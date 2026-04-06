Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το ναυάγιο δανέζικου πολεμικού πλοίου 225 χρόνια μετά τη βύθισή του από τον Νέλσον

Περισσότερα από 200 χρόνια μετά τη βύθισή του από τον ναύαρχο Οράτιο Νέλσον και τον βρετανικό στόλο, το ναυάγιο του δανέζικου πολεμικού πλοίου Dannebroge εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού της Κοπεγχάγης από αρχαιολόγους.

Το συγκεκριμένο ναυάγιο, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Δανίας και προσφέρει νέα στοιχεία για τη Ναυμαχία της Κοπεγχάγης το 1801, μία από τις «μεγάλες μάχες» του Νέλσον.

Οι καταδύσεις γίνονται σε βάθος 15 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας και πυκνής λάσπης, με τους δύτες να βρίσκονται σε αγώνα με τον χρόνο πριν η περιοχή μετατραπεί σε εργοτάξιο για νέα συνοικία στην Κοπεγχάγη.

Το Μουσείο Πλοίου Βίκινγκ στο Όσλο, που ηγείται των ανασκαφών, ανακοίνωσε τα ευρήματα ακριβώς 225 χρόνια μετά τη ναυμαχία.

Η ανακάλυψη του Dannebroge προσφέρει μοναδική ευκαιρία να κατανοηθεί πώς ήταν η ζωή πάνω σε ένα πλοίο που δέχθηκε κανονιοβολισμό από τα βρετανικά πλοία. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί κανόνια, στολές, παπούτσια, φιάλες, ακόμη και ένα τμήμα κάτω γνάθου ενός ναύτη, πιθανώς μέλους του πληρώματος που χάθηκε εκείνη την ημέρα.





Το ναυάγιο και η ιστορική σημασία του

Το Dannebroge, μήκους 48 μέτρων, ήταν το βασικό πλοίο της δανέζικης ναυαρχίδας και στόχος του Νέλσον κατά τη διάρκεια της μάχης. Οι κανονιοβολισμοί έκαψαν το κατάστρωμα και προκάλεσαν φωτιά στο πλοίο, που τελικά εξερράγη, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο σε ολόκληρη την Κοπεγχάγη.

Η μάχη είχε στόχο να αποσπάσει τη Δανία από την συμμαχία με άλλες βόρειες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Πρωσία και η Σουηδία.

Χιλιάδες στρατιώτες και ναύτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τις ώρες της σύγκρουσης, ενώ η μάχη έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική συνείδηση της χώρας.

Una nave da guerra danese affondata dalla flotta britannica di Nelson è stata ritrovata dopo 225 anni.

Η τοποθεσία αναμένεται σύντομα να καλυφθεί από το έργο Lynetteholm, μια νέα συνοικία στο λιμάνι της Κοπεγχάγης που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2070.

Η ναυμαχία του 1801 έχει καταγραφεί σε βιβλία και πίνακες ζωγραφικής, αποτελώντας μέρος της εθνικής ιστορίας της Δανίας.

Η ανακάλυψη του ναυαγίου του Dannebroge επιτρέπει στους ιστορικούς και το κοινό να συνδεθούν με τα γεγονότα εκείνης της εποχής και να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες του ναυτικού πολέμου και της ζωής στο πλοίο κατά τον 19ο αιώνα.

Με πληροφορίες από Guardian