Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή

Μία ημέρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης, με λιτανείες και παραδοσιακές τελετές που συγκεντρώνουν κοινότητες σε όλη τη χώρα

Φωτ. Unsplash
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές ημέρες του Πάσχα για τους Έλληνες.

Στη θρησκευτική παράδοση, τη Μεγάλη Παρασκευή τιμάται η σταύρωση και ο θάνατος του Ιησού Χριστού, αποτελώντας μια ημέρα πένθους, σιωπής και βαθιάς θρησκευτικής περισυλλογής.

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι κοινότητες συμμετέχουν σε ιδιαίτερες τελετές.

Οι πιστοί παρακολουθούν τη λειτουργία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής και την περιφορά του Επιταφίου, ενός στολισμένου φορείου που συμβολίζει το σώμα του Χριστού.

Η σημασία της Μεγάλης Παρασκευής

Ο Επιτάφιος συνοδεύεται από ψαλμούς, κεριά και σιωπηρές προσευχές, ενώ οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο που ακολουθεί με σεβασμό και συγκίνηση.

Πολλά σπίτια τηρούν αυστηρή νηστεία, ενώ οι πιστοί αποφεύγουν γιορτές και φαγητά ζωικής προέλευσης. Η ημέρα χαρακτηρίζεται από ησυχία και σεβασμό, καθώς οι κοινότητες προετοιμάζονται για τη χαρά της Ανάστασης την Κυριακή του Πάσχα.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια στιγμή προσωπικής και συλλογικής περισυλλογής.

Μέσα από τις τελετές, οι Έλληνες θυμούνται το πάθος και τη θυσία του Χριστού, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αίσθηση κοινότητας και πίστης.

Αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στη λύπη της Σταύρωσης και τη χαρά της Ανάστασης, προετοιμάζοντας πιστούς ψυχικά και πνευματικά για το Πάσχα.

