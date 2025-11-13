ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Ο Πάπας Λέων θα υποδεχθεί το Σάββατο τη Μόνικα Μπελούτσι, τον Σπάικ Λι και τη Κέιτ Μπλάνσετ, μεταξύ άλλων,  σε μία ειδική ακρόαση για την «εμβάθυνση του διαλόγου με την κινηματογραφική τέχνη»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα υποδεχθεί το Σάββατο ομάδα κορυφαίων δημιουργών του παγκόσμιου κινηματογράφου στο Αποστολικό Παλάτι, σε μία ειδική ακρόαση που στόχο έχει, σύμφωνα με το Βατικανό, την «εμβάθυνση του διαλόγου με την κινηματογραφική τέχνη».

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν προσκληθεί βρίσκονται ο Σπάικ Λι, η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Κρις Πάιν, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Ουάνγκ Μπινγκ, ο Τζορτζ Μίλερ, ο Μάρκο Μπελοκίο, ο Γκας Βαν Σαντ και ο Άμπελ Φεράρα.

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό αναφέρει ότι ο Αμερικανός ποντίφικας επιδιώκει να συζητήσει με ηθοποιούς και σκηνοθέτες «τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών».

Οι τέσσερις ταινίες που ξεχωρίζει ο Πάπας

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Λέων ΙΔ΄ μοιράστηκε τέσσερις ταινίες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Πρόκειται για τα φιλμ:

  • It’s a Wonderful Life (1946) του Φρανκ Κάπρα
  • The Sound of Music (1965) του Ρόμπερτ Γουάιζ
  • Ordinary People (1980) του Ρόμπερτ Ρέντφορντ
  • Life Is Beautiful (1997) του Ρομπέρτο Μπενίνι

Οι επιλογές δείχνουν την προτίμησή του σε ιστορίες αισιοδοξίας, ηθικών συγκρούσεων και οικογενειακών δεσμών, στοιχεία που, όπως λένε συνεργάτες του, συνδέουν την κινηματογραφική τέχνη με την ποιμαντική του οπτική.

Βατικανό: Στενές επαφές με την κινηματογραφική βιομηχανία

Η επικείμενη συνάντηση δεν αποτελεί την πρώτη επαφή του Λέοντα ΙΔ΄ με προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Τον Ιούλιο, ο Αλ Πατσίνο επισκέφθηκε το Βατικανό μαζί με τον Ιταλό παραγωγό Αντρέα Ιερβολίνο, ο οποίος ετοιμάζει τη βιογραφική ταινία Maserati: The Brothers. Ο Ιερβολίνο χαρακτήρισε τότε τη συνάντηση «στιγμή βαθιάς πνευματικής και πολιτιστικής έμπνευσης».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πάπας συναντήθηκε και με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που βρισκόταν στη Ρώμη για να παραλάβει τη Λούπα Καπιτολίνα, τη σημαντικότερη διάκριση της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου της Καθολικής Εκκλησίας, ενός έτους αφιερωμένου στη συγχώρεση και την πνευματική ανανέωση, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Euronews

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το ερμηνευτικό comeback του σπουδαίου πρωταγωνιστή, η διασκευή του Νοτιοκορεάτη δημιουργού στο «Τσεκούρι» του Γαβρά, το ριμέικ του «Running Man» και μια γιαπωνέζικη έκπληξη για τους φίλους του φανταστικού στις αίθουσες από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Πολιτισμός / Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Το ιστορικό καφέ, το δεύτερο παλαιότερο της Ιταλίας μετά το Caffè Florian της Βενετίας, υπήρξε σημείο συνάντησης λογοτεχνών, καλλιτεχνών και διανοουμένων για περισσότερο από δυόμισι αιώνες
LIFO NEWSROOM
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑ

Πολιτισμός / Συρία: «Διέρρηξαν το εθνικό μουσείο» στη Δαμασκό - Τι φέρεται να άρπαξαν από πτέρυγα που έχει και ελληνιστικά εκθέματα

Τι απαντά η διεύθυνση του μουσείου που «είναι κλειστό για λόγους ασφαλείας» και διαθέτει έργα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια αρχαία και νεώτερη κληρονομιά της Συρίας
LIFO NEWSROOM
ΥΠΠΟ: Αναδεικνύοντας τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αστυπάλαιας

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Αναδεικνύοντας τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αστυπάλαιας

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε την αποκατάσταση και προβολή του Λουτρώνα του Ταλλαρά και των βασιλικών Καρέκλη και Αγίας Βαρβάρας, μνημείων που αποτελούν χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά δείγματα της πρωτοβυζαντινής περιόδου στο νησί
LIFO NEWSROOM
 
 