Ο Μπιλ Γκέιτς προτείνει 5 εξαιρετικά βιβλία για το καλοκαίρι

Πιστός στην παράδοσή του, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, πρότεινε στο blog του πέντε βιβλία για το καλοκαίρι.

«Καθώς έφτιαχνα τη λίστα με τα προτεινόμενα βιβλία για το καλοκαίρι, συνειδητοποίησα ότι τα θέματα που καλύπτουν ακούγονται αρκετά βαριά για διάβασμα στις διακοπές», έγραψε ο Γκέιτς.

«Εδώ υπάρχουν βιβλία για την ισότητα των φύλων, την πολιτική πόλωση, την κλιματική αλλαγή και τη σκληρή αλήθεια ότι η ζωή δεν εξελίσσεται ποτέ όπως νομίζουν οι νέοι. Δεν ακούγεται ακριβώς σαν υλικό για παραθαλάσσια αναγνώσματα.

Αλλά κανένα από τα πέντε παρακάτω βιβλία δεν μοιάζει βαρύ (αν και, με σχεδόν 600 σελίδες, το The Lincoln Highway είναι κυριολεκτικά βαρύ). Καθένας από τους συγγραφείς -τρεις μυθιστοριογράφοι, ένας δημοσιογράφος και ένας επιστήμονας- κατάφερε να πάρει ένα βαρύ θέμα και να το κάνει συναρπαστικό χωρίς να θυσιάσει την πολυπλοκότητα. Λάτρεψα και τα πέντε αυτά βιβλία και ελπίζω να βρείτε εδώ κάτι που θα απολαύσετε κι εσείς. Και μη διστάσετε να μοιραστείτε κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσφατα αναγνώσματα στην ενότητα των σχολίων παρακάτω.»

The Power, Naomi Alderman. «Χαίρομαι που ακολούθησα τη συμβουλή της μεγαλύτερης κόρης μου και διάβασα αυτό το μυθιστόρημα. Χρησιμοποιεί έξυπνα μια ιδέα -τι θα γινόταν αν όλες οι γυναίκες στον κόσμο αποκτούσαν ξαφνικά τη δύναμη να παράγουν θανατηφόρα ηλεκτροσόκ από το σώμα τους; - για να διερευνήσει τους ρόλους των φύλων και την ισότητα των φύλων. Διαβάζοντας το The Power, απέκτησα μια ισχυρότερη και πιο ουσιαστική αίσθηση της κακοποίησης και της αδικίας που βιώνουν πολλές γυναίκες σήμερα. Και διεύρυνα την εκτίμησή μου για τους ανθρώπους που εργάζονται για να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.»

Why We’re Polarized, Ezra Klein. «Είμαι γενικά αισιόδοξος για το μέλλον, αλλά ένα πράγμα που μου χαλάει λίγο την προοπτική είναι η εντεινόμενη πόλωση στην Αμερική, ειδικά στην πολιτική. Σε αυτό το διεισδυτικό βιβλίο, η Klein υποστηρίζει πειστικά ότι η αιτία αυτής της διάσπασης είναι η ταυτότητα - το ανθρώπινο ένστικτο να αφήνουμε την ομαδική μας ταυτότητα να καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων. Το βιβλίο αφορά βασικά την αμερικανική πολιτική, αλλά είναι επίσης μια συναρπαστική ματιά στην ανθρώπινη ψυχολογία.»

The Lincoln Highway, Amor Towles. Έβαλα το «Ένας κύριος στη Μόσχα» του Τάουλς στη λίστα με τα καλοκαιρινά μου βιβλία το 2019, αλλά αυτό το μυθιστόρημα που ακολούθησε μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Τοποθετείται στο 1954 και αφορά δύο αδέλφια που προσπαθούν να ταξιδέψουν οδικώς από τη Νεμπράσκα στην Καλιφόρνια για να βρουν τη μητέρα τους- το ταξίδι τους βγαίνει εντελώς εκτός πορείας από έναν ασταθή έφηβο από το παρελθόν του μεγαλύτερου αδελφού. Ο Τάουλς εμπνέεται από τα ταξίδια διάσημων ηρώων και φαίνεται να λέει ότι τα προσωπικά μας ταξίδια δεν είναι ποτέ τόσο γραμμικά ή προβλέψιμα όσο ελπίζουμε.»

The Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson. «Όταν πέρυσι προωθούσα το βιβλίο μου για την κλιματική αλλαγή, αρκετοί μου είπαν ότι πρέπει να διαβάσω αυτό το μυθιστόρημα, επειδή δραματοποιούσε πολλά από τα θέματα για τα οποία είχα γράψει. Χαίρομαι που το πήρα, γιατί είναι καταπληκτικό. Είναι τόσο πολύπλοκο που είναι δύσκολο να το συνοψίσω, αλλά ο Robinson παρουσιάζει μια διεγερτική και συναρπαστική ιστορία, που απλώνεται σε δεκαετίες και ηπείρους, γεμάτη με συναρπαστικές ιδέες και ανθρώπους.»



How the World Really Works, Vaclav Smil. «Άλλο ένα αριστούργημα από έναν από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Σε αντίθεση με τα περισσότερα βιβλία του Βάτσλαβ, τα οποία διαβάζονται σαν εγχειρίδια και εμβαθύνουν σε ένα θέμα, αυτό εδώ είναι γραμμένο για ένα γενικό κοινό και δίνει μια ευρεία εικόνα των βασικών κλάδων στους οποίους ειδικεύεται. Αν θέλετε μια σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη εκπαίδευση στην αριθμητική σκέψη για πολλές από τις θεμελιώδεις δυνάμεις που διαμορφώνουν την ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε. Μπόνους: Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν ένα κεφάλαιο από το Πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος στη σελίδα της πλήρους κριτικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 20.6.2022