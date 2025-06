Ο Αλ Πατσίνο έγινε ο πρώτος αστέρας του κινηματογράφου που συναντά τον Πάπα Λέοντα

Ο Αλ Πατσίνο έγινε ο πρώτος διεθνούς φήμης ηθοποιός που είχε επίσημη ακρόαση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Ο 85χρονος σταρ συναντήθηκε με τον Ποντίφικα τη Δευτέρα, στο Βατικανό, ενώ βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Maserati: The Brothers», που αφηγείται την ιστορία των αδελφών Μαζεράτι.

Την επίσκεψη επιβεβαίωσε ο παραγωγός της ταινίας, Αντρέα Ιερβολίνο, με ανάρτησή του:

«Είναι τιμή μας να ανακοινώσουμε πως σήμερα το πρωί, η Α.Α. Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποδέχθηκε σε ιδιωτική ακρόαση στο Βατικανό αντιπροσωπεία της ταινίας «Maserati: The Brothers», ανάμεσά τους τον βραβευμένο με Όσκαρ Αλ Πατσίνο και τον παραγωγό της ταινίας, Αντρέα Ιερβολίνο.»

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια στιγμή πνευματικής και πολιτισμικής έμπνευσης, με θέμα τις αξίες που ενώνουν την Καθολική Εκκλησία με την ταινία, όπως την οικογένεια, την αγάπη, τη συμπόνια και την έννοια της προσφοράς στο κοινό καλό.

«Αυτές είναι αξίες που ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υπογραμμίζει διαρκώς στα πρόσφατα μηνύματά του», συνεχίζει η δήλωση. «Αξίες που συναντά κανείς και στην ιστορία των αδελφών Μαζεράτι, μια οικογένεια που άφησε πίσω της όχι μόνο τεχνολογική καινοτομία αλλά και ένα παράδειγμα αμοιβαίου σεβασμού, αλληλεγγύης και συλλογικού οράματος.»

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Variety, ο Ιερβολίνο προσφέρει στον Ποντίφικα ένα αναμνηστικό μοντέλο αυτοκινήτου, ενώ ο Πατσίνο παρακολουθεί.

Papa Leone XIV riceve in udienza il cast del film “Maserati: The Brothers”, tra cui Al Pacino e il produttore Andrea Iervolino (Ph. Ufficio Stampa The Andrea Iervolino Company) pic.twitter.com/5qKoIOvvIL