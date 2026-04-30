Axios: Σχέδιο των ΗΠΑ για «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο να ξεμπλοκάρουν το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά απορρίψει την πρόταση του Ιράν για μια τριφασική διαδικασία, βάσει της οποίας θα ήταν έτοιμο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση που προβλέπει πρώτα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού, με τις πυρηνικές συνομιλίες να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σχέδια για στρατιωτικά πλήγματα και πίεση προς το Ιράν

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, έχει προετοιμάσει σχέδιο για περιορισμένο αλλά ισχυρό κύμα επιθέσεων, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και στόχους πολιτικών υποδομών.

Στόχος, σύμφωνα με τις πηγές, είναι μετά τα πλήγματα να ασκηθεί πίεση στην ιρανική ηγεσία ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον αποκλεισμό ως βασικό μοχλό πίεσης απέναντι στην Τεχεράνη, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο πλευρών και του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.