η γύρη που είχε παγιδευτεί μέσα στην κολλώδη πίσσα πρόσθεσε ένα επιπλέον επίπεδο πληροφοριών. Αυτοί οι μικροσκοπικοί κόκκοι αντανακλούν τα φυτά που φύονταν κοντά στον τόπο παραγωγής ή εφαρμογής του υλικού. Τα δείγματα έδειξαν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων. Οι ερευνητές εντόπισαν μεσογειακούς θάμνους με ελιές και φουντουκιές, δάση από αριές και πεύκα, καθώς και δέντρα όπως η ελάτη και ο φράξος που φυτρώνουν κοντά στο νερό.

Μικρές ποσότητες έλατου και οξιάς υποδείκνυαν την ύπαρξη κοντινών ορεινών ζωνών. Συνολικά, αυτά τα ίχνη ταιριάζουν με τοπία που συναντώνται τόσο κατά μήκος των ιταλικών όσο και των βορειοανατολικών ακτών της Αδριατικής.

Τα είδη των επιχρισμάτων

Η κατανομή των επιχρισμάτων σε όλο το πλοίο αποκάλυψε επίσης μια ιστορία. Η στατιστική ανάλυση έδειξε τέσσερις έως πέντε ξεχωριστές παρτίδες. Η πρύμνη και τα κεντρικά τμήματα είχαν τον ίδιο τύπο, ενώ η πλώρη παρουσίαζε διάφορα διακριτά στρώματα. Αυτό το μοτίβο υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες επισκευές με την πάροδο του χρόνου ή τη χρήση υλικών που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες. Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων απαιτούσαν συχνά συντήρηση, ωστόσο ήταν δύσκολο να τεκμηριωθούν φυσικές αποδείξεις.

Προηγούμενη έρευνα σχετικά με το έρμα του πλοίου συνέδεσε την κατασκευή του με το Brundisium, το σημερινό Brindisi στη νότια Ιταλία. Τα δεδομένα γύρης υποστηρίζουν αυτή τη σύνδεση για μέρος της επίστρωσης. Άλλα στρώματα πιθανώς προήλθαν από περιοχές πιο κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο, κοντά στο νησί Ilovik.

Η μελέτη δείχνει επίσης την αξία του συνδυασμού χημικών και βιολογικών μεθόδων. Τα μοριακά αποτελέσματα από μόνα τους έδειχναν παρόμοια υλικά σε όλα τα δείγματα, αλλά η γύρη αποκάλυψε διαφορές στην προέλευση και την εφαρμογή. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη της αρχαίας ναυπηγικής και συντήρησης.

Οι αδιάβροχες επικαλύψεις, που συχνά παραβλέπονται, περιέχουν λεπτομερείς καταγραφές εμπορικών διαδρομών, τοπικών πόρων και των πρακτικών δεξιοτήτων των ναυπηγών του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

