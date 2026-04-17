Πολιτισμός

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Κρις Έβανς ξανά μαζί στο «Avengers: Doomsday»

Η Marvel παρουσίασε στη CinemaCon το πρώτο μεγάλο υλικό από το «Avengers: Doomsday», αποκαλύπτοντας την επιστροφή του Κρις Έβανς ως Στιβ Ρότζερς και του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Doctor Doom.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Κρις Έβανς ξανά μαζί στο «Avengers: Doomsday»
φωτογραφία: getty images
Η Marvel έδειξε στη CinemaCon το πρώτο μεγάλο υλικό από το «Avengers: Doomsday», παρουσιάζοντας την ταινία ως το νέο μεγάλο στοίχημα του κινηματογραφικού της σύμπαντος.

Το βασικό νέο από το υλικό που προβλήθηκε στο Λας Βέγκας ήταν διπλό: ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στη Marvel ως Doctor Doom και ο Κρις Έβανς ξαναεμφανίζεται ως Στιβ Ρότζερς.

Ο ίδιος ο Έβανς ανέβηκε στη σκηνή και είπε ότι είχε αποφασίσει να επιστρέψει μόνο αν υπήρχε πραγματικός λόγος μέσα στην ιστορία. Οπως είπε, στο «Doomsday» υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο οι ήρωες χρειάζονται ξανά τον Στιβ Ρότζερς. Αυτή η φράση ήταν αρκετή για να δώσει στην επιστροφή του μεγαλύτερο βάρος από ένα απλό νοσταλγικό πέρασμα.

Το trailer που προβλήθηκε έδειξε ότι η Marvel ανοίγει ξανά το παιχνίδι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από μια κλασική ταινία Avengers. Στο «Doomsday» συνυπάρχουν πλέον οι Avengers με τους X-Men και τους Fantastic Four, ενώ ανάμεσα στις σκηνές που ξεχώρισαν ήταν η αναμέτρηση του Thor με τον Doctor Doom, η παρουσία του Professor X και η επιστροφή του Στιβ Ρότζερς μπροστά στον Thor, με το σφυρί να περνά ξανά στα χέρια του.

Αυτό που έχει σημασία για τη Marvel δεν είναι μόνο ο ενθουσιασμός του κοινού αλλά και το μέγεθος του στοιχήματος. Το στούντιο επιχειρεί να ξαναστήσει μια ταινία κλίμακας «Endgame» σε μια περίοδο που το κινηματογραφικό του σύμπαν δεν έχει τη σταθερότητα των προηγούμενων χρόνων. Η συνύπαρξη τόσων γνώριμων ηρώων και κόσμων στην ίδια ταινία δείχνει καθαρά ότι το «Doomsday» προορίζεται να λειτουργήσει ως η μεγάλη επανεκκίνηση της event πλευράς της Marvel.

Την ταινία σκηνοθετούν οι αδελφοί Ρούσο, οι οποίοι θα υπογράψουν και το «Avengers: Secret Wars» του 2027, κλείνοντας τη saga του multiverse. Το «Avengers: Doomsday» θα βγει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026, την ίδια μέρα με το «Dune: Part Three», σε μια αναμέτρηση που ήδη συζητιέται ως ένα από τα μεγαλύτερα box office ραντεβού των επόμενων ετών.

Με στοιχεία από Reuters, Variety.

Πολιτισμός

