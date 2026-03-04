ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία

Οι δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη

The LiFO team
The LiFO team
Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
0

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέλαβε στη Βαρσοβία την ιστορική συλλογή 91 ελληνικών εβραϊκών κειμηλίων, που είχαν κλαπεί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από συναγωγές και οικογένειες Ελλήνων Εβραίων και επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες. Πρόκειται για τον πρώτο επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών από την Πολωνία στη χώρα προέλευσής τους.

Η υπουργός τόνισε ότι τα κειμήλια δεν έχουν μόνο ιστορική ή καλλιτεχνική αξία, αλλά συνδέονται με τη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων και των οικογενειών τους, θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Η διαδικασία επαναπατρισμού ήταν μακρά και απαιτητική, καθώς η Πολωνία δεν διέθετε προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών.

«Τα κειμήλια αυτά, τα οποία αφαιρέθηκαν από συναγωγές, σε ολόκληρη την Ελλάδα, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής τους στην πατρίδα. Τα κειμήλια αυτά δεν έχουν μόνον ιστορική ή καλλιτεχνική αξία. Αποτελούν μέρος της ζώσας μνήμης της χώρας μου και των Εβραίων Ελλήνων. Είναι συνυφασμένα με αφηγήσεις που μεταδόθηκαν από γονείς και παππούδες. Συνδέθηκαν με τη μνήμη συγγενών που δεν επέστρεψαν ποτέ από τα στρατόπεδα, θύματα του Ολοκαυτώματος…», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός.

Η ίδια επεσήμανε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει την αρχή να ζητά την επιστροφή όσων δικαιωματικά της ανήκουν, αλλά και να επιστρέφει όσα ανήκουν σε άλλες χώρες, προωθώντας ένα ισχυρό διεθνές νομικό πλαίσιο κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών θησαυρών, σε συνεργασία με τη UNESCO.

Η Πολωνή υπουργός Πολιτισμού Μάρτα Τσιενκόφσκα χαρακτήρισε την επιστροφή «ιστορική στιγμή», επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Επαναπατρίστηκαν 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία Facebook Twitter
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με την Πολωνή ομόλογό της Μάρτα Τσιενκόφσκα

Η ιστορία των Ελληνικών Ιουδαϊκών Κειμηλίων

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι πολωνικές αρχές εντόπισαν μέρος της λείας της γερμανικής οργάνωσης, αποθηκευμένα σε κάστρα στην Κάτω Σιλεσία. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας μετέφερε το σύνολο των ελληνοεβραϊκών αντικειμένων στο Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας «Emanuel Ringelblum», στις 14 Σεπτεμβρίου 1951, όπου και ταυτοποιήθηκαν ως ελληνικά.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ), διεκδικεί, από το 2001, τον επαναπατρισμό των συγκεκριμένων κειμηλίων. Όμως, εξ αιτίας της έλλειψης συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών από την Πολωνία στις χώρες προέλευσής τους, η διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα. Το επίσημο αίτημα προς την Κυβέρνηση της Πολωνίας υπεβλήθη από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δεκέμβριο του 2024, τοποθετώντας μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών σε προτεραιότητα, στην στρατηγική των επαναπατρισμών των μνημείων που είτε βίαια ή λαθραία έχουν εξαχθεί από την ελληνική επικράτεια. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνεργασία με τους ομολόγους της στο Πολωνικό Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα με τη νυν Υπουργό Μάρτα Τσιενκόφσκα εργάστηκαν συστηματικά, σε απόλυτη συνεννόηση με τους θεσμικούς φορείς και τις υπηρεσίες και των δύο χωρών, προκειμένου να επιτευχθεί ο επαναπατρισμός των ελληνικών εβραϊκών κειμηλίων, που αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της πλούσιας εβραϊκής κληρονομιάς της χώρας μας.

Η συλλογή των 91 ελληνικών εβραϊκών κειμηλίων αποτελείται, μεταξύ άλλων, από 46 λειτουργικά υφάσματα, 17 ζεύγη rimonim (επιστέψεις των κυλίνδρων της Τορά), 9 μεμονωμένα rimonim ή θραύσματά τους, 1 ζεύγος κρεμαστών διακοσμητικών. Ο επαναπατρισμός τους βασίζεται στην έρευνα, την τεκμηρίωση, την ταυτοποίηση, καθώς και σε επικαιροποιημένη μελέτη, η οποία συντάχθηκε από ειδικούς και εμπειρογνώμονες του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, το 2022. Η επιστροφή των αντικειμένων ενθαρρύνθηκε από τον Παγκόσμιο Εβραϊκό Οργανισμό Αποκατάστασης (WJRO), έναν διεθνή οργανισμό που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η επιστροφή της συλλογής στην Ελλάδα και η παράδοσή της από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Εβραϊκό Μουσείο αποτελεί τη φυσική κατάληξη μιας μακράς διαδρομής.

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Πολιτισμός / Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Το Kunsthaus Zurich παρουσιάζει από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου τη μεγάλη έκθεση «Laboratory of Lust» αφιερωμένη στον Βέλγο συμβολιστή Félicien Rops. Με έργα που συνδυάζουν ερωτισμό, σάτιρα και σατανική αλληγορία, ο καλλιτέχνης της belle époque επανεξετάζεται σήμερα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης συζήτησης για το βλέμμα, την εξουσία και την αναπαράσταση του σώματος.
THE LIFO TEAM
Πριν το Girl Power: Η Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Πολιτισμός / Πριν το Girl Power: Η άγνωστη φωτογράφιση της Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” και το παγκόσμιο Girl Power, η Geri Halliwell φωτογραφιζόταν ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι. Η εικόνα του 1994, τραβηγμένη από τη Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τη στιγμή πριν η ποπ περσόνα της Ginger Spice μετατραπεί σε παγκόσμιο brand.
THE LIFO TEAM
Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Πολιτισμός / Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Η Christina Applegate αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της ότι ο ρόλος της ως Kelly Bundy στο «Married… with Children» επιδείνωσε την ανορεξία της. Η ηθοποιός περιγράφει την πίεση να παραμένει «size 0» και επανεξετάζει τη σεξουαλικοποίηση των 90s sitcoms μέσα από τη σημερινή οπτική.
THE LIFO TEAM
«Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Πολιτισμός / «Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μιλά για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχέση μας με την αλήθεια.
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Η Maggie Gyllenhaal αποκαλύπτει: «Η Warner μού είπε ότι δεν μπορώ να βάλω τον Frankenstein να γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Πολιτισμός / «Η Warner απαίτησε ο Frankenstein να μη γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Η Maggie Gyllenhaal αποκάλυψε ότι οι προβολές δοκιμής του «The Bride» οδήγησαν σε παρεμβάσεις της Warner Bros. σχετικά με τη βία και τη σεξουαλική βία στην ταινία, ανοίγοντας συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη δημιουργική πρόθεση και τις εμπορικές ανησυχίες ενός μεγάλου στούντιο.
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Πολιτισμός / Καπέλα Σιξτίνα: Η τοιχογραφία του Μιχαήλ Άγγελου υπέστη ζημιές από ανθρώπινο ιδρώτα

Περίπου 30 συντηρητές χρησιμοποιούν ελαφρύ ιαπωνικό χαρτί εμποτισμένο με απεσταγμένο νερό για να αφαιρέσουν απαλά και να απορροφήσουν την πατίνα του έργου, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες
THE LIFO TEAM
ΤΑΤΟΪ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Πολιτισμός / Τατόι: Προχωρά η έκθεση στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος μετά το «ναι» του Συμβουλίου Μουσείων

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει πως η ταχεία πρόοδος στην τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές Τατοΐου κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη πληρότητα η σημασία των ευρημάτων
THE LIFO TEAM
Η Kesha καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για χρήση του “Blow” σε βίντεο με πολεμικό μήνυμα

Πολιτισμός / «Μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου, διεστραμμένοι»: Η Kesha καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για χρήση του “Blow” σε πολεμικό βίντεο

Η Kesha κατήγγειλε τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της “Blow” σε βίντεο με στρατιωτικό περιεχόμενο στο TikTok, χαρακτηρίζοντας το μήνυμα «αηδιαστικό και απάνθρωπο».
THE LIFO TEAM
Σύγχρονος χορός ανάμεσα στην ιστορία και το TikTok: Το «Dance Reflections» επιστρέφει στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Το «Dance Reflections» επιστρέφει στη Νέα Υόρκη (και μαζί του ένας Έλληνας)

Το φεστιβάλ «Dance Reflections» της Van Cleef & Arpels επιστρέφει στη Νέα Υόρκη με ιστορικές αναβιώσεις και σύγχρονες πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων και το «Mycelium» του καταξιωμένου Έλληνα χορογράφου Χρήστου Παπαδόπουλου.
THE LIFO TEAM
Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Πολιτισμός / Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Ο Jim Carrey βρέθηκε στο επίκεντρο viral θεωριών συνωμοσίας μετά την εμφάνισή του στα βραβεία César στο Παρίσι, με χρήστες στα social media να υποστηρίζουν ότι στη σκηνή βρέθηκε σωσίας. Η διοργάνωση και ο εκπρόσωπος του ηθοποιού διέψευσαν επισήμως τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία του ήταν αυθεντική και προγραμματισμένη εδώ και μήνες.
THE LIFO TEAM
 
 