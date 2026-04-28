Η Λόρα Ντερν στο «The White Lotus»: Η μεγάλη επιστροφή στο σύμπαν του Μάικ Γουάιτ

Η Λόρα Ντερν εντάσσεται στο καστ της τέταρτης σεζόν του The White Lotus, ξανασυναντώντας τον Μάικ Γουάιτ, δημιουργό της σειράς του HBO και έναν από τους πιο σταθερούς συνεργάτες της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μπαίνει στη σειρά μετά την αποχώρηση της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον νέο κύκλο αλλά αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων. Σύμφωνα με το Deadline, η Ντερν δεν αναλαμβάνει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Ο Γουάιτ γράφει και αναπτύσσει νέο χαρακτήρα ειδικά για εκείνη.

Το HBO είχε αναφέρει, μετά την αποχώρηση της Μπόναμ Κάρτερ, ότι όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα έγινε σαφές πως ο χαρακτήρας που είχε γραφτεί αρχικά δεν λειτουργούσε όπως είχε σχεδιαστεί. Καθώς ο ρόλος θεωρείται κεντρικός για την ιστορία της νέας σεζόν, αποφασίστηκε να ξαναδουλευτεί και να δοθεί σε άλλη ηθοποιό.

Η επιλογή της Ντερν μοιάζει σχεδόν αυτονόητη για το σύμπαν του The White Lotus. Η ηθοποιός και ο Μάικ Γουάιτ έχουν μακρά δημιουργική σχέση: συνεργάστηκαν στην ταινία Year of the Dog το 2007 και αργότερα συνδημιούργησαν τη σειρά Enlightened του HBO, στην οποία η Ντερν πρωταγωνιστούσε. Είχε επίσης μια μικρή, αδήλωτη φωνητική εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν του The White Lotus, ως η Άμπι, η εν διαστάσει σύζυγος του χαρακτήρα του Μάικλ Ιμπεριόλι.

Η τέταρτη σεζόν θα ακολουθεί μια νέα ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων του White Lotus στη διάρκεια μιας εβδομάδας στη Γαλλία, με φόντο το Φεστιβάλ Καννών. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Γαλλική Ριβιέρα, με τοποθεσίες στις Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό, ενώ θα γίνουν γυρίσματα και στο Παρίσι. Η ιστορία, πάντως, θα παραμείνει στην Κυανή Ακτή.

Στη νέα σεζόν συμμετέχουν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κούμαϊλ Ναντζιάνι, Κρις Μεσίνα, Άρι Γκρέινορ, Ρόζι Πέρεζ, Σάντρα Μπέρνχαρντ, Χέδερ Γκράχαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ, Κλόι Μπένετ και Νάντια Τερεσκίεβιτς, μαζί με αρκετά ακόμη ονόματα.

Η παρουσία της Ντερν προσθέτει ένα ιδιαίτερο βάρος στον νέο κύκλο, όχι μόνο λόγω της σχέσης της με τον Γουάιτ, αλλά και επειδή η ίδια έχει χτίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης τηλεοπτικής της εικόνας στο HBO. Για το Big Little Lies κέρδισε Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ είχε επίσης βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα για τα Recount και Enlightened.

Στο The White Lotus, όπου η κοινωνική αμηχανία, η νεύρωση της προνομιούχας ζωής και η υπόγεια απειλή συνυπάρχουν σχεδόν πάντα πίσω από όμορφα ξενοδοχεία, η Ντερν μοιάζει απολύτως φυσική προσθήκη. Λίγες ηθοποιοί μπορούν να κινηθούν τόσο εύκολα ανάμεσα στο κωμικό, το υστερικό, το εύθραυστο και το βαθιά ανθρώπινο , ακριβώς στην περιοχή όπου η σειρά του Μάικ Γουάιτ χτίζει συνήθως τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της.

Με στοιχεία από Deadline και Variety.