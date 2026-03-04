ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πριν το Girl Power: Η άγνωστη φωτογράφιση της Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” και το παγκόσμιο Girl Power, η Geri Halliwell φωτογραφιζόταν ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι. Η εικόνα του 1994, τραβηγμένη από τη Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τη στιγμή πριν η ποπ περσόνα της Ginger Spice μετατραπεί σε παγκόσμιο brand.

The LiFO team
Geri Halliwell ως Barbarella, 1994. Φωτογραφία: Soulla Petrou
Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” εκτοξεύσει τις Spice Girls στην κορυφή της ποπ κουλτούρας, η Geri Halliwell πόζαρε ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι, μπροστά σε έναν λευκό τοίχο. Η φωτογραφία, τραβηγμένη το 1994 από τη Βρετανίδα φωτογράφο Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο μέσα από αφιέρωμα του Guardian και παρουσιάσεις έργων της Petrou σε εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λήψη ανήκει σε μια περίοδο όπου τίποτα δεν είχε ακόμη κατοχυρωθεί: ούτε το “Girl Power”, ούτε το Union Jack φόρεμα, ούτε η ίδια η ιδέα της Geri ως brand. Σύμφωνα με τη φωτογράφο, η τότε άγνωστη Halliwell είχε φτάσει στο στούντιο με την υπόσχεση ότι θα συμμετείχε σε «μια τεράστια girl band». Η Petrou ήταν επιφυλακτική — μέχρι που είδε την ένταση και τη συγκέντρωση με την οποία η Geri προσέγγιζε τη φωτογράφιση.

Η αισθητική του shoot αντλούσε από τις ηρωίδες των 60s και 70s — Wonder Woman, Charlie’s Angels — και κυρίως από τη Barbarella της Jane Fonda. Στην εικόνα, η Halliwell δεν μοιάζει ακόμη με pop star· μοιάζει με χαρακτήρα που δοκιμάζει ρόλο. Η φωτογράφος χρησιμοποίησε cross-processing σε φιλμ E6, δημιουργώντας ένα υπερκορεσμένο, σχεδόν ονειρικό αποτέλεσμα. Δεν ήθελε οι εικόνες να δείχνουν «πολύ πραγματικές».

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι απλώς η νοσταλγία. Είναι η στιγμή πριν από τη μυθολογία. Πριν η Geri γίνει σύμβολο μιας γενιάς, πριν το Girl Power γίνει σύνθημα εμπορικής και πολιτισμικής απελευθέρωσης, υπήρχε μια νεαρή γυναίκα που δούλευε πολλαπλές δουλειές και ονειρευόταν τη σκηνή.

Η ίδια η Halliwell φέρεται να ζήτησε από τη φωτογράφο να της διαβάσει τα ταρώ στο τέλος της φωτογράφισης. «Δεν προέβλεψα απολύτως τίποτα», λέει σήμερα η Petrou. Κι όμως, μέσα από την εικόνα, διακρίνεται ήδη μια συνειδητή περσόνα σε διαμόρφωση. Η στάση του σώματος, η αυτοπεποίθηση, το βλέμμα — όλα δείχνουν μια φιλοδοξία που σύντομα θα έβρισκε τη σωστή σκηνή.

Οι φωτογραφίες εντάσσονται στο βιβλίο Rewind, που συγκεντρώνει δουλειές της Petrou από τη μουσική σκηνή των 90s και 00s, ενώ έργα της παρουσιάζονται σε διοργανώσεις όπως το Photo North στο Λιντς και το Taylor Wessing Photo Portrait Prize. Η ίδια ανήκει σε μια γενιά φωτογράφων που έδρασαν πριν την πλήρη επικράτηση των PR μηχανισμών και της ψηφιακής διαχείρισης εικόνας. Όπως λέει, τότε οι φωτογραφήσεις ήταν περισσότερο συνεργασίες παρά ελεγχόμενα brand shoots.

Η εικόνα της Geri ως Barbarella αποκτά σήμερα μια δεύτερη ανάγνωση. Δεν είναι απλώς ένα “πριν γίνεις διάσημη” στιγμιότυπο. Είναι ένα παράδειγμα του πώς οι ποπ περσόνες κατασκευάζονται σταδιακά — μέσα από πειραματισμούς, δανεισμούς, ρετρό αναφορές. Η Barbarella, φουτουριστική και camp, δεν απέχει πολύ από την υπερβολή που αργότερα θα χαρακτήριζε το σύμπαν των Spice Girls.

Τη δεκαετία του 1990, η βρετανική ποπ βιομηχανία βρισκόταν σε φάση αναδιάταξης: club culture, drum’n’bass, Britpop, girl groups. Μέσα σε αυτό το τοπίο, οι Spice Girls κατάφεραν να μετατρέψουν την εικόνα σε ιδεολογία και την ιδεολογία σε παγκόσμιο προϊόν. Η φωτογραφία της Petrou δείχνει τη στιγμή πριν από αυτή τη μετάβαση — όταν η φιλοδοξία δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε μύθο.

Κάθε pop icon έχει ένα “πριν”. Κάθε brand έχει μια δοκιμαστική εκδοχή. Η Geri Halliwell του 1994, ντυμένη Barbarella, δεν είναι ακόμη η Ginger Spice. Είναι μια υπόσχεση. Και όπως συμβαίνει συχνά με τις πιο ενδιαφέρουσες εικόνες, αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο το παρελθόν — είναι η αρχή μιας αφήγησης που μόλις ξεκινά.

