ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Το Kunsthaus Zurich παρουσιάζει από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου τη μεγάλη έκθεση «Laboratory of Lust» αφιερωμένη στον Βέλγο συμβολιστή Félicien Rops. Με έργα που συνδυάζουν ερωτισμό, σάτιρα και σατανική αλληγορία, ο καλλιτέχνης της belle époque επανεξετάζεται σήμερα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης συζήτησης για το βλέμμα, την εξουσία και την αναπαράσταση του σώματος

The LiFO team
The LiFO team
Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
L’Heure du Sabbat, 1874/Σατανική εικονογραφία και γυμνό σώμα σε ένα έργο που συνδυάζει τον αποκρυφισμό με τον ερωτισμό.
0

Από τις 6 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου, το Kunsthaus Zurich αφιερώνει τη μεγάλη έκθεση Laboratory of Lust στον Βέλγο καλλιτέχνη Félicien Rops (1833–1898), έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους δημιουργούς της ευρωπαϊκής belle époque. Η παρουσίασή του σήμερα — σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελβετίας — δεν είναι απλώς μια ιστορική αναδρομή. Είναι μια συνειδητή επανεκτίμηση ενός καλλιτέχνη που μετέτρεψε τον ερωτισμό σε πολιτισμική σύγκρουση.

Ο Rops υπήρξε από τις πιο διχαστικές μορφές του ευρωπαϊκού συμβολισμού. Δημιούργησε έναν ολόκληρο εικαστικό κόσμο όπου ο φαλλός, η σατανική αλληγορία, η κοινωνική σάτιρα και η αστική υποκρισία συνυπήρχαν με προκλητική ειλικρίνεια. Το πιο γνωστό του έργο, Pornocrates (1878), απεικονίζει μια γυμνή γυναίκα με δεμένα μάτια να οδηγεί ένα γουρούνι με λουρί — μια αλληγορία για τη σχέση επιθυμίας και εξουσίας στη νεωτερική κοινωνία.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Le Calvaire (Les Sataniques), περ. 1882/Ένα από τα πιο προκλητικά έργα του, όπου το θρησκευτικό σύμβολο μετατρέπεται σε σαρκαστική, σκοτεινή ερωτική αλληγορία.

Η φράση του Γάλλου κριτικού Félix Fénéon — «ζωγραφίζει φαλλούς όπως άλλοι ζωγραφίζουν τοπία» — συνοψίζει την ιδιοσυγκρασία του. Οι μάγισσες, οι γυμνές γυναίκες της “demimonde”, οι σατανικές μορφές και τα ανδρικά βλέμματα που παρακολουθούν ηδονοβλεπτικά δεν ήταν απλώς διακοσμητικές φαντασιώσεις· ήταν σχόλια πάνω στην υποκρισία της belle époque.

Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως «πρωτοπόρος της ερωτικής τέχνης», ο Rops δεν υπήρξε περιθωριακός. Συνεργάστηκε με λογοτέχνες όπως ο Charles Baudelaire και ο Paul Verlaine, έγινε από τους πιο καλοπληρωμένους εικονογράφους στο Παρίσι της δεκαετίας του 1870 και τιμήθηκε με τη Λεγεώνα της Τιμής το 1898. Το έργο του κυκλοφορούσε τόσο σε εκθέσεις όσο και σε ιδιωτικά άλμπουμ για συλλέκτες — συχνά σε έναν ημι-κρυφό ανδρικό κύκλο κατανάλωσης εικόνων.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Pornocratie (La Dame au Cochon), 1878/Το πιο διάσημο έργο του. Η γυμνή, τυφλωμένη γυναίκα που οδηγεί γουρούνι με λουρί έγινε σύμβολο της «κυριαρχίας της επιθυμίας» στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Frontispiece για τον Baudelaire (Les Épaves), 1866/Εικονογράφηση για τον Baudelaire που δείχνει τη μετάβασή του από τον ρεαλισμό στον συμβολισμό.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Le Vice Suprême, 1884/Έργο-σύνοψη της αισθητικής του: ερωτισμός, αλληγορία και ειρωνεία σε μια σύνθεση καθαρού συμβολισμού.

Η σημερινή επανεμφάνισή του αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η συζήτηση γύρω από το #MeToo, τη συναίνεση και την αναπαράσταση του γυναικείου σώματος έχει μετατοπίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαβάζουμε έργα του παρελθόντος. Οι επιμελητές της έκθεσης επιλέγουν να τον παρουσιάσουν «ολόκληρο»: όχι εξαγνισμένο, αλλά ούτε και ακυρωμένο.

Το ερώτημα δεν είναι αν τα έργα του παραμένουν σοκαριστικά — σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν. Το ερώτημα είναι τι αποκαλύπτουν για τη σχέση επιθυμίας και εξουσίας. Ο Rops απεικόνιζε γυναίκες ως μοιραίες μορφές, σχεδόν δαιμονικές. Όμως ταυτόχρονα στόχευε τους άνδρες της αστικής τάξης: εκείνους που καταρρέουν μπροστά στον πειρασμό, τους ηδονοβλεψίες με ημίψηλα καπέλα, τους φορείς μιας δημόσιας ηθικής που λειτουργούσε επιλεκτικά.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Félicien Rops, Mulieriana Μια γυναίκα σε βάθρο υψώνει μια μαριονέτα, ενώ ένας γελωτοποιός σωριάζεται στα πόδια της

Η ένταση ανάμεσα στη σάτιρα και την αναπαραγωγή του ίδιου του βλέμματος παραμένει ανοιχτή. Είναι ο Rops ένας κυνικός ανατόμος της ανδρικής υποκρισίας ή ένας καλλιτέχνης που ενισχύει αυτό που σατιρίζει; Η έκθεση στη Ζυρίχη δεν δίνει οριστικές απαντήσεις. Παρουσιάζει ακόμη και τα «μυστικά άλμπουμ» που προορίζονταν για ιδιωτικά γραφεία συλλεκτών, φωτίζοντας το πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.

Στον πυρήνα του έργου του βρίσκεται η πεποίθηση ότι η τέχνη δεν οφείλει να είναι ευγενική. Η πρόκληση ήταν μέθοδος. Σε επιστολές του σημείωνε ότι δημιουργούσε σκόπιμα εικόνες που θα προκαλούσαν αμηχανία ή οργή. Δεν επιδίωκε απλώς αισθητική απόλαυση, αλλά αναστάτωση.

Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη Facebook Twitter
Félicien Rops, σχέδιο από τη σειρά των ερωτικών του συνθέσεων Μια γυμνή γυναίκα — σχεδόν σαν φτερωτή φιγούρα — γέρνει προς έναν καλοντυμένο άνδρα που την παρακολουθεί καθισμένος, με βλέμμα μισό επιθυμίας και μισό εξουσίας

Η παρουσία του σήμερα σε έναν θεσμικό χώρο όπως το Kunsthaus Zurich έχει συμβολική σημασία. Σε μια πόλη ταυτισμένη με την οικονομική σταθερότητα και τη θεσμική σοβαρότητα, μια τόσο ωμή εικαστική γλώσσα λειτουργεί ως δοκιμασία. Πόσο έτοιμο είναι το σύγχρονο κοινό να δει την επιθυμία χωρίς φίλτρο;

Το σημαντικότερο ίσως δεν είναι το σοκ, αλλά η υπενθύμιση ότι η συζήτηση για το σώμα, το βλέμμα και την εξουσία δεν είναι νέο φαινόμενο. Οι εικόνες του 19ου αιώνα ήδη κουβαλούσαν αυτές τις εντάσεις. Σήμερα τις διαβάζουμε με διαφορετικούς όρους, όμως εξακολουθούν να μας αφορούν.

Η Laboratory of Lust δεν επιχειρεί να μετατρέψει τον Rops σε ήρωα ούτε σε αποδιοπομπαίο τράγο. Τον παρουσιάζει ως έναν καλλιτέχνη που έσπρωξε τα όρια της εποχής του — και που, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, εξακολουθεί να δοκιμάζει τα δικά μας.

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριν το Girl Power: Η Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Πολιτισμός / Πριν το Girl Power: Η άγνωστη φωτογράφιση της Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” και το παγκόσμιο Girl Power, η Geri Halliwell φωτογραφιζόταν ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι. Η εικόνα του 1994, τραβηγμένη από τη Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τη στιγμή πριν η ποπ περσόνα της Ginger Spice μετατραπεί σε παγκόσμιο brand.
THE LIFO TEAM
Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Πολιτισμός / Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Η Christina Applegate αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της ότι ο ρόλος της ως Kelly Bundy στο «Married… with Children» επιδείνωσε την ανορεξία της. Η ηθοποιός περιγράφει την πίεση να παραμένει «size 0» και επανεξετάζει τη σεξουαλικοποίηση των 90s sitcoms μέσα από τη σημερινή οπτική.
THE LIFO TEAM
«Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Πολιτισμός / «Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μιλά για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχέση μας με την αλήθεια.
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Η Maggie Gyllenhaal αποκαλύπτει: «Η Warner μού είπε ότι δεν μπορώ να βάλω τον Frankenstein να γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Πολιτισμός / «Η Warner απαίτησε ο Frankenstein να μη γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Η Maggie Gyllenhaal αποκάλυψε ότι οι προβολές δοκιμής του «The Bride» οδήγησαν σε παρεμβάσεις της Warner Bros. σχετικά με τη βία και τη σεξουαλική βία στην ταινία, ανοίγοντας συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη δημιουργική πρόθεση και τις εμπορικές ανησυχίες ενός μεγάλου στούντιο.
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Πολιτισμός / Καπέλα Σιξτίνα: Η τοιχογραφία του Μιχαήλ Άγγελου υπέστη ζημιές από ανθρώπινο ιδρώτα

Περίπου 30 συντηρητές χρησιμοποιούν ελαφρύ ιαπωνικό χαρτί εμποτισμένο με απεσταγμένο νερό για να αφαιρέσουν απαλά και να απορροφήσουν την πατίνα του έργου, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες
THE LIFO TEAM
ΤΑΤΟΪ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Πολιτισμός / Τατόι: Προχωρά η έκθεση στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος μετά το «ναι» του Συμβουλίου Μουσείων

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει πως η ταχεία πρόοδος στην τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές Τατοΐου κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη πληρότητα η σημασία των ευρημάτων
THE LIFO TEAM
Η Kesha καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για χρήση του “Blow” σε βίντεο με πολεμικό μήνυμα

Πολιτισμός / «Μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου, διεστραμμένοι»: Η Kesha καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για χρήση του “Blow” σε πολεμικό βίντεο

Η Kesha κατήγγειλε τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της “Blow” σε βίντεο με στρατιωτικό περιεχόμενο στο TikTok, χαρακτηρίζοντας το μήνυμα «αηδιαστικό και απάνθρωπο».
THE LIFO TEAM
Σύγχρονος χορός ανάμεσα στην ιστορία και το TikTok: Το «Dance Reflections» επιστρέφει στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Το «Dance Reflections» επιστρέφει στη Νέα Υόρκη (και μαζί του ένας Έλληνας)

Το φεστιβάλ «Dance Reflections» της Van Cleef & Arpels επιστρέφει στη Νέα Υόρκη με ιστορικές αναβιώσεις και σύγχρονες πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων και το «Mycelium» του καταξιωμένου Έλληνα χορογράφου Χρήστου Παπαδόπουλου.
THE LIFO TEAM
Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Πολιτισμός / Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Ο Jim Carrey βρέθηκε στο επίκεντρο viral θεωριών συνωμοσίας μετά την εμφάνισή του στα βραβεία César στο Παρίσι, με χρήστες στα social media να υποστηρίζουν ότι στη σκηνή βρέθηκε σωσίας. Η διοργάνωση και ο εκπρόσωπος του ηθοποιού διέψευσαν επισήμως τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία του ήταν αυθεντική και προγραμματισμένη εδώ και μήνες.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
 
 