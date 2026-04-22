Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."

στιγμιότυπο από τη ταινία του Φατίχ Ακίν «La isla de Amrum»
Ο Φατίχ Ακίν δεν είναι από τους σκηνοθέτες που μιλούν για το παρελθόν σαν να έχει τελειώσει. Στη δική του ματιά, η Ιστορία δεν είναι κεφάλαιο κλειστό αλλά κάτι που συνεχίζει να πιέζει το παρόν, να το διαμορφώνει, να το παραμορφώνει.

Και αυτό ακριβώς λέει τώρα, με αφορμή τη νέα του ταινία «La isla de Amrum»: ότι η Γερμανία παραμένει βαθιά παγιδευμένη σε ένα τραύμα που δεν έχει ποτέ πραγματικά ξεπεράσει.

Ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μίλησε στην El País με αφορμή την παρουσία της ταινίας στο BCN Film Fest και την ισπανική της κυκλοφορία στις 30 Απριλίου. Η ταινία διαδραματίζεται την άνοιξη του 1945, σε ένα γερμανικό νησί, την ώρα που ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει αλλά ο ναζισμός δεν έχει ακόμη πάψει να κατοικεί μέσα στους ανθρώπους. Ο μικρός ήρωας βλέπει τον κόσμο των ενηλίκων να καταρρέει χωρίς να μπορεί να καταλάβει πλήρως τη βία, τις ενοχές και τις σιωπές που τον οργανώνουν.

Ο Φατίχ Ακίν με τη Νταϊάν Κρούγκερ στις Κάννες, όπου παρουσιάστηκε η ταινία «La isla de Amrum»

Ο Ακίν λέει ότι αρχικά δεν ένιωθε πως αυτή ήταν μια ιστορία που τον αφορούσε άμεσα. Το σενάριο ανήκε στον παλιό του φίλο και συνεργάτη Χαρκ Μπομ, ο οποίος είχε αντλήσει υλικό από τη δική του παιδική ηλικία και από τον πατέρα του. Ο ίδιος ο Ακίν το είχε αρχικά αρνηθεί. Οπως εξηγεί, δεν έβρισκε προσωπική είσοδο στο υλικό. Τελικά τη βρήκε μέσα από τη σχέση με τον δικό του πατέρα, έναν άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά, αλλά από τον οποίο τον χώριζε ένα τεράστιο πολιτικό χάσμα.

Ο Ακίν μιλά για τον πατέρα του με αγάπη, αλλά και με την οδυνηρή συνείδηση ότι στήριξε πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία που οδήγησαν φίλους του σκηνοθέτη στη φυλακή. Αυτή η εμπειρία, λέει, τον βοήθησε να μπει στο ηθικό και συναισθηματικό πεδίο της ταινίας: στον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί ή ένας νεότερος άνθρωπος μπορεί να αγαπά έναν πατέρα και ταυτόχρονα να βλέπει πάνω του το βάρος μιας πολιτικής και ιστορικής ενοχής.

Από εκεί ο Ακίν περνά στη Γερμανία του σήμερα. Υποστηρίζει ότι η χώρα του εξακολουθεί να συνθλίβεται από το ναζιστικό της παρελθόν και ότι αυτή η αδυναμία να ξεχωρίσει τη μνήμη από την παράλυση καθορίζει ακόμη και τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Κατά τη γνώμη του, η γερμανική κοινωνία και πολιτική τάξη λειτουργούν μέσα σε μια διαρκή αγωνία να μην «προδώσουν ξανά» τους Εβραίους, αλλά αυτή η αγωνία τις εμποδίζει να δουν καθαρά το παρόν.

Ο ίδιος το διατυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο: δεν του αρκεί, λέει, η λογική που συνεχίζει να στηρίζει το Ισραήλ στο όνομα του γεγονότος ότι υπήρξε θύμα στο παρελθόν. «Τώρα είναι τώρα», λέει περίπου, επιμένοντας ότι ο ίδιος ταυτίζεται πάντα με τα θύματα κάθε πολέμου και ότι το ερώτημα είναι αν πιστεύουμε ή όχι στο διεθνές δίκαιο και στον ΟΗΕ. Για τον Ακίν, η σημερινή γερμανική αδυναμία να απαντήσει καθαρά σε αυτό το ερώτημα είναι σύμπτωμα ενός τραύματος που δεν έχει επεξεργαστεί πραγματικά.

Μέσα σε αυτό το βαρύ πλαίσιο έρχεται και η πιο αιχμηρή φράση της συνέντευξης: ο Ακίν λέει ότι ο Πέδρο Σάντσεθ «έχει cojones», χρησιμοποιώντας επίτηδες την ισπανική λέξη. Δεν το λέει όμως ως φτηνό πολιτικό σχόλιο. Το εντάσσει σε μια γενικότερη απογοήτευση για τη Γερμανία και σε μια ευρύτερη αναζήτηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη που, κατά τη γνώμη του, δείχνουν μεγαλύτερη καθαρότητα και τόλμη απέναντι στον Τραμπ και στη διεθνή απορρύθμιση.

Ετσι, η «La isla de Amrum» δεν μένει μόνο ένα ιστορικό δράμα για το τέλος του ναζισμού. Γίνεται και ένας ακόμη σταθμός στη διαδρομή ενός σκηνοθέτη που επιστρέφει διαρκώς στις ίδιες μεγάλες λέξεις - ταυτότητα, ενοχή, ανήκειν, απώλεια - για να δείξει πόσο βαθιά εξακολουθούν να οργανώνουν το ευρωπαϊκό παρόν.

με στοιχεία από El Pais

Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
