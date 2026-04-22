ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.

The LiFO team
The LiFO team
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
Αγαλμάτιο Νίκης (Ρωμαϊκό, 1ος–2ος αι. μ.Χ.) και φόρεμα «Δελφός» του Μαριάνο Φορτουνύ (περ. 1907).
0

Σε ένα στούντιο στο Μπρούκλιν, μέσα σε κύκλο από 175 κάμερες, η σχεδιάστρια Μικαέλα Σταρκ στεκόταν σχεδόν γυμνή, φορώντας μόνο τον χαρακτηριστικό κορσέ της.

Το σώμα της καταγραφόταν από κάθε γωνία, όχι για μια καμπάνια ή μια πασαρέλα, αλλά για να μετατραπεί σε μανεκέν του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Και ίσως αυτή η εικόνα να λέει περισσότερα για το νέο Met Gala απ’ όσα λέει οποιοδήποτε δελτίο Τύπου.

Για χρόνια, η μόδα επέμενε ότι το μανεκέν της είναι ουδέτερο. Δεν ήταν ποτέ. Ηταν ένα πολύ συγκεκριμένο σώμα: λεπτό, αρτιμελές, πειθαρχημένο, αρκετά τυποποιημένο ώστε να μοιάζει φυσικό μόνο επειδή το είχαμε συνηθίσει. Τώρα, το Met έρχεται να ταράξει αυτό το παλιό καλούπι, ακριβώς τη στιγμή που η βιομηχανία της μόδας μοιάζει να στενεύει ξανά την ιδέα του αποδεκτού σώματος.

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
Το Ανακτημένο Σώμα: La Poupée, Χανς Μπέλμερ (Γερμανός, γεννημένος στην Πολωνία, 1902-1975), περ. 1936. Συλλογή Ford Motor Company, δωρεά της Ford Motor Company και του John C. Waddell, 1987 (1987.1100.333). © 2025 Artists Rights Society (ARS), Νέα Υόρκη. Η εικόνα παραχωρήθηκε από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Η νέα έκθεση «Costume Art» του Costume Institute, που εγκαινιάζεται με το Met Gala στις 4 Μαΐου και ανοίγει για το κοινό στις 10 Μαΐου, θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα και διαφορετικές σωματικές εμπειρίες. Ανάπηρα, έγκυα, πληθωρικά, γερασμένα σώματα, αλλά και μορφές που η μόδα και το μουσειακό display συνήθως προτιμούσαν να λειαίνουν, να διορθώνουν ή απλώς να αφήνουν έξω από το κάδρο.

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
Walter Van Beirendonck (Βέλγος, γεννημένος το 1957), άνοιξη/καλοκαίρι 2009· Αγορά, Δωρεές των Φίλων του Costume Institute, 2020 (2020.45a–d). Φωτογραφία: Anna-Marie Kellen © Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met).
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
«Corset Anatomia»: Ρενάτα Μπούζο (Βραζιλιάνα, γεννημένη το 1986), άνοιξη/καλοκαίρι 2025· Παραχώρηση: Renata Buzzo. Φωτογραφία: Anna-Marie Kellen © Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met).

Ο επιμελητής Άντριου Μπόλτον έχει επισημάνει ότι το κλασικό fashion mannequin αντιστοιχεί συνήθως περίπου σε γυναικείο size 2 (αντιστοιχεί σε XS). Η νέα ομάδα μανεκέν έρχεται ακριβώς να σπάσει αυτό το πρότυπο, όχι μόνο ως χειρονομία διαφορετικότητας ή body positivity, αλλά και ως διόρθωση μιας ολόκληρης εκθεσιακής συνήθειας. Το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι χωρούν περισσότερα σώματα. Είναι ότι το μουσείο παραδέχεται, έστω έμμεσα, πως για χρόνια έδειχνε σχεδόν μόνο ένα.

Για να γίνει αυτό, το Met δεν αρκέστηκε σε μια απλή παραλλαγή του ίδιου μοντέλου. Χρησιμοποίησε εννέα αληθινούς ανθρώπους για να δημιουργήσει 18 από τα νέα μανεκέν, ανάμεσά τους τη Σταρκ, τη Σινέντ Μπερκ, την Έιμι Μάλινς και την Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ.

Άλλα επτά μανεκέν αποτυπώνουν μορφές όπως το έγκυο σώμα ή το πολύ αδύνατο ανδρικό σώμα, χωρίς να βασίζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το αποτέλεσμα δεν μοιάζει με μια ακόμη μουσειακή ανανέωση βιτρίνας, αλλά με μετατόπιση του ίδιου του βλέμματος.

Αυτό κάνει την κίνηση πιο ενδιαφέρουσα από το προφανές μήνυμά της. Γιατί το Met δεν παρουσιάζει αυτά τα σώματα σαν εξαίρεση ή ειδική κατηγορία. Τα εντάσσει στον κεντρικό μηχανισμό της έκθεσης και, ακόμη πιο σημαντικό, τα εντάσσει μόνιμα στη συλλογή του.

Μετά το τέλος της «Costume Art», τον Ιανουάριο του 2027, τα 25 νέα μανεκέν θα μπουν στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για ένα φετινό σχόλιο γύρω από τη συμπερίληψη, αλλά για μια πιο σταθερή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Met θα παρουσιάζει από εδώ και πέρα τη μόδα και το σώμα.

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
Ρέι Καβακούμπο (Γιαπωνέζα, γεννημένη το 1942) για τον οίκο Comme des Garçons (Ιαπωνία, έτος ίδρυσης 1969), φθινόπωρο/χειμώνας 2017–18· Αγορά, Κεφάλαια από διάφορους δωρητές, μέσω ανταλλαγής, 2018 (2018.23a). Φωτογραφία: Anna-Marie Kellen © Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met)
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter

Η συγκυρία κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύγλωττη. Την ώρα που όλο και περισσότεροι σχεδιαστές απομακρύνονται ξανά από τη γλώσσα του body positivity και οι παρουσίες σωμάτων μεγαλύτερου μεγέθους υποχωρούν στις μεγάλες εβδομάδες μόδας, το ισχυρότερο ίσως μουσείο μόδας στον κόσμο επιλέγει να κάνει ακριβώς την αντίθετη κίνηση. Οχι με σύνθημα, αλλά με εκθεσιακή υποδομή.

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε Facebook Twitter
Το Αφηρημένο Σώμα: Εντύπωση της Αμελί ντε Μονφόρ (Impression of Amélie de Montfort), Ζαν-Μπατίστ Καρπώ (Γάλλος, 1827–1875), περ. 1867–69· Αγορά, Δωρεές των Φίλων Ευρωπαϊκής Γλυπτικής και Διακοσμητικών Τεχνών, 1989 (1989.289.2). Φωτογραφία © Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met).

Υπάρχει και μια τελευταία λεπτομέρεια που δίνει στην έκθεση το πιο καθαρό της νόημα. Τα μανεκέν έχουν γυαλισμένη μεταλλική επιφάνεια, σχεδόν σαν καθρέφτη, ώστε ο επισκέπτης να βλέπει πάνω τους και τον εαυτό του. Εκεί βρίσκεται ίσως και το πραγματικό διακύβευμα αυτής της χειρονομίας: όχι μόνο να μπουν περισσότερα σώματα στο μουσείο, αλλά να πάψει το μουσείο να προσποιείται ότι μόνο ένα σώμα υπήρξε ποτέ το φυσικό μέτρο της μόδας.


Με στοιχεία από Associated Press, People και Vogue

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

