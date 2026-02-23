ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε η θεματική για τις εμφανίσεις των σταρ

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε το dress code της βραδιάς - Συμπροεδρεύουν η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βίνους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ

The LiFO team
Νικόλ Κίντμαν / Φωτ: Getty Images
Με σαφές μήνυμα ότι η μόδα δεν είναι απλώς ένδυση αλλά καλλιτεχνική έκφραση, το φετινό Met Gala αποκτά έντονο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε το dress code της βραδιάς και νέες λεπτομέρειες για την ετήσια διοργάνωση που σηματοδοτεί την έναρξη της μεγάλης ανοιξιάτικης έκθεσης του Costume Institute.

Η θεματική της 4ης Μαΐου θα είναι «Fashion is art», με το βλέμμα στραμμένο στα σκαλιά του μουσείου. Συμπροεδρεύουν η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η πρωταθλήτρια του τένις Βίνους Γουίλιαμς και η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ. Στην οργανωτική επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο σχεδιαστής Αντονί Βακαρέλο και η Ζόε Κράβιτς, μαζί με ονόματα όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Τεγιάνα Τέιλορ, η Λένα Ντάναμ, η Μίστι Κόπλαντ, η Άντζελα Μπάσετ και η αθλήτρια Αϊμί Μάλινς.

Το Met Gala δεν είναι μόνο η πιο προβεβλημένη βραδιά μόδας στον κόσμο. Αποτελεί και τον βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης του Costume Institute, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως εναρκτήριο γεγονός για τη μεγάλη ετήσια έκθεση. Η φετινή, με τίτλο «Costume Art», φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη μόδα ως διαχρονικό νήμα στην ιστορία της τέχνης.

Την επιμέλεια υπογράφει ο Άντριου Μπόλτον, επικεφαλής του Costume Institute. Η έκθεση θα είναι η μεγαλύτερη που έχει διοργανώσει ποτέ το τμήμα, με σχεδόν 400 αντικείμενα. Περίπου 200 ενδύματα από τη συλλογή του μουσείου θα παρουσιαστούν δίπλα σε 200 έργα τέχνης από διαφορετικά τμήματα, σε ζευγάρια που «συνομιλούν» μεταξύ τους.

Η βασική ιδέα είναι να εξεταστεί το «ντυμένο σώμα» μέσα στους αιώνες. Από το κλασικό και το γυμνό σώμα έως σώματα που ιστορικά αγνοήθηκαν, όπως το ανάπηρο, το ηλικιωμένο ή το παχύ σώμα. Σε μια από τις χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις, ένα γλυπτό του Εντγκάρ Ντεγκά με έγκυο γυναίκα θα παρουσιαστεί δίπλα σε φόρεμα της σχεδιάστριας Τζορτζίνα Γκόντλεϊ από το 1986, με έντονες καμπύλες, που έχει περιγραφεί ως φεμινιστικό σχόλιο πάνω στη μόδα.

Η έκθεση εγκαινιάζει επίσης έναν νέο, μόνιμο χώρο για τις διοργανώσεις μόδας στο μουσείο. Οι νέες αίθουσες Conde M. Nast Galleries, σχεδόν 1.115 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργήθηκαν στη θέση του παλιού καταστήματος και βρίσκονται δίπλα στο Great Hall. Αυτό σημαίνει ότι οι προσκεκλημένοι του gala θα μπορούν να μετακινούνται εύκολα ανάμεσα στην έκθεση και το επίσημο δείπνο στο Temple of Dendur, ενώ μετά το άνοιγμα στο κοινό θα περιοριστούν οι μεγάλες ουρές σε άλλα σημεία του μουσείου.

Ο Μπόλτον κάνει λόγο για ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της καριέρας του και για μια δήλωση δυνατοτήτων του ίδιου του Met, που διαθέτει 16 επιμελητικά τμήματα και περισσότερα από 33.000 ενδύματα στη συλλογή του. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, φιλοδοξώντας να κλείσει οριστικά τη συζήτηση για το αν η μόδα είναι τέχνη, αντιστρέφοντας το ερώτημα και εξετάζοντας πλέον την τέχνη μέσα από το πρίσμα της μόδας.

Με πληροφορίες από Associated Press

