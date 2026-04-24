ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο, γοητεία και καχυποψία.

Πάνος Μιχαήλ
Πάνος Μιχαήλ
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας
0

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπαίνει πια στο Χόλιγουντ μόνο μέσα από εργαλεία, σενάρια, συμβόλαια, deepfakes και φόβους για το μέλλον της δημιουργικής εργασίας. Μπαίνει και από την μπροστινή πόρτα των Καννών.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Ντάριο Αμοντέι (Dario Amodei), CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει φέτος ένα από τα πιο περιζήτητα A-list πάρτι του Φεστιβάλ Καννών, μαζί με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ, συνδιευθύνων σύμβουλο και πρόεδρο της CAA. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 19 Μαΐου 2026 στο εμβληματικό Hotel du Cap-Eden-Roc, στην Αντίμπ.

Από το 2002, ο Κάρτερ πρώτα ως διευθυντής του Vanity Fair και αργότερα ως ιδρυτής του Air Mail διοργάνωνε εκεί ένα από τα πιο κλειστά και πολυσυζητημένα ραντεβού των Καννών, κάτι σαν το μεσογειακό αντίστοιχο του πάρτι των Όσκαρ. Η είδηση, όμως, φέτος αποκτά άλλο βάθος: ο επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες AI στον κόσμο δεν εμφανίζεται σε ένα πάνελ για το μέλλον της τεχνολογίας, αλλά ως συνδιοργανωτής σε ένα από τα πιο κλειστά κοινωνικά τελετουργικά του παλιού Χόλιγουντ.

Ύστερα έρχεται η χαριτωμένη μέσα στην αγνοιά για το μέλλον που είναι ήδη εδώ ,της ατάκας του Κάρτερ για το Claude και η είδηση αποκτά την πραγματική της αιχμή. Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το έντυπο κύρος και τη λάμψη του χαρτιού, περιέγραψε το μοντέλο της Anthropic ως κάτι με "ποιότητα χαρτιού και μολυβιού" (sic). Το παρομοίασε μάλιστα με έναν από τους καλύτερους βοηθούς που είχε ποτέ στο γραφείο του, με μια λεπτομέρεια που στάζει υπεροψία: «Δεν χρειάζεται νερό και δεν ονειρεύεται να γίνει κάποτε διευθυντής».

Η ατάκα είναι απολαυστική, αλλά καθόλου αθώα. Μοιάζει με την κλασική, κομψή ειρωνεία του παλιού κόσμου: ο Κάρτερ κοιτάζει το νέο εργαλείο από την ασφαλή απόσταση του «αφεντικού» και το μετατρέπει σε ένα βολικό αστείο. Για εκείνον, το Claude είναι ο τέλειος βοηθός: χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς δίψα, χωρίς το ανθρώπινο άγχος της ανέλιξης. Μόνο που στο Eden-Roc, ο «βοηθός» δεν μένει στο γραφείο για να βγάζει φωτοτυπίες. Kάθεται στο κεφάλι του τραπεζιού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η AI χρειάζεται κυριολεκτικά πρόσκληση στις Κάννες. Σημαίνει όμως ότι η Anthropic και ο κόσμος που εκπροσωπεί δεν ζητά πια μόνο τεχνική ή επιχειρηματική θέση στη βιομηχανία του θεάματος. Ζητά κοινωνική πρόσβαση, αναγνώριση και νομιμοποίηση από τους ανθρώπους που για δεκαετίες αποφάσιζαν ποιος ανήκει στο «κλαμπ».

Εδώ ο Κάρτερ γίνεται ο ιδανικός τελετάρχης. Ο παλιός gatekeeper, ο άνθρωπος που ήξερε ποια πρόσκληση παράγει κύρος, λειτουργεί τώρα ως συνοδός για μια νέα τεχνολογική ισχύ που δεν μεγάλωσε μέσα στο Χόλιγουντ, αλλά χρειάζεται να «βαπτιστεί» από αυτό. Μέχρι χθες, οι βοηθοί ονειρεύονταν να γίνουν διευθυντές. Τώρα, οι παλιοί διευθυντές βοηθούν τους νέους μηχανισμούς να μπουν στο σωστό δωμάτιο, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η AI δεν έχει ανάγκη να τους αντικαταστήσει στην ιεραρχία. Έχει ήδη γίνει το ίδιο το κτίριο.

Ο Αμοντέι δεν είναι ο κλασικός κοσμικός παίκτης, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας χαμηλών τόνων επιστήμονας, που παρουσιάζει την Anthropic ως την πιο «υπεύθυνη» και «ασφαλή» εκδοχή στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Δίπλα του, ο Μπράιαν Λορντ, «το πιο κοντινό πράγμα που έχει το Χόλιγουντ σε δήμαρχο», εγγυάται για τη νέα αυτή συγκατοίκηση.

Η ειρωνεία είναι εκκωφαντική. Σε μια περίοδο που το Χόλιγουντ ακόμη προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς απειλείται από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τις ψηφιακές αναπαραστάσεις ηθοποιών, η τεχνολογία που αντιμετωπίζεται ως υπαρξιακός κίνδυνος, προσκλήθηκε στο πάρτι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύγκρουση λύθηκε. Οι δημιουργοί εξακολουθούν να ανησυχούν για τη φωνή, τα δικαιώματα και την εικόνα τους. Σημαίνει όμως ότι η AI βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της κοινωνικής καταξίωσης. Κάποτε, η εξουσία του Χόλιγουντ περνούσε από στούντιο, γραφεία ατζέντηδων και έντυπα εξώφυλλα. Τώρα, η νέα ισχύς έρχεται από τα συστήματα που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γράφονται και κυκλοφορούν οι ιστορίες.

Και στις Κάννες, όπως ξέρουμε καλά, η ιστορία σπάνια αρχίζει από μια ταινία. Σχεδόν πάντα, αρχίζει από μια πρόσκληση που στάλθηκε στον λάθος άνθρωπο για τον σωστό λόγο.

Πολιτισμός

Tags

0

