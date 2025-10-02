Nirvana: Δικαστική νίκη για δεύτερη φορά στην υπόθεση του εξώφυλλου του Nevermind

Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε εκ νέου τη μήνυση του Σπένσερ Έλντεν, του άνδρα που είχε φωτογραφηθεί βρέφος γυμνό στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind των Nirvana το 1991, βάζοντας οριστικό τέλος στην πολυετή δικαστική διαμάχη.

Ο Έλντεν, σήμερα 34 ετών, είχε καταθέσει αγωγή κατά των Nirvana, της δισκογραφικής τους Universal Music Group, της χήρας του Κερτ Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λαβ, καθώς και του φωτογράφου Κερκ Γουέντλ. Υποστήριζε ότι η εικόνα –στην οποία εμφανίζεται ως μωρό να κολυμπά γυμνό προς ένα δολάριο σε αγκίστρι– συνιστούσε σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και του προκάλεσε διαρκή ψυχική βλάβη.

Η αρχική μήνυση το 2021 είχε απορριφθεί, με το σκεπτικό ότι οι ισχυρισμοί είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Το 2023, εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, επαναφέροντας την υπόθεση.

Ο δικαστής Φερνάντο Ολγκουίν ξεκαθάρισε στην απόφαση της Τρίτης ότι η φωτογραφία «δεν μπορεί να θεωρηθεί παιδική πορνογραφία», καθώς «πέρα από το γεγονός ότι ο ενάγων ήταν γυμνός στο εξώφυλλο, τίποτα άλλο δεν πλησιάζει το πλαίσιο του σχετικού νόμου». Τη συνέκρινε μάλιστα με «οικογενειακή φωτογραφία ενός παιδιού που κάνει μπάνιο».

Οι δικηγόροι των Nirvana χαρακτήρισαν την εξέλιξη «δικαίωση για τους πελάτες τους και τέλος σε μια αβάσιμη υπόθεση». Από την πλευρά του Έλντεν δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση.

Το άλμπουμ Nevermind, που κυκλοφόρησε το 1991, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της grunge σκηνής, με τραγούδια όπως το Smells Like Teen Spirit να σφραγίζουν μια ολόκληρη γενιά. Το εξώφυλλο έχει αποκτήσει συμβολική σημασία στη μουσική και την ποπ κουλτούρα, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της πολυσυζητημένης δικαστικής διαμάχης.

Με την απόρριψη της αγωγής, φαίνεται πως κλείνει οριστικά το κεφάλαιο μιας νομικής υπόθεσης που για χρόνια τροφοδοτούσε έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης, της συναίνεσης και της εκμετάλλευσης εικόνων ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Guardian