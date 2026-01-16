Λούβρο: Αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους

Σχεδόν κατά 50% αυξήθηκε το εισιτήριο για το Λούβρο σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια προσπάθεια του μουσείου να ενισχύσει τα οικονομικά του μετά από επανειλημμένες απεργίες, υπερσυνωστισμό και μια ληστεία που αποκάλυψε αδυναμίες στο σύστημα ασφάλειάς του.

Το μουσείο ανέφερε ότι η αύξηση κατά 45% – από 22 σε 32 ευρώ – εντάσσεται σε μια εθνική πολιτική «διαφοροποιημένης τιμολόγησης» που ανακοινώθηκε στις αρχές του περασμένου έτους και τίθεται πλέον σε εφαρμογή σε μεγάλους πολιτιστικούς χώρους, όπως το Παλάτι των Βερσαλλιών, την Όπερα του Παρισιού και τη Σαιντ-Σαπέλ.

Ωστόσο, τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα κατήγγειλαν την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του Λούβρου, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την οικουμενική αποστολή του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο.

Η αλλαγή επηρεάζει επισκέπτες από τις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες συνήθως αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών του Λούβρου.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι επισκέπτες που δεν είναι πολίτες ή κάτοικοι της ΕΕ, ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, θα πληρώνουν το υψηλότερο αντίτιμο.

Η νέα τιμή ισχύει για μεμονωμένους επισκέπτες εκτός Ευρώπης· τα οργανωμένα γκρουπ με ξεναγό θα πληρώνουν 28 ευρώ, ενώ οι ομάδες θα περιορίζονται σε 20 άτομα «για να διατηρηθεί η ποιότητα της επίσκεψης», όπως ανέφερε το μουσείο.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι τουρίστες αμφισβήτησαν τη λογική της αύξησης των χρεώσεων. «Γενικά, για τους τουρίστες τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λίγο φθηνότερα απ’ ό,τι για τους ντόπιους, γιατί πρέπει να ταξιδέψουμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ», δήλωσε επισκέπτρια από το Βανκούβερ.

Ακόμη και όσοι δεν επηρεάζονται από την αύξηση εξέφρασαν ανησυχίες.

«Ο πολιτισμός πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους – ναι – στην ίδια τιμή», δήλωσε επισκέπτης από τη Βουργουνδία.

Άλλοι είπαν ότι θα πληρώσουν ούτως ή άλλως. «Είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα εδώ στο Παρίσι… Θα πάμε έτσι κι αλλιώς», είπε Καναδή τουρίστρια. «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα αξίζει τον κόπο».

Το συνδικάτο CGT Culture κατήγγειλε την πολιτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπει την πρόσβαση στον πολιτισμό σε «εμπορικό προϊόν» και δημιουργεί άνιση πρόσβαση στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά.

Ορισμένες κατηγορίες επισκεπτών εξακολουθούν, πάντως, να δικαιούνται δωρεάν είσοδο, μεταξύ αυτών και τα άτομα κάτω των 18 ετών.

Η τελευταία αύξηση τιμών είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2024, όταν το βασικό εισιτήριο ανέβηκε από τα 17 στα 22 ευρώ.

Με πληροφορίες από euronews.com

