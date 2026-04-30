ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Ένα γλυπτό στο Waterloo Place, με μια φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από μια τεράστια σημαία, εμφανίστηκε με το όνομα “Banksy” στη βάση του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει την πατρότητα, αλλά η εικόνα ήδη διαβάζεται ως σχόλιο για την εξουσία, τον εθνικισμό και την τυφλή πίστη στα σύμβολα

The LiFO team
The LiFO team
Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Louise Androlia
0

Ένα μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου έχει προκαλέσει εικασίες ότι μπορεί να είναι νέο έργο του Banksy.

Το έργο τοποθετήθηκε στο Waterloo Place, στην περιοχή St James, κοντά στο Athenaeum Club, το ICA, το άγαλμα του Εδουάρδου Ζ΄, εκείνο της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Δείχνει μια κοστουμαρισμένη φιγούρα να κατεβαίνει από το βάθρο της, ενώ το πρόσωπό της καλύπτεται πλήρως από μια τεράστια σημαία.

Στη βάση του γλυπτού εμφανίζεται το όνομα «Banksy», όμως μέχρι στιγμής ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για δικό του έργο. Το Time Out σημειώνει ότι ο Banksy συνήθως επιβεβαιώνει τις νέες παρεμβάσεις του μέσω Instagram, ενώ υπενθυμίζει ότι οι πρόσφατες τοιχογραφίες του στο Λονδίνο δεν έφεραν υπογραφή.

Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Louise Androlia
Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Londonist

Το Londonist είναι ακόμη πιο επιφυλακτικό, γράφοντας ότι το όνομα στη βάση θα μπορούσε να έχει προστεθεί από οποιονδήποτε. Παρ’ όλα αυτά, η κλίμακα του έργου, η τοποθέτησή του σε μια από τις πιο θεσμικές περιοχές του Λονδίνου και η σατιρική του εικόνα έχουν οδηγήσει πολλούς να το συνδέσουν με τη γνωστή πολιτική γλώσσα του Banksy.


Η φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από τη σημαία διαβάζεται ήδη ως σχόλιο για την εξουσία, τον πατριωτισμό και την πολιτική τύφλωση. Όσο όμως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, η ιστορία παραμένει ανοιχτή: είναι μια νέα παρέμβαση του Banksy ή μια πολύ καλά στημένη αστική φάρσα;

Με στοιχεία από Time Out, Londonist.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», φέρνοντας στη σκηνή τρεις πολύ διαφορετικές μορφές του σύγχρονου σινεμά: τον Πίτερ Τζάκσον, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Τίλντα Σουίντον.
THE LIFO TEAM
Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Πολιτισμός / Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Με αφορμή το Costume Art, τη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης που συνδέεται με το φετινό Met Gala, η Vogue παρουσίασε πέντε έργα σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών που κοιτούν το σώμα πέρα από τη μόδα: ως εικόνα, γλυπτό, μνήμη, μητρότητα και μεταμόρφωση.
THE LIFO TEAM
Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει

Πολιτισμός / Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει στο πνεύμα

Με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της National Gallery στο Λονδίνο, ο Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν επιστρέφει όχι απλώς ως ζωγράφος αγίων και μαρτυρίων, αλλά ως ο καλλιτέχνης που έκανε το φως, το ύφασμα, το νερό και ένα δεμένο αρνί να κουβαλούν το βάρος της πίστης, της σιωπής και του σώματος.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Πολιτισμός / Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Μελετητές του Trinity College Dublin εντόπισαν στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης ένα άγνωστο χειρόγραφο του Caedmon's Hymn, του ποιήματος του 7ου αιώνα που θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο ποίημα στην αγγλική γλώσσα.
THE LIFO TEAM
Η Billie Eilish και ο James Cameron φέρνουν την περιοδεία Hit Me Hard and Soft σε 3D στις αίθουσες

Πολιτισμός / Η Μπίλι Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον μεταφέρουν την περιοδεία «Hit Me Hard and Soft» σε 3D στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η Μπίλι Άιλις συνεργάζεται με τον Τζέιμς Κάμερον για το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D), μια κινηματογραφική μεταφορά της περιοδείας της που συνδυάζει συναυλιακό υλικό, στιγμές από τα παρασκήνια και την εμπειρία του 3D.
THE LIFO TEAM
ΚΑΒΑΦΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Πολιτισμός / Το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων γλυπτό με τον Κ.Π. Καβάφη

Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό - Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή
THE LIFO TEAM
Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Πολιτισμός / “She’s the He”: Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Το She’s the He μετατρέπει το ηθικό πανικό για τις τρανς τουαλέτες σε κωμωδία για τη φιλία, το coming out και τη χαρά της τρανς ορατότητας, έπειτα από μια δύσκολη διαδρομή προς τις αίθουσες σε μια ολοένα πιο εχθρική πολιτική συγκυρία στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Πολιτισμός / Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επέστρεψε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
THE LIFO TEAM
 
 