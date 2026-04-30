Πρωτομαγιά: Ακινητοποιημένα πλοία και ΜΜΜ - Αναλυτικά όσοι απεργούν

Με 24ωρη απεργία και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Αναλυτικά, αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου:

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν:

δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων

ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

επαναλειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών - εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες με διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα καθώς και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος

μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.

Πρωτομαγιά: Ακινητοποιημένα και τα πλοία

Δένουν κάβους τα πλοία σε όλη τη χώρα αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκινά στις 00:01 της 1ης Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων, από την ακτοπλοΐα έως τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, με άμεσες συνέπειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΠΝΟ βρίσκονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και η διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία θέτει ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, με την ΠΝΟ να έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής της στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. Την ίδια ώρα, θέτει ως επιτακτική ανάγκη την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας, αλλά και την αποκατάσταση απωλειών που έχουν υποστεί οι απόμαχοι της θάλασσας.

Στο μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, Μανώλης Τσικαλάκης, υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία των αγώνων του εργατικού κινήματος, με σημείο αναφοράς το Σικάγο του 1886 και το αίτημα για το οκτάωρο.

Όπως επισημαίνει, «οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να κατακτήσουν σημαντικά δικαιώματα», ενώ θέτει προβληματισμούς για την πορεία και την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα, καλώντας σε αυτοκριτική και ανασύνταξη.

Στην απεργία συμμετέχουν και άλλες ναυτεργατικές και λιμενικές οργανώσεις, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ) έχει αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή του στην απεργία, θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθυστερήσεων σε θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τα πληρώματα ρυμουλκών.

Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο εντάσσονται και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια μέσω της Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής πίεσης, καθώς και ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι λιμενεργάτες θέτουν επίσης αιτήματα για δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των εργασιακών διεκδικήσεων με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

