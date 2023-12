«Last Christmas»: Στο Νο1 των χριστουγεννιάτικων charts με 39 χρόνια καθυστέρηση

Κάποιοι το απεχθάνονται, για άλλους δεν έχουν έρθει τα Χριστούγεννα αν δεν το ακούσουν. Το σίγουρο είναι πως το «Last Christmas» συνοδεύει- ή «στοιχειώνει» ανάλογα με τα γούστα- τις γιορτινές ημέρες. Και τώρα κατέκτησε την κορυφή με 39 χρόνια καθυστέρηση.

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» των «Wham!» είναι για πρώτη φορά στο Νο1 των χριστουγεννιάτικων charts της Βρετανίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIFO X 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και γιορταστικά τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα

Κάτι που επετεύχθη χάρη επειδή έφτασε τα 13,3 εκατομμύρια streams αυτή την εβδομάδα, με συνέπεια το τραγούδι να ξεπεράσει το «You’re Christmas to Me» του Σαμ Ράιντερ και το «All I Want For Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ.

Το «Last Christmas» κυκλοφόρησε το 1984, αλλά στα χριστουγεννιάτικα charts εκείνης της χρονιάς στο Νο1 βρέθηκε το «Do They Know It’s Christmas?» που κυκλοφόρησε το Band Aid, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα, το τραγούδι έγραψε ιστορία ως εκείνο που χρειάστηκε περισσότερα χρόνια για να κατακτήσει τη συγκεκριμένη κορυφή.

«Αποστολή εξετελέσθη», δήλωσε ο Άντριου Ρίτζλεϊ των «Wham!». «Επιτέλους ανέβηκε στο τόσο περιζήτητο χριστουγεννιάτικο Νο1, που ήταν πάντα ο βασικός στόχος. Ο Τζορτζ (Μάικλ) θα είχε τρελαθεί που έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή», συμπλήρωσε.

Ο Ρίτζλεϊ παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση ήταν τεράστια για τους δυο τους, όταν δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή εκείνη τη χρονιά. Αν δεν είχε κυκλοφορήσει το «Do They Know It’s Christmas?», συμπλήρωσε, τότε σίγουρα θα βρίσκονταν στο Νο1 με το δικό τους τραγούδι.

Last Christmas: Ο Τζορτζ Μάικλ το έγραψε στο παιδικό δωμάτιό του

Ο Τζορτζ Μάικλ- που πέθανε τα Χριστούγεννα του 2016, σε ηλικία 53 ετών- έγραψε το «Last Christmas» στο παιδικό δωμάτιό του, τον Φεβρουάριο του 1984.

Η έμπνευση του ήρθε ξαφνικά, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του. «Η τηλεόραση έδειχνε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ξαφνικά πετάχτηκε πάνω και εξαφανίστηκε στον πάνω όροφο, όπου είχε ένα μικρό στούντιο», δήλωσε ο Ρίτζλεϊ στο BBC.

«Περίπου μία ώρα αργότερα επέστρεψε και είπε “Άντι, πρέπει να το ακούσεις αυτό”. Σπάνια τον έβλεπα τόσο ενθουσιασμένο. Μόλις το άκουσα, ήταν τόσο προφανές ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά για ένα χριστουγεννιάτικο κλασικό τραγούδι», συμπλήρωσε.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα μέσα Αυγούστου, στα Advision Studios, στο Λονδίνο, όπου ο Τζορτζ Μάικλ έβαλε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, προκειμένου να μπουν στο κλίμα.