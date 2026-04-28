ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ποιος ελέγχει όσα βλέπουμε; Ο Beeple απαντά με μια αλλόκοτη έκθεση στο Βερολίνο

Ρομποτικά σκυλιά με πρόσωπα του Έλον Μασκ και άλλων ισχυρών της τεχνολογίας πρωταγωνιστούν σε εγκατάσταση που σχολιάζει τη δύναμη των αλγορίθμων

The LiFO team
The LiFO team
BEEPLE ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ Facebook Twitter
Φωτ.: Beeple
0

Στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου, ρομποτικά σκυλιά με υπερρεαλιστικά κεφάλια από σιλικόνη που θυμίζουν τον Έλον Μασκ, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον Τζεφ Μπέζος, τον Πάμπλο Πικάσο, τον Άντι Γουόρχολ αλλά και τον ίδιο τον δημιουργό τους, περιφέρονται στον εκθεσιακό χώρο και τραβούν τα βλέμματα.

Κατά διαστήματα, τα μηχανικά ζώα «αφοδεύουν» εκτυπωμένες εικόνες του περιβάλλοντός τους, τις οποίες έχουν προηγουμένως καταγράψει μέσω ενσωματωμένων καμερών.

Οι εικόνες αυτές δεν είναι απλές φωτογραφίες. Έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αντανακλούν την αισθητική και την κοσμοθεωρία της προσωπικότητας που εκπροσωπεί κάθε σκύλος. Έτσι, το «σκυλί Πικάσο» παράγει εικόνες με κυβιστικά στοιχεία, ενώ το «σκυλί Γουόρχολ» εικόνες επηρεασμένες από την pop art.

Η διαδραστική εγκατάσταση έχει τίτλο «Regular Animals» και αποτελεί έργο του Αμερικανού ψηφιακού καλλιτέχνηBeeple, κατά κόσμον Μάικ Γουίνκελμαν.

Πίσω από το παράδοξο θέαμα, ωστόσο, βρίσκεται ένα σχόλιο για το ποιος διαμορφώνει σήμερα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το έργο εξετάζει πώς οι αλγόριθμοι και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επηρεάζουν πλέον όσα βλέπουμε και όσα αγνοούμε.

«Στο παρελθόν, η εικόνα μας για τον κόσμο διαμορφωνόταν εν μέρει από τον τρόπο που τον έβλεπαν οι καλλιτέχνες», δήλωσε ο Beeple στο Associated Press. Όπως είπε, ο Πικάσο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε την εικόνα, ενώ ο Γουόρχολ επηρέασε την αντίληψη γύρω από τον καταναλωτισμό και την ποπ κουλτούρα.

Σήμερα, πρόσθεσε, αντίστοιχη επιρροή ασκούν ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας που ελέγχουν αλγόριθμους με τεράστια δύναμη. «Αποφασίζουν τι βλέπουμε και τι όχι. Και όταν θέλουν να αλλάξουν κάτι, δεν χρειάζεται να περάσουν από κυβερνήσεις ή κοινοβούλια. Απλώς αλλάζουν τους αλγόριθμους», ανέφερε.

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Λίζα Μπότι, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις εξελίξεις που επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή μας σήμερα και ότι τα μουσεία είναι οι χώροι όπου η κοινωνία μπορεί να στοχαστεί πάνω σε τέτοιες αλλαγές.

Σήμερα, πρόσθεσε, αυτόν τον ρόλο τον έχουν σε μεγάλο βαθμό δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας που ελέγχουν ισχυρούς αλγόριθμους και αποφασίζουν τι βλέπουν οι χρήστες και τι όχι.

Το έργο παρουσιάστηκε αρχικά στην Art Basel Miami Beach 2025.

Ο Beeple έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2021, όταν ο οίκος Christie's πούλησε το ψηφιακό έργο του «Everydays: The First 5000 Days» έναντι περισσότερων από 69 εκατ. δολαρίων, σε μία από τις πιο ηχηρές πωλήσεις NFT έργου τέχνης. Πλέον, συγκαταλέγεται στους εν ζωή καλλιτέχνες των οποίων τα έργα έχουν πετύχει τις υψηλότερες τιμές σε δημοπρασίες, πίσω μόνο από τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ και τον Τζεφ Κουνς, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Με πληροφορίες από Associated Press

 
Πολιτισμός

Tags

0

