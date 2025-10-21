Πάπας Λέων: Αγιοποίησε πρώην «σατανιστή» - Η ιστορία του Μπαρτόλο Λόνγκο

Ένας πρώην σατανιστής και αποκρυφιστής, ο Μπαρτόλο Λόνγκο είναι μεταξύ των επτά ατόμων που αγιοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή (19/10) από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο Βατικανό.

Ο Μπαρτόλο Λόνγκο αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Λέοντα κατά τη διάρκεια τελετής στο Βατικανό την Κυριακή μαζί με έναν ερασιτέχνη κληρικό, ο οποίος, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δολοφονήθηκε το 1945 επειδή υποστήριζε τη μονογαμία.

Περίπου 70.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την ανακοίνωση καθώς πορτρέτα των επτά αγίων ξεδιπλώνονταν από παράθυρα πάνω από την πλατεία στο Βατικανό. Ο πρώτος πάπας των ΗΠΑ βγήκε από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ντυμένος με ένα τελετουργικό λευκό ράσο.

Πάπας Λέων: Ποιος είναι ο Μπαρτόλο Λόνγκο

«Σήμερα έχουμε ενώπιόν μας επτά μάρτυρες, τους νέους Αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένο το λυχνάρι της πίστης» είπε ο Ποντίφικας, για να συνεχίσει: «Είθε η μεσιτεία τους να μας βοηθήσει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να μας εμπνεύσει στην κοινή μας κλίση προς την αγιότητα».

Ο Λόνγκο, γεννήθηκε το 1841 και πέθανε το 1926, χειροτονήθηκε ως σατανικός ιερέας (σ.σ. αθεϊστικός σατανισμός) προτού μεταστραφεί στον Καθολικισμό.

Ο Λόνγκο γεννήθηκε από γονείς που ήταν ευσεβείς καθολικοί. Ο πατέρας του πέθανε το 1851 και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε έναν δικηγόρο. Ο ίδιος συνέχισε τις σπουδές του στη νομική το 1961 στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Λόνγκο στο πανεπιστήμιο, η Εκκλησία στην Ευρώπη ανταγωνιζόταν με δημοτικότητα τον πνευματισμό και τον αποκρυφισμό, πράγμα που σήμαινε ότι πολλοί φοιτητές συμμετείχαν σε δημόσιες διαδηλώσεις κατά του πάπα και πίστευαν στη μαγεία.

Μετά από κάποιες σπουδές και αρκετές πνευματικές εμπειρίες, ο Λόνγκο χειροτονήθηκε «σατανιστής». Μια δεκαετία αργότερα, ο Λόνγκο είχε αποκηρύξει τον πνευματισμό και έγινε Δομινικανός τριτοετής, παίρνοντας το όνομα Ροζάριο το 1871.

Επανεντάχθηκε στον Καθολικισμό και συνέχισε ιδρύοντας το Παπικό Ιερό της Παναγίας του Ροδαρίου της Πομπηίας.

Το 1873, ο Λόνγκο άρχισε να αναστηλώνει μια ερειπωμένη εκκλησία και χρηματοδότησε ένα φεστιβάλ προς τιμήν της Παναγίας του Ροδαρίου. Άρχισαν να αναφέρονται φερόμενα θαύματα και ο Λόνγκο προώθησε το ροζάριο μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 85 ετών το 1926.

Σε όλη του τη ζωή, ο Λόνγκο υποστήριξε την κοινωνική δικαιοσύνη. Ίδρυσε σχολεία, ορφανοτροφεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε στα παιδιά των κρατουμένων, καθώς πίστευε στη δύναμη της εκπαίδευσης και του ελέους να μεταμορφώνουν ζωές.

Με πληροφορίες από Independent