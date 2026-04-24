Ο Έλιοτ Πέιτζ θυμίζει ότι η φύση ήταν queer πριν από εμάς σε νέο ντοκιμαντέρ

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.

The LiFO team
Ένα νέο ντοκιμαντέρ με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ εξερευνά την queer ζωή στο ζωικό βασίλειο, από ομόφυλες σχέσεις και μορφές γονεϊκότητας μέχρι αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες στη φύση.

Το Second Nature, σε σκηνοθεσία της Ντρου Ντένι, παρουσιάζει επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη δουλειά τους στη μελέτη περισσότερων από 1.500 ειδών ζώων στα οποία έχουν καταγραφεί ομόφυλη σεξουαλική συμπεριφορά, μορφές ομόφυλης γονεϊκότητας, αλλαγή φύλου ή κοινωνικές δομές που δεν ακολουθούν το συνηθισμένο ετεροκανονικό αφήγημα για τη φύση.

Σύμφωνα με το People, η ταινία εξετάζει επίσης το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις έχουν μείνει για χρόνια υποβαθμισμένες ή εκτός της κυρίαρχης επιστημονικής αφήγησης. Ο Πέιτζ και η Ντένι μίλησαν στο περιοδικό για το ντοκιμαντέρ και για την ανάγκη να αμφισβητηθούν παλιές αντιλήψεις γύρω από το τι θεωρείται «φυσικό».

«Μεγαλώνοντας ως queer παιδί, νιώθεις μόνος, κουβαλάς το βάρος της ντροπής», είπε ο Πέιτζ, μιλώντας για τις συνέπειες της λογοκρισίας και της διαγραφής. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ιδέα πως η φύση είναι οργανωμένη γύρω από ένα cisgender, ετεροκανονικό σύστημα είναι «εντελώς ψευδής».

Η Ντρου Ντένι είπε ότι ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το πεδίο διαβάζοντας το βιβλίο Evolution’s Rainbow της Τζόαν Ράφγκαρντεν, που κυκλοφόρησε το 2004. Όπως εξήγησε, η ανακάλυψη της queer συμπεριφοράς στη φύση, από τα μπονόμπο μέχρι τα ψάρια που αλλάζουν φύλο, τη βοήθησε να δει διαφορετικά και τη δική της εμπειρία ως queer γυναίκα που μεγάλωσε σε συντηρητικό περιβάλλον στο Τέξας.

Ο Πέιτζ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ «χαρά και δώρο», λέγοντας ότι η ταινία είναι φτιαγμένη με τρόπο που μπορεί να αγγίξει κάθε θεατή, ανεξάρτητα από την ταυτότητά του. «Είναι διασκεδαστική, αστεία, θα σε καθηλώσει», είπε, προσθέτοντας ότι η αξία της βρίσκεται όχι μόνο στις πληροφορίες που παρουσιάζει, αλλά και στις συζητήσεις που μπορεί να ανοίξει γύρω από την τέχνη, την επιστήμη και τη λογοκρισία.

Το Second Nature έχει ήδη προβληθεί στο SXSW και θα παρουσιαστεί στις 24 Απριλίου στο Reel Wild Festival στη Νέα Υόρκη. Θα ακολουθήσουν προβολές στο Λος Άντζελες στις 24 Μαΐου και στη Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου.

