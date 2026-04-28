Η Ελένη Κούρκουλα επιστρέφει στο θέατρο μετά από 26 χρόνια

Θα πρωταγωνιστήσει, μαζί με το Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, στη γαλλική κωμωδία «Chers parents» που παίζεται στο Παρίσι από το 2021, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Μετά τη μακρόχρονη αποχή από την υποκριτική η Ελένη Κούρκουλα επιστρέφει τον Οκτώβριο του 2026 στη σκηνή.
Χρήστος Παρίδης
Η τελευταία παράσταση στην οποία έπαιξε η δημοφιλής ηθοποιός Ελένη Κούρκουλα ήταν η «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου που ανέβηκε τη χειμερινή περίοδο 1998-1999 στο θέατρο Βεάκη – ερμήνευσε τον ρόλο της Βούλας.

Ακολούθησε η θητεία της ως βουλευτή Β’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και ως υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη - αποχώρησε οριστικά από την πολιτική τον Απρίλιο του 2007. Τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων μέσω της εταιρείας «Αθηναϊκά Θέατρα» που εκμεταλλεύεται μερικά από τα πιο ιστορικά και κεντρικά θέατρα της Αθήνας: Αλίκη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Λαμπέτη, Μικρό Παλλάς, Ήβη, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Εμπορικόν κ.ά.

Μετά τη μακρόχρονη αποχή από την υποκριτική, λοιπόν, επιστρέφει τον Οκτώβριο του 2026 στη σκηνή του θεάτρου Εμπορικόν της οδού Σαρρή 11, στο πλευρό του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, με μια κωμωδία-φαινόμενο που σημειώνει τεράστια επιτυχία στο Théâtre de Paris από το 2021 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το «Chers parents» («Αγαπητοί γονείς») των Eμανουέλ και Aρμέλ Πατρόν που μετράει πλέον 900 παραστάσεις και σχεδόν μισό εκατομμύριο θεατές.

Ένα ζευγάρι συνταξιούχων και ακροαριστερών ακτιβιστών καλεί τα τρία του παιδιά στο εξοχικό του για να τους ανακοινώσει ότι θα εγκαταλείψουν τη Γαλλία για να ιδρύσουν ένα ορφανοτροφείο σε μια μακρινή φτωχή χώρα χάρη σε κάποια χρήματα που απέκτησαν. Η είδηση από μόνη της διαλύει την φαινομενική αρμονία της οικογένειας, οδηγώντας την στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Όταν, δε, γίνεται γνωστό το μέγεθος του ποσού, η απληστία των παιδιών προκαλεί μια απίστευτη σύγκρουση με τους γονείς τους, η οποία έχει κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Ένα έργο που πέρα από την προφανή κωμική διάθεση, αποκαλύπτει την υποκρισία και το πόσο σχετικές είναι οι «υγιείς» συναισθηματικές σχέσεις.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πατέρα θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Ελένη Κούρκουλα αυτόν της συζύγου - στην κινηματογραφική εκδοχή που κυκλοφόρησε στις γαλλικές αίθουσες μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο πρωταγωνιστεί η μεγάλη σταρ του κινηματογράφου Miou Miou. Όπως δήλωσε η κ. Κούρκουλα «Με το που το διάβασα ήξερα ότι με αυτό το έργο ήθελα να επιστρέψω στο θέατρο». Τη μετάφραση και την ελληνική προσαρμογή έχει αναλάβει ο Θοδωρής Πετρόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος. Ο ελληνικός τίτλος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ενώ η διανομή των υπόλοιπων ρόλων δεν έχει ολοκληρωθεί.

