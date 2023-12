«Last Christmas»: 6 πράγματα που δεν γνωρίζετε για τον ποπ «ύμνο» των Χριστουγέννων

Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο του 1984, το «Last Christmas» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή ποπ χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Wham!» που κυκλοφόρησε το 2023, περιλαμβάνονται ηχητικά αποσπάσματα από τους τραγουδιστές του συγκροτήματος George Michael και τον Andrew Ridgeley, στα οποία αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, άγνωστες πτυχές πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.

Μία ανάσα λοιπόν πριν τα φετινά Χριστούγεννα, το τραγούδι μπαίνει και πάλι στο εορταστικό πρόγραμμα ραδιοφωνικών σταθμών και λοιπών play lists, οπότε να μια αφορμή να μάθουμε λίγη ιστορία για το πλέον δημοφιλές hit.

6 πράγματα που δεν γνωρίζατε για το Last Christmas

1) Το έγραψε ο George Michael στο παιδικό του δωμάτιο

Το τραγούδι που έμελλε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στην πραγματικότητα γράφτηκε στο παιδικό δωμάτιο του George Michael.

Σύμφωνα με τον Ridgeley, το «Last Christmas» γράφτηκε μια Κυριακή του 1984, όταν αυτός και ο Michael βρίσκονταν στο σπίτι των γονιών του Michael, και έβλεπαν ποδόσφαιρο. Τότε ο George Michael τους ανακοίνωσε ότι είχε μια ιδέα.

«Το έγραψα σε ένα από εκείνα τα μικρά φορητά στούντιο... Κατέβηκα κάτω και είπα στον Andrew: "Το έκανα". Θα έχουμε ένα νο.1 για τα Χριστούγεννα φέτος και μόλις το έγραψα», αποκάλυψε ο Michael στο Wham! του Netflix.

2) Όλοι ήταν μεθυσμένοι στα γυρίσματα του videoclip

Ο George Michael, όπως και όλοι οι άλλοι, ήταν μεθυσμένοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ.

Το μουσικό βίντεο για το «Last Christmas» γυρίστηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Saas-Fee της Ελβετίας και σε αυτό συμμετέχουν ο George Michael, ο Andrew Ridgeley, οι Pepsie και Shirlie που έκαναν τα φωνητικά, το μοντέλο Kathy Hill και ο Martin Kemp, αστέρας των Spandau Ballet, μαζί με μια ομάδα φίλων του Michael.



Ωστόσο, η ομάδα μέθυσε τόσο πολύ στα γυρίσματα που ο Ridgeley δήλωσε ότι εξεπλάγη που τελικά το videoclip ολοκληρώθηκε.



«Επικρατούσε ένα χάος. Ήταν μια αξιοσημείωτη βιντεοσκόπηση για να είμαι ειλικρινής», κατέληξε ο Andrew Ridgeley.

3) Ο George Michael είχε απογοητευτεί που τότε δεν βρέθηκε στην κορυφή των charts

Όπως εξομολογούνται και οι δύο στο ντοκιμαντέρ, ήταν πεπεισμένοι ότι με το «Last Christmas» είχαν δημιουργήσει ένα χριστουγεννιάτικο νο1 single, αλλά δεν ήταν γραφτό να γίνει - τουλάχιστον όχι αμέσως.



Ο George Michael, εκείνη την εποχή κλήθηκε να συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό single «Do They Know It's Christmas» του Band Aid μαζί με πολλούς άλλους αστέρες της δεκαετίας του '80, και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το φιλανθρωπικό single αποτελούσε «μεγάλη απειλή» για την εξασφάλιση της πρωτιάς με το «Last Christmas».



Το «Do They Know It's Christmas» πήγε τελικά στο νούμερο ένα και το «Last Christmas» στο νούμερο δύο, ενώ οι Wham! δώρισαν όλα τα δικαιώματα από το τραγούδι τους για τον φιλανθρωπικό σκοπό.

4) Ο George Michael είχε μηνυθεί για το κομμάτι

Ο George Michael μηνύθηκε για το τραγούδι, καθώς με το πέρας των χρόνων το «Last Christmas» έχει συγκριθεί με πολλά άλλα τραγούδια, λόγω της απλοϊκής μελωδίας του, κυρίως με το «Can't Smile Without You».



Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Dick James Music μήνυσε τον George Michael για λογοκλοπή εκ μέρους των συνθετών του «Can't Smile Without You», ισχυριζόμενος ότι το «Last Christmas» έμοιαζε πολύ με το τραγούδι τους.



Ωστόσο, η μήνυση απορρίφθηκε αφού αποδείχθηκε ότι δεκάδες τραγούδια είχαν επίσης παρόμοια μελωδία με το «Can't Smile Without You».

5) Το Last Christmas κατέκτησε την πρωτιά 36 χρόνια μετά

Μόλις πέντε χρόνια μετά το θάνατό του George Michael, το «Last Christmas» έφρασε στην κορυφή και έγινε νο1 το 2021, σχεδόν 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Οι θαυμαστές του είχαν αρχικά κάνει εκστρατεία για να φτάσει το τραγούδι στο νο1 για τα Χριστούγεννα του 2017, και το επιχείρησαν πάλι ένα χρόνο μετά το θάνατό του, την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, αλλά έφτασε στο νούμερο δύο.

6) Είναι το κομμάτι που έχει διασκευαστεί περισσότερες από 12 φορές

Το «Last Christmas», συνεχίζει να ζει αρκετές δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Αυτό φαίνεται κυρίως από το πώς παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, αλλά και από το πόσοι καλλιτέχνες το έχουν διασκευάσει: Taylor Swift, Carly Rae Jepsen και η Ariana Grande, αλλά και από βασιλιάδες της μουσικής της δεκαετίας του '80, όπως οι Cascada, Joe McElderry, Hilary Duff, Billie Piper, Ashley Tisdale, Jimmy Eats World και Backstreet Boys.

Με πληροφορίες από Pinknews.com