Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα υποδεχθεί το Σάββατο ομάδα κορυφαίων δημιουργών του παγκόσμιου κινηματογράφου στο Αποστολικό Παλάτι, σε μία ειδική ακρόαση που στόχο έχει, σύμφωνα με το Βατικανό, την «εμβάθυνση του διαλόγου με την κινηματογραφική τέχνη».

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν προσκληθεί βρίσκονται ο Σπάικ Λι, η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Κρις Πάιν, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Ουάνγκ Μπινγκ, ο Τζορτζ Μίλερ, ο Μάρκο Μπελοκίο, ο Γκας Βαν Σαντ και ο Άμπελ Φεράρα.

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό αναφέρει ότι ο Αμερικανός ποντίφικας επιδιώκει να συζητήσει με ηθοποιούς και σκηνοθέτες «τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών».

Οι τέσσερις ταινίες που ξεχωρίζει ο Πάπας

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Λέων ΙΔ΄ μοιράστηκε τέσσερις ταινίες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Πρόκειται για τα φιλμ:

It’s a Wonderful Life (1946) του Φρανκ Κάπρα

The Sound of Music (1965) του Ρόμπερτ Γουάιζ

Ordinary People (1980) του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Life Is Beautiful (1997) του Ρομπέρτο Μπενίνι

Οι επιλογές δείχνουν την προτίμησή του σε ιστορίες αισιοδοξίας, ηθικών συγκρούσεων και οικογενειακών δεσμών, στοιχεία που, όπως λένε συνεργάτες του, συνδέουν την κινηματογραφική τέχνη με την ποιμαντική του οπτική.

Βατικανό: Στενές επαφές με την κινηματογραφική βιομηχανία

Η επικείμενη συνάντηση δεν αποτελεί την πρώτη επαφή του Λέοντα ΙΔ΄ με προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Τον Ιούλιο, ο Αλ Πατσίνο επισκέφθηκε το Βατικανό μαζί με τον Ιταλό παραγωγό Αντρέα Ιερβολίνο, ο οποίος ετοιμάζει τη βιογραφική ταινία Maserati: The Brothers. Ο Ιερβολίνο χαρακτήρισε τότε τη συνάντηση «στιγμή βαθιάς πνευματικής και πολιτιστικής έμπνευσης».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πάπας συναντήθηκε και με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που βρισκόταν στη Ρώμη για να παραλάβει τη Λούπα Καπιτολίνα, τη σημαντικότερη διάκριση της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου της Καθολικής Εκκλησίας, ενός έτους αφιερωμένου στη συγχώρεση και την πνευματική ανανέωση, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Euronews