Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.

The LiFO team
Ο John Waters στο σπίτι του στη Βαλτιμόρη, την πόλη που παραμένει το φυσικό του σκηνικό εδώ και δεκαετίες.Φωτογραφία: Getty images
Με αφορμή το αφιέρωμα του BFI Southbank στο trash cinema, ο John Waters επιστρέφει στο προσκήνιο με μια φράση που ακούγεται σαν διάγνωση της εποχής: ότι οι Τραμπ «σκότωσαν» το καλό κακό γούστο.

Για τον μεγάλο ιερέα του trash, η πρόκληση είχε κάποτε χιούμορ, αθωότητα και αναρχία. Σήμερα, λέει, έχει γίνει πιο χοντροκομμένη, πιο κυνική και πολύ λιγότερο διασκεδαστική.

Ο John Waters λέει ότι οι Τραμπ σκότωσαν το καλό κακό γούστο. Και μόνο αυτή η φράση αρκεί για να ξανανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το trash, την πρόκληση και τη διαφορά ανάμεσα στην αναρχική υπερβολή και τη χοντροκομμένη επίδειξη ισχύος. Με το BFI Southbank να αφιερώνει τώρα έναν μεγάλο κύκλο στο trash cinema, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με αυτό το σύμπαν επιστρέφει για να υπερασπιστεί μια αισθητική που, όπως λέει, είχε κάποτε περισσότερη αθωότητα.

Ο Waters δεν πίστεψε ποτέ στην ευπρέπεια. Η πρόκληση, η χυδαιότητα, η βλασφημία, το κακό γούστο και το σοκ δεν ήταν στο σινεμά του απλώς τρόποι να τραβήξει την προσοχή. Ηταν γλώσσα, χιούμορ και επίθεση μαζί. Και αυτό ακριβώς ξαναφέρνει τώρα στο προσκήνιο το αφιέρωμα του BFI, με τίτλο Trash! The Wildest Films You’ve Ever Seen, που τρέχει έως τις 30 Απριλίου στο Λονδίνο.

Η Divine και ο Jerry Stiller στο Hairspray του 1988, την ταινία με την οποία ο John Waters πέρασε από το περιθώριο στο mainstream.
Το BFI θα προβάλει και το Multiple Maniacs του 1970, όπου η Divine και η παρέα της επιδίδονται σε ένα ξέφρενο σπιράλ εγκλήματος και σεξ.

Στο πρόγραμμά του συναντιούνται ο Waters, οι Kuchar brothers, ο Herschell Gordon Lewis, ο Russ Meyer, η Doris Wishman και ο Ed Wood, δηλαδή ένα πάνθεον δημιουργών που έφτιαξαν σινεμά με χαμηλά μέσα, camp ένταση, υπερβολή και πλήρη περιφρόνηση προς την καλή συμπεριφορά. Στην καρδιά του κύκλου βρίσκονται και δύο από τις πιο θρυλικές ταινίες του ίδιου, το Multiple Maniacs και το Pink Flamingos, έργα που ακόμη και σήμερα μοιάζουν ικανά να τινάξουν στον αέρα κάθε ιδέα σεμνότητας.

Ο ίδιος θυμάται εκείνη την εποχή σαν μια στιγμή όπου το trash ήταν τρόπος να πάρεις κάτι που οι άλλοι έλεγαν υποτιμητικά και να το γυρίσεις υπέρ σου. Να πεις ότι αυτό που μοιάζει χαμηλό μπορεί να είναι ευφυές, αστείο, ελευθερωτικό και βαθιά ανατρεπτικό. Οτι πίσω από την ασχήμια, τη βρομιά και την κακόγουστη υπερβολή μπορούσε να υπάρχει χαρά, παιχνίδι και μια μορφή ελευθερίας.

Γι’ αυτό και η ατάκα του για τους Τραμπ δεν είναι απλώς μια καυστική εξυπνάδα. Είναι και μια διάκριση. Για τον Waters, το trash είχε κάποτε ειρωνεία, θεατρικότητα και υπόγεια αναρχία. Σήμερα η υπερβολή έχει γίνει τόσο χοντρή, τόσο καθημερινή και τόσο πολιτικά βρόμικη, ώστε να χάνει την αθωότητά της. Δεν είναι πια camp παιχνίδι με τα όρια. Είναι κάτι πολύ πιο κυνικό.

Η Divine σε σκηνή από το Pink Flamingos, τη διαβόητη ταινία του John Waters από το 1972.

Ισως γι’ αυτό οι ταινίες του εξακολουθούν να δείχνουν τόσο ζωντανές. Δεν βασίζονται μόνο στην πρόκληση, αλλά και σε μια ιδιότυπη απόλαυση του παιχνιδιού. Η Divine, το πιο εμβληματικό πρόσωπο αυτού του σύμπαντος, δεν ήταν απλώς ένα σοκ. Ηταν μια ολόκληρη αισθητική τρομοκρατία απέναντι στην ευπρέπεια, μια φιγούρα που έκανε την υπερβολή να μοιάζει ταυτόχρονα βίαιη και απολαυστική.

Ο Waters, που κλείνει τα 80 τον Απρίλιο, δεν έχει γυρίσει ταινία από το A Dirty Shame του 2004, αλλά παραμένει δραστήριος με εικαστικά έργα, βιβλία και spoken-word παραστάσεις.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ακριβές γι’ αυτόν σήμερα: όχι ότι δικαιώθηκε, αλλά ότι έζησε αρκετά ώστε να δει το κακό γούστο να γίνεται επίσημη γλώσσα της εξουσίας και να συνεχίσει, παρ’ όλα αυτά, να το υπερασπίζεται μόνο όταν παραμένει παιχνίδι, σινεμά και ελευθερία.

με στοιχεία από τους Financial Times

Dean Majd: η έκθεση Hard Feelings μετατρέπει τη νεανική ανδρική βία και τρυφερότητα σε εικαστικό ημερολόγιο

Πολιτισμός / Το τραυματισμένο ημερολόγιο μιας ανδρικής αδελφότητας

Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Πολιτισμός / Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Πολιτισμός / Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Πολιτισμός / Λίλιαν Μπάσμαν: Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Η έκθεση Lillian Bassman: Bazaar and Beyond, που παρουσιάζεται στο Met έως τις 26 Ιουλίου, φωτίζει μια δημιουργό που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη μόδα ως απλό αντικείμενο προβολής. Τη μετέτρεψε σε ίχνος, χειρονομία και πείραμα, ενώ επέστρεψε σε αυτό το έργο δεκαετίες αργότερα, ξεκινώντας σχεδόν μια δεύτερη καριέρα στα 75 της.
ΥΠΠΟ - Λίνα Μενδώνη: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Η Λίνα Μενδώνη ανέφερε πως η αποκατάσταση του αποτελεί ιστορικό χρέος του κράτους απέναντι στα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας, διασφαλίζοντας ότι το μνημείο και το ιστορικό τοπίο θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές με τον προσήκοντα σεβασμό
Πέθανε η Teresinha Soares, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις που έφερε το σώμα, το σεξ και την αντίσταση στην τέχνη

Πολιτισμός / Πέθανε η Teresinha Soares, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις που έφερε το σώμα, το σεξ και την αντίσταση στην τέχνη

Με ζωγραφική, εγκαταστάσεις και performances που έβαζαν το σώμα στο κέντρο, η Soares αμφισβήτησε τα σεξουαλικά ταμπού, την πατριαρχία και τον αυταρχισμό της εποχής της. Τα τελευταία χρόνια το έργο της επανεκτιμήθηκε διεθνώς μέσα από εκθέσεις στην Tate Modern και το MASP.
