Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. επιστρέφει στη Marvel ως Doctor Doom

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. αποκάλυψε την επιστροφή του σε ταινία της Marvel σε έναν συγκλονιστικό νέο ρόλο, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές των ταινιών.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ή αλλιώς Τόνι Σταρκ, θα πρωταγωνιστήσει ως ο κακός «Doctor Doom» σε μια νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Avengers» με τίτλο «Avengers: Doomsday».

Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Oppenheimer» εξέπληξε τα πλήθη στο Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο το βράδυ του Σαββάτου, καθώς αποκάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο τον νέο του ρόλο κατά τη διάρκεια πάνελ της Marvel.

“New mask, same task.”



