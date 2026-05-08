Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.

φωτογραφία: Mamadi Doumbouya
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Marvel, αλλά αυτή τη φορά ο πιο ενδιαφέρων αντίπαλός του δεν είναι κάποιος υπερκακός. Είναι η ιδέα ότι οι influencers είναι οι σταρ του μέλλοντος.

Σε εμφάνισή του στο podcast Conversations for our Daughters, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η έννοια της φήμης από τα χρόνια της δικής του νεότητας μέχρι σήμερα. Όπως είπε, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, όσο δύσκολος και αν ήταν ο χώρος, υπήρχε ακόμη η αίσθηση ότι ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο ασφυκτικός ώστε να μη δοκιμάσεις καν. Σήμερα, κατά τον ίδιο, «οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν διάσημοι χωρίς να κάνουν πολλά περισσότερα από το να στρέφουν ένα κινητό πάνω τους».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει και ο ίδιος τεράστια παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, με δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, είπε ότι όταν ακούει πως «οι σταρ του μέλλοντος θα είναι οι influencers», η αντίδρασή του είναι ακαριαία: «Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο ζείτε, αλλά αυτό μου φαίνεται μια απόλυτη ανοησία».

Η πιο αιχμηρή του φράση ήρθε όταν μίλησε για τον 13χρονο γιο του, Exton Elias Downey, ο οποίος πέρασε κάποια στιγμή από τη γοητεία των ζωντανών μεταδόσεων γύρω από τα βιντεοπαιχνίδια και της διαδικτυακής επιρροής. Ο Ντάουνι Τζούνιορ περιέγραψε πώς αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα σύστημα δωρεών, ακολούθων και λατρείας. «Πραγματικά, γίνεται θρησκεία», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι influencers μοιάζουν με «μικροαπατεώνες της εποχής της πληροφορίας».

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει συλλήβδην όλους τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το πεδίο. Είπε ότι έχει γνωρίσει επαγγελματικά influencers που ήταν προσγειωμένοι, ενδιαφέροντες και καταρτισμένοι, και παραδέχτηκε πως η βιομηχανία του θεάματος χρησιμοποιεί πλέον τους δημιουργούς περιεχομένου ως βασικό κομμάτι της προώθησης.

Το σημείο στο οποίο επιμένει είναι άλλο: η διαφορά ανάμεσα στη φήμη που προκύπτει από ένα έργο και στη φήμη που παράγεται ως συνεχής αυτοπροβολή. Ο Ντάουνι Τζούνιορ είπε ότι και ο ίδιος νιώθει άβολα με την ιδέα πως το κοινό θέλει να βλέπει «αυθόρμητες» στιγμές από τη ζωή του, γιατί, όπως παραδέχτηκε, ακόμη και αυτή η αυθεντικότητα θα έπρεπε τελικά να κατασκευαστεί για να καταναλωθεί.

Καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σύμπαν της Marvel με το Avengers: Doomsday, επτά χρόνια μετά το τέλος του Tony Stark στο Avengers: Endgame, ο ηθοποιός μοιάζει να κοιτάζει το νέο τοπίο της διασημότητας με αμφιθυμία. Ξέρει ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει. Απλώς δεν είναι βέβαιος ότι κάθε άνθρωπος με κάμερα, ακολούθους και αλγόριθμο είναι και σταρ.

με στοιχεία από Variety

Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Steven Meisel: Το εκθαμβωτικά αγενές Λονδίνο της Stella Tennant, της Bella Freud και της Isabella Blow

Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
THE LIFO TEAM
Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
THE LIFO TEAM
Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
THE LIFO TEAM
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
THE LIFO TEAM
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
THE LIFO TEAM
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM
 
 