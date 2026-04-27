Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας «καρφώθηκε» στο κινητό του

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Φωτ. από το σημείο των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον / Getty Images
Η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου, φαίνεται πως εκτράπηκε από το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 31χρονος δράστης από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές στο Washington Hilton, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το βράδυ της 25ης Απριλίου.

Ωστόσο, παρά τους πολλαπλούς πυροβολισμούς, μόνο ένα άτομο τραυματίστηκε, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας.

Όμως η «πορεία» της σφαίρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανακόπηκε από το κινητό του τηλέφωνο και το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Στιγμές τρόμου και η απίστευτη διάσωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε αργότερα τη γενναιότητα του πράκτορα, δηλώνοντας ότι δέχθηκε πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση, αλλά το γιλέκο τον προστάτευσε, προσθέτοντας ότι είναι καλά στην υγεία του.

Στην αίθουσα της εκδήλωσης επικράτησε πανικός, με δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και κυβερνητικά στελέχη να προσπαθούν να προστατευτούν. Βίντεο δείχνουν καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κινούνταν στον χώρο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ απευθύνθηκε στο κοινό, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση είχε στόχο πρόσωπα με επιρροή και ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να διαταράξει την κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Διεθνή / Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Δεν περιμένω συγχώρεση» έγραφε ο 31χρονος δράστης

Οι αρχές εξετάζουν τις αναρτήσεις και το ιστορικό του στα social media, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, την ώρα που ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές
ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / «Δεν ανησύχησα» - Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τα λεπτά των πυροβολισμών στο Washington Hilton

Η συνέντευξή του για το συμβάν – Ο εκνευρισμός του με την παρουσιάστρια όταν αναφέρθηκε σε αποσπάσματα από το μανιφέστο του δράστη, που αποκαλούσε τον Αμερικανό πρόεδρο «βιαστή» και «παιδεραστή»
Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
ΓΑΖΑ ΝΕΡΟ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Γάζα: Οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού

Η οξεία έλλειψη καθαρού νερού στη Γάζα έχει οδηγήσει σε σοβαρή υγειονομική κρίση, με την εξάπλωση ασθενειών και τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού να επιδεινώνονται λόγω της καταστροφής των υποδομών και των ελλείψεων σε βασικά είδη υγιεινής
