Ο «Χορός των Εραστών» που επιστρέφει και άλλα 15 events για αυτή την εβδομάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Cleansed

To Cleansed της Σάρα Κέιν, γραμμένο το 1998, αποτελεί ακόμη και σήμερα μια κρίσιμη αλληγορία, ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που απαγορεύει, καταστέλλει και εξουδετερώνει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Σε μια στιγμή της ανθρωπότητας που οι συνθήκες ευνοούν τους πολέμους, τον φασισμό και τον συντηρητισμό, το ακόμη και σήμερα σοκαριστικό έργο της Σάρα Κέιν φαντάζει πιο αναλλοίωτο και πιο ταιριαστό από ποτέ.

4/12/25-4/1/2026, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 17:30, 21:00, είσοδος: από 18 ευρώ

Ο χορός των εραστών

Ο Χορός των εραστών μάς παρασύρει στην καρδιά της σχέσης δύο ανθρώπων, την ώρα που αναμετριούνται με μια οριακή εμπειρία ζωής και θανάτου. Και από εκεί, στην πορεία της κοινής ζωής τους, ενός «μαζί για πάντα», κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν και δημιουργός του, ο Τιάγκο Ροντρίγκες σκηνοθετεί, σε συνεργασία με την Αργυρώ Χιώτη, τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Πρόκειται για το πρώτο του θεατρικό έργο, το πιο αυτοβιογραφικό, που ξεκίνησε να το γράφει το 2006 και ολοκλήρωσε το 2020. Τώρα ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ίδιο σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα μετά από ανάθεση της Στέγης.

4/12/25-18/1/2026, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα

Αρχιμάστορας Σόλνες

Ένα από τα κορυφαία έργα της ώριμης περιόδου του Ίψεν παρουσιάζεται σε νέα μετάφραση-διασκευή του σκηνοθέτη, που επικεντρώνεται στο ζήτημα της ανθρώπινης ταυτότητας, και ειδικότερα της ταυτότητας ενός δημιουργού, ενός καλλιτέχνη. Στον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες ο Άρης Λεμπεσόπουλος.

5-21/12, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Πέμ.-Παρ.:20:30, Σάβ.: 21:15, Κυρ.: 19:00, είσοδος: 5-23 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Καλό κορίτσι

Ένα αναλόγιο-μαραθώνιος για την έμφυλη βία με τη συμμετοχή τετραμελών ομάδων εθελοντριών ηθοποιών. Η Μαρί και η Μαρλέν κοιτιούνται. Η Μαρί και η Μαρλέν δακρύζουν. Και τι θα τα κάνουμε τόσα κορίτσια, Μαρλέν; Θα φτιάξουμε μια χορωδία μικρών άγριων ζώων.

5-22/12, 20:00, COCHLEA studia, Παναγή Μπενάκη 4, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

8

Η χορευτική παράσταση 8 εμπνέεται από την πυξίδα του Καντίνσκι, ένα σύμβολο εσωτερικού προσανατολισμού μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, που φλυαρεί, που γεννιέται ξανά και ξανά μέσα από τα ίδια του τα σχήματα. Μέσα από ρυθμό και μεταμορφώσεις, το σώμα γίνεται το ίδιο ο πίνακας: φέρει τα χρώματα, γεννά τα σχήματα, τα κατοικεί. Η πληροφορία ξεχειλίζει, αποδομείται, ξαναχτίζεται. Κι εκεί, στο μεταίχμιο μεταξύ τάξης και χάους, γεννιέται η χαρά της στιγμής.

4-12/12, 21:00, Πλύφα, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι ήχοι της σιωπής

Κατερίνα Αποστολίδου,Threshold for going in and out, 2025, ψηφιακή εκτύπωση σε αρχειακό χαρτί 315 γρ. επικολλημένο σε φύλλο αλουμινίου, ακρυλικό χρώμα, μελάνι, 100Χ180 εκ.

Με αφετηρία τον προβληματισμό γύρω από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητας, τη διάσπαση της προσοχής, το μειούμενο βάθος της επικοινωνίας και την απίσχνανση της προσεκτικής ακρόασης, η ομαδική έκθεση «Οι ήχοι της σιωπής» διερευνά τη δύναμη και τις πολλαπλές όψεις της σιωπής μέσα από έργα δεκαοκτώ σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν γίνει ειδικά για την έκθεση.

4/12/25-17/1/2026, Α.Αntonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Από τον Μονέ στον Γουόρχολ

Amedeo Modigliani, Portrait de Béatrice Hastings (1915)

Ξεκινώντας από τον ιμπρεσιονισμό και φτάνοντας μέχρι την pop art, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν περισσότερα από 12 καλλιτεχνικά κινήματα (φοβισμός, συμβολισμός, εξπρεσιονισμός, σουρεαλισμός κ.ά.), καλύπτοντας ένα φάσμα 130 περίπου ετών δημιουργίας στην ιστορία της τέχνης. Η έκθεση παρουσιάζει 83 αριστουργήματα από 45 καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας τα οποία προέρχονται από μια εμβληματική ευρωπαϊκή ιδιωτική συλλογή.

6/12/25-11/4/2026, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ultra Sunn

Μετά την εκρηκτική του εμφάνιση στο Death Disco Indoor Festival 2024, το δυναμικό coldwave/darkwave duo από τις Βρυξέλλες έρχεται ξανά στα μέρη μας για την πρώτη αθηναϊκή του headline εμφάνιση, σε μια νύχτα γεμάτη ιδρώτα, σκοτάδι και ασταμάτητο χορό. Ανελέητα beats, industrial αισθησιασμός και νέο υλικό που τους κρατά στην αιχμή της σύγχρονης dark σκηνής.

6/12, 21:00, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, είσοδος: 22 ευρώ

Deafheaven

Οι Deafheaven έρχονται στην Αθήνα με το νέο τους άλμπουμ «Lonely people with power», το οποίο πολλοί έχουν αρχίσει να βάζουν δίπλα στο «Sunbather», ενώ άλλοι δεν έχουν διστάσει να το χαρακτηρίσουν ως την κορυφαία τους δουλειά μέχρι στιγμής.

7/12, 21:00, Κύτταρο Live, Αχαρνών και Ηπείρου, Αθήνα, είσοδος: από 29 ευρώ

Automelodi

Οι Automelodi, το project του Καναδού Xavier Paradis, επιστρέφουν στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους την κομψότητα και τη μελαγχολική ενέργεια της σύγχρονης francophone synthpop. Με ήχο που ακροβατεί ανάμεσα στην coldwave, το minimal synth και τη romantic new wave αισθητική των ’80s, οι Automelodi έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αναγνωρίσιμο μουσικό σύμπαν όπου οι αναλογικοί ήχοι και τα ποιητικά γαλλικά φωνητικά ενώνονται με σπάνια συνέπεια και αισθητική.

5/12, 21:00, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: 18 ευρώ

Nalyssa Green

Η Nalyssa Green παρουσιάζει τον έκτο προσωπικό της δίσκο. Τιτλοφορείται «Απαλό» και στ’ αλήθεια πρόκειται για μια συλλογή απαλών τραγουδιών που εξερευνούν πώς θα ακουγόταν η ησυχία (αν μπορούσε να ακουστεί). Επί σκηνής θα τη συνοδεύσουν η Δεσποινίς Τρίχρωμη με πλήκτρα και φωνή και η Νεφέλη Λιούτα (Nefeli Walking Undercover) με βιολί και φωνή. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Kristof, παίζοντας παλαιότερα και νεότερα τραγούδια του στις πιανιστικές τους εκδοχές.

4/12, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5 Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ

CLUBBING

Imamu & Second Story pres. Cosmic Dust

Το Cosmic Dust είναι ένα ξεχωριστό μουσικό project που ενώνει δύο από τις πιο δραστήριες και δημιουργικές ομάδες της ηλεκτρονικής σκηνής της Ελλάδας: Imamu και Second STory. Οι δύο ομάδες συνεργάζονται για πρώτη φορά, συνδυάζοντας την αισθητική, την ενέργεια και τη μουσική ταυτότητά τους, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο event που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από ήχους afro house, melodic house και melodic techno, με θεματικό concept. Dress code: Total black με cosmic glitter.

6/12, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

Purple Night

O Ιταλός Dj Hey Cabrera!

Το Purple Night επιστρέφει γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του με ένα ξεχωριστό πάρτι. Στο line-up ο Jonjo Jury από το Λονδίνο και για πρώτη φορά ο Ιταλός Hey Cabrera!, μαζί με τους residents Baby Dee, Denis d’or, Wrapped in Plastic και The Dreamer. Μια ονειρική νύχτα γεμάτη χορό.

6/12, 23:30, Zed.Athens, Πλατεία Θεάτρου 10, Αθήνα, είσοδος: 12-17 ευρώ

CLTX & Neon Graveyard

Ο CLTX φέρνει industrial και trance έκρηξη από τη διεθνή σκηνή.

Η Anagenesis επιστρέφει με ακραία hard techno. Ο CLTX φέρνει industrial και trance έκρηξη από τη διεθνή σκηνή, ενώ ο Neon Graveyard ανεβάζει την ένταση με σκοτεινά, καθαρτικά σετ. Η βραδιά ολοκληρώνεται με δυναμική περφόρμανς από τους Tasos Xiarcho και Irida Pappoutsi.

5/12, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: 18 ευρώ

SMUT x Terence Fixmer x Answer Code Request

O Dj Answer Code Request.

Το SMUT επιστρέφει με τρεις δυνατές παρουσίες της techno σκηνής. Ο Answer Code Request ανοίγει τη βραδιά, ο Terence Fixmer φέρνει industrial ένταση και ο Jerm κλείνει δυναμικά.

6/12, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Techno Underdogs x Trance Family at Black Temple

The Underdogs και Trance Family ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά σε ένα μοναδικό rave. Στα decks καλλιτέχνες και crews από techno, bouncy hard techno και psy trance, για μια νύχτα γεμάτη ένταση και ενέργεια.

5/12, 01:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Callas Lives On: The Party vol.3

Tο Μουσείο Μαρία Κάλλας στήνει ξανά το street party του, γιορτάζοντας την ημέρα γέννησης και τη διαχρονική λάμψη της Μαρίας Κάλλας. Για τρίτη χρονιά, η οδός Πετράκη φοράει τα γιορτινά της και γεμίζει μουσική και ρυθμό. Ένα ειδικά σχεδιασμένο DJ set από τον Μιχάλη Καμάκα (Kosmos 93,6) σε groovy funk-disco διάθεση με world-music πινελιές. Το café La Divina θα προσφέρει εκλεκτά κρασιά της Remake Wines, ποτά και κοκτέιλ σε ειδικές τιμές. Αποκλειστικές εκπτώσεις στο museum shop μόνο για το πάρτι. Μειωμένη είσοδος στη μόνιμη έκθεση του μουσείου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

5/12, 20:00, Maria Callas Museum, Μητροπόλεως 44, Σύνταγμα