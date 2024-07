Νταϊάνα: Σε δημοπρασία προσωπικές επιστολές και κάρτες της πριγκίπισσας

Σε δημοπρασία αναμένεται να πωληθούν το επόμενο διάστημα, προσωπικά αντικείμενα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πρόκειται για επιστολές και κάρτες που έστελνε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, στην επί χρόνια οικονόμο της οικογένειάς. Τα αντικείμενα θα πωληθούν από τον οίκο δημοπρασιών Sworder's.

Η Βάιολετ Κόλισον ήταν για πολλά χρόνια οικονόμος της οικογένειας Σπένσερ στο Παρκ Χάουζ στο Σάντριγχαμ. Στα γράμματα η πριγκίπισσα Νταϊάνα την αποκαλούσε «Κόλι», ενώ σημειώνεται πως το Σάντριγχαμ είναι το μέρος όπου η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

More than a dozen letters from the Princess to her family's housekeeper are up for grabs at Sworder's auction house.



