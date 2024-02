Ο γιος του Κίλιαν Μέρφι κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο

Ο γιος του Κίλιαν Μέρφι θα κάνει το ντεμπούτο του ως ηθοποιός φέτος σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

Ο 16χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι, Aran ασχολείται με την υποκριτική από μικρός. Στα 11 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Hamnet σε μια παραγωγή που περιόδευσε στο Δουβλίνο, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, το Μπρίσμπεϊν και το Χονγκ Κονγκ.

Το 2022, εμφανίστηκε επίσης στην ταινία «Lola» μαζί με την Emma Appleton από το The Witcher. Ωστόσο η νέα του ταινία θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία.

Σε σκηνοθεσία Taika Waititi, ο γιος του Κίλιαν Μέρφι θα υποδυθεί τον Rick στην ταινία «Klara and the Sun». Η ταινία, η οποία βασίζεται σε ένα ομώνυμο μπεστ σέλερ των New York Times, ακολουθεί ένα κορίτσι -ρομπότ που προσπαθεί να σώσει μια οικογένεια.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Jenna Ortega και η Amy Adams. Η Ortega θα πρωταγωνιστήσει ως ρομπότ Klara και η Adams θα υποδυθεί τη μητέρα της στην ταινία.

Την ίδια ώρα ο Κίλιαν Μέρφι έχει εντυπωσιάσει με την ερμηνεία του στο Oppenheimer για την οποία και είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.