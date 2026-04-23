Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Λίγες μέρες πριν από την έξοδο του Devil Wears Prada 2, η Μέριλ Στριπ είπε κάτι που λέει πολλά για τη διαδρομή της Μιράντα Πρίστλι αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια. Μιλώντας στο Out για το κοινό που αγκάλιασε την ταινία από την αρχή, στάθηκε ανοιχτά στη σχέση της με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

"Με κάνει τόσο χαρούμενη. Θα υπήρχε μόδα χωρίς τους gay; Συγγνώμη, θα είχαμε οτιδήποτε; Δεν θα ήξερα καν πώς να συνδυάσω κάτι. Είναι χαρά που το κάναμε έχοντας τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στο μυαλό. Πρώτη στο μυαλό", είπε. Η φράση της δεν ακούγεται τυχαία. Από το 2006 μέχρι σήμερα, η Μιράντα Πρίστλι δεν έμεινε απλώς ένας πετυχημένος κινηματογραφικός ρόλος. Έγινε κοινός κώδικας, ατάκα, ύφος, απόλαυση και μνήμη για ένα κοινό που την κράτησε ζωντανή πολύ πέρα από την πρώτη ζωή της ταινίας.

Το νέο φιλμ ξαναφέρνει μαζί τη Στριπ με την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, με τον Ντέιβιντ Φράνκελ ξανά στη σκηνοθεσία και την Άλιν Μπρος ΜακΚένα στο σενάριο. Αυτή τη φορά, η Μιράντα επιστρέφει σε έναν κόσμο της μόδας και των εντύπων που δεν είναι πια ο ίδιος. Το Runway βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα, όπου η εξουσία, η επιρροή και το ίδιο το κύρος των παλιών περιοδικών δοκιμάζονται.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία είπε στο Out ότι είχε τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "στην καρδιά μου όλη την ώρα που γυρίζαμε". Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί η επιστροφή του Devil Wears Prada δεν πλασάρεται μόνο ως ένα ακόμη reunion. Πατάει πάνω σε μια ταινία που αγαπήθηκε ξανά και ξανά, αλλά και σε έναν πολιτισμικό δεσμό που οι συντελεστές της δείχνουν πλέον διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν ανοιχτά.