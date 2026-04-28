Η Λόρα Ντερν στο «The White Lotus»: Η μεγάλη επιστροφή στο σύμπαν του Μάικ Γουάιτ

Η Λόρα Ντερν εντάσσεται στο καστ της τέταρτης σεζόν του The White Lotus, ξανασυναντώντας τον Μάικ Γουάιτ, δημιουργό της σειράς του HBO και έναν από τους πιο σταθερούς συνεργάτες της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μπαίνει στη σειρά μετά την αποχώρηση της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον νέο κύκλο αλλά αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων. Σύμφωνα με το Deadline, η Ντερν δεν αναλαμβάνει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Ο Γουάιτ γράφει και αναπτύσσει νέο χαρακτήρα ειδικά για εκείνη.

Το HBO είχε αναφέρει, μετά την αποχώρηση της Μπόναμ Κάρτερ, ότι όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα έγινε σαφές πως ο χαρακτήρας που είχε γραφτεί αρχικά δεν λειτουργούσε όπως είχε σχεδιαστεί. Καθώς ο ρόλος θεωρείται κεντρικός για την ιστορία της νέας σεζόν, αποφασίστηκε να ξαναδουλευτεί και να δοθεί σε άλλη ηθοποιό.

Η επιλογή της Ντερν μοιάζει σχεδόν αυτονόητη για το σύμπαν του The White Lotus. Η ηθοποιός και ο Μάικ Γουάιτ έχουν μακρά δημιουργική σχέση: συνεργάστηκαν στην ταινία Year of the Dog το 2007 και αργότερα συνδημιούργησαν τη σειρά Enlightened του HBO, στην οποία η Ντερν πρωταγωνιστούσε. Είχε επίσης μια μικρή, αδήλωτη φωνητική εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν του The White Lotus, ως η Άμπι, η εν διαστάσει σύζυγος του χαρακτήρα του Μάικλ Ιμπεριόλι.

Η τέταρτη σεζόν θα ακολουθεί μια νέα ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων του White Lotus στη διάρκεια μιας εβδομάδας στη Γαλλία, με φόντο το Φεστιβάλ Καννών. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Γαλλική Ριβιέρα, με τοποθεσίες στις Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό, ενώ θα γίνουν γυρίσματα και στο Παρίσι. Η ιστορία, πάντως, θα παραμείνει στην Κυανή Ακτή.

Στη νέα σεζόν συμμετέχουν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κούμαϊλ Ναντζιάνι, Κρις Μεσίνα, Άρι Γκρέινορ, Ρόζι Πέρεζ, Σάντρα Μπέρνχαρντ, Χέδερ Γκράχαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ, Κλόι Μπένετ και Νάντια Τερεσκίεβιτς, μαζί με αρκετά ακόμη ονόματα.

Η παρουσία της Ντερν προσθέτει ένα ιδιαίτερο βάρος στον νέο κύκλο, όχι μόνο λόγω της σχέσης της με τον Γουάιτ, αλλά και επειδή η ίδια έχει χτίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης τηλεοπτικής της εικόνας στο HBO. Για το Big Little Lies κέρδισε Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ είχε επίσης βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα για τα Recount και Enlightened.

Στο The White Lotus, όπου η κοινωνική αμηχανία, η νεύρωση της προνομιούχας ζωής και η υπόγεια απειλή συνυπάρχουν σχεδόν πάντα πίσω από όμορφα ξενοδοχεία, η Ντερν μοιάζει απολύτως φυσική προσθήκη. Λίγες ηθοποιοί μπορούν να κινηθούν τόσο εύκολα ανάμεσα στο κωμικό, το υστερικό, το εύθραυστο και το βαθιά ανθρώπινο , ακριβώς στην περιοχή όπου η σειρά του Μάικ Γουάιτ χτίζει συνήθως τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της.

Με στοιχεία από Deadline και Variety.

Το She's the He μετατρέπει το ηθικό πανικό για τις τρανς τουαλέτες σε κωμωδία για τη φιλία, το coming out και τη χαρά της τρανς ορατότητας, έπειτα από μια δύσκολη διαδρομή προς τις αίθουσες σε μια ολοένα πιο εχθρική πολιτική συγκυρία στις ΗΠΑ.
Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
Η έκθεση "William Blake: The Age of Romantic Fantasy" στη National Gallery of Ireland παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα του Blake και των συγχρόνων του, φέρνοντας στο Δουβλίνο έναν κόσμο ρομαντικής φαντασίας, γοτθικού τρόμου, πολιτικής αναταραχής και πνευματικής έντασης
Η μεγάλη έκθεση The 90s: Art and Fashion στην Tate Britain, σε επιμέλεια του πρώην αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, φέρνει στο ίδιο πεδίο την τέχνη, τη μόδα και την κουλτούρα των κλαμπ, επιχειρώντας μια νέα ανάγνωση της δεκαετίας πέρα από το απλουστευτικό αφήγημα της Cool Britannia.
Το "STORM I & II", η νέα συνεργασία του Yung Lean με το GENER8ION, είναι ένα επτάλεπτο μουσικό φιλμ του Ρομέν Γαβρά, σε ένα δυστοπικό σχολείο του 2034, όπου η αγορίστικη βία, η χορογραφία και η κινηματογραφική ένταση γίνονται ένα.
Με κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter ανακοίνωσαν ότι το «Bring Your Love» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella και ενόψει του νέου άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II.
Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.
Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
