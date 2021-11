Δυο κυνηγοί χρυσού άρχισαν να αναζητούν θησαυρούς σε χωράφια κοντά στο Γιορκ της Αγγλίας. Κρατώντας έναν ανιχνευτή μετάλλων, η Μπάφι Μπέιλι άκουσε ένα ping στο πρώτο τους πέρασμα δίπλα σε ένα μονοπάτι.

Η γυναίκα σκάβοντας βρήκε ένα μικρό χρυσό αντικείμενο σε σχήμα βιβλίου. Με βάρος λιγότερο από μια ουγγιά, το τεχνούργημα μήκους μισής ίντσας φαίνεται να χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 22 ή 24 καρατίων. Οι ειδικοί στο Μουσείο του Γιορκσάιρ αναγνώρισαν τις φιγούρες που απεικονίζονται στις ανοιχτές «σελίδες» του βιβλίου ως Άγιοι Λεονάρδος και Μαργαρίτα, προστάτες του τοκετού.

Η Μπέιλι ανακάλυψε το χρυσό βιβλίο κοντά στο Κάστρο του Σερίφη Χάτον, ένα πρώην σπίτι του Ριχάρδου Γ'. Σύμφωνα με το BBC News, οι ειδικοί λένε ότι το περίτεχνο αντικείμενο μπορεί να ανήκε σε συγγενή του Άγγλου βασιλιά -ίσως τη σύζυγό του, Αν Νέβιλ- και να το φορούσε για προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

Όσοι είδαν το εύρημα το θεωρούν «εξαιρετικά μοναδικό».

«Το βιβλίο χρονολογείται [σε μια περίοδο] που ο νόμος περί περικοπών καθιστούσε παράνομο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ευγενείς να μεταφέρει χρυσό, αυτόματα, πιστεύουμε ήταν στην κατοχή κάποιου ιδιαίτερα αξιοσημείωτου ατόμου, όπως ενός μέλους των βασιλικών οικογενειών», λένε οι ειδικοί.

Το Middleham βρίσκεται περίπου 40 μίλια μακριά από την τοποθεσία του πιο πρόσφατου ευρήματος που μάλλον είναι ένα κόσμημα που παρήγγειλε μια ευγενής οικογένεια και είναι φτιαγμένο από έναν τοπικό τεχνίτη.

Το πώς ακριβώς βρέθηκαν τα δύο χρυσά αντικείμενα σε χωράφια στη βόρεια Αγγλία δεν είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι προτείνουν ότι οι ιδιοκτήτες των αντικειμένων τα έθαψαν σκόπιμα, είτε ως πράξη ευχαριστίας ή θλίψης που σχετίζεται με τον τοκετό είτε ως προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Μεταρρύθμισης, όταν η κατοχή τέτοιων θρησκευτικών εικόνων ενείχε σημαντικούς κινδύνους. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να έκρυψαν τα αντικείμενα με την ελπίδα να τα ανακτήσουν αργότερα.

