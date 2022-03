Ο νέος Τζόκερ, ο Νίκολας Κέιτζ ως Κόμης Δράκουλας και το τρέιλερ του «Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες»

— Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του Νίκολας Κέιτζ από το Reinfeld της Universal, όπου υποδύεται τον Κόμη Δράκουλα. Η όψη του παραπέμπει αρκετά σε εκείνη του Μπέλα Λουγκόζι και, πραγματικά, δεν βλέπουμε την ώρα να τον δούμε να καταπίνει την οθόνη.

— Ως γνωστόν, ο Μπάρι Κίογκαν προσλήφθηκε ως Τζόκερ στο The Batman του Ματ Ριβς, μόνο που τελικά στην ταινία ακούμε μόνο τη φωνή του και βλέπουμε τη σιλουέτα του στο φινάλε. O Ματ Ριβς και η Warner έδωσαν στη δημοσιότητα μια κομμένη σκηνή από την ταινία, όπου ο Μπάτμαν συμβουλεύεται τον Τζόκερ στο Άσυλο Άρκαμ για να πιάσει τον Riddler, όπως η Κλαρις τον Δρ. Χάνιμπαλ στη Σιωπή των Αμνών.

Closer look at Barry Keoghan’s Joker from #TheBatman deleted scene 😱 pic.twitter.com/Vh7607R5Pb