Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο φετινό Met Gala. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος στην ιστοσελίδα Hell Gate, όταν ρωτήθηκε αν ισχύουν τα σχετικά δημοσιεύματα. Μαζί του δεν θα παραστεί ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι.

Οταν ρωτήθηκε γιατί δεν θα δώσει το παρών σε μια από τις πιο προβεβλημένες κοινωνικές υποχρεώσεις της δημαρχίας, ο Μαμντάνι απέφυγε κάθε τόνο σύγκρουσης. Είπε ότι αγαπά το Met, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο μουσείο και για έναν θεσμό σημαντικό για την πόλη, αλλά πρόσθεσε πως η προσοχή του είναι στραμμένη στο πώς θα γίνει η ακριβότερη πόλη των ΗΠΑ πιο προσιτή. Στην ίδια απάντηση έκανε και μια αναφορά στο The Thomas Crown Affair, ελαφραίνοντας για λίγο έναν τόνο που κατά τα άλλα ήταν σαφώς πολιτικός.

Και αυτό έχει τη σημασία του. Το Met Gala δεν είναι απλώς μια βραδιά διασήμων. Είναι το ετήσιο gala του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου και, για τη Νέα Υόρκη, η βραδιά όπου συναντιούνται με τον πιο ορατό τρόπο η μόδα, το κύρος, το χρήμα και η δημόσια εικόνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Όταν η μόδα αρχίζει να φλερτάρει με τους tech bros

Η φετινή διοργάνωση θα γίνει στις 4 Μαΐου, με αφορμή την έκθεση Costume Art με θέμα ένδυσης το "Fashion Is Art". Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνδέονται φέτος με τη διοργάνωση είναι και ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος.

Η απουσία του αποκτά μεγαλύτερο βάρος και λόγω της συγκυρίας. Την ίδια εβδομάδα, ο Μαμντάνι στήριξε μαζί με την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ πρόταση για νέο φόρο σε δεύτερες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Reuters, το μέτρο στοχεύει σε υπερπολυτελείς κατοικίες που λειτουργούν περισσότερο ως αποθήκες πλούτου παρά ως κανονικά σπίτια και εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει περίπου 500 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μαμντάνι ξεκινά να υλοποιεί τα σχέδιά του για φορολόγηση των πλουσίων

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης μένει εκτός από το μεγαλύτερο fashion event της πόλης του δεν μοιάζει με απλή λεπτομέρεια κοσμικού ημερολογίου. Ταιριάζει με το πολιτικό προφίλ που έχει χτίσει από την αρχή της θητείας του. Η Page Six, που έβγαλε πρώτη την πληροφορία πριν από την επιβεβαίωση του Hell Gate, το έθεσε ωμά μέσω πηγής της: ότι μια τέτοια εμφάνιση "goes against everything he believes in".

Ετσι, το οτι δεν πάει γίνεται κάτι περισσότερο από μια απουσία. Γίνεται η εικόνα ενός δημάρχου που δεν θέλει να φωτογραφηθεί μέσα στον κόσμο που λέει ότι θέλει να φορολογήσει.