Λάσλο Κρασναχορκάι: Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025

Ο Ούγγρος συγγραφέας συμμετέχει στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (27-29 Μαρτίου 2026)

ΛΑΣΛΟ ΚΡΑΣΝΑΧΟΡΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ο Ούγγρος συγγραφέας συμμετέχει στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival - AILF), που ξεκινάει σήμερα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η βράβευση του Λάσλο Κρασναχορκάι αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία και της μοναδικής δύναμης του έργου του να φωτίζει τις βαθύτερες υπαρξιακές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Με τη γραφή του, που διακρίνεται για το φιλοσοφικό της βάθος και την ιδιαίτερη αισθητική της, ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας έχει κατακτήσει ξεχωριστή θέση στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή, επηρεάζοντας αναγνώστες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συμμετοχή του στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της στόχευση».

Από την πλευρά του, ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι ανέφερε: «Είναι τεράστια τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να συμμετέχω σε αυτό το Φεστιβάλ. Είχα έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, και στην Αθήνα συγκεκριμένα, αλλά δεν γνώριζα ότι δεν υπάρχει Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας. Οπότε όταν είδα την πρόσκλησή σας, απάντησα αμέσως θετικά. Κυρίως γιατί πρόκειται για ένα νέο φεστιβάλ που μόλις ξεκινάει και θα φέρει τους νέους κοντά στη λογοτεχνία. Χαίρομαι πολύ που γνωρίζω εσάς και τους συνεργάτες σας, που γνωρίζω ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολλά για την Αθήνα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να επιλύσει όλα τα προβλήματα μιας πόλης, αλλά οι προσπάθειες που έχετε καταβάλει, πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει να ακουστούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε τόσο ένθερμα τα βιβλία και τη λογοτεχνία».

Ποιος είναι ο Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, με έργα που χαρακτηρίζονται από τον μακροπερίοδο, υπνωτιστικό λόγο και τη βαθιά φιλοσοφική τους ένταση. Μέσα από εμβληματικά βιβλία, όπως το «Πόλεμος και Πόλεμος», «Το Ταγκό του Σατανά» και «Η Μελαγχολία της Αντίστασης», διερευνά με οξύτητα τη βία, την παρακμή, την πνευματική αγωνία και τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το έργο του έχει ασκήσει καθοριστική επιρροή στη σύγχρονη διεθνή λογοτεχνία, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση αφήγησης, χρόνου και συνείδησης. Παράλληλα, συνομιλεί δυναμικά με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής μας. Το 2015 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker και το 2025 με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ακτινοβολία του έργου του.

Στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ο συγγραφέας συμμετέχει σε κεντρικές εκδηλώσεις και συζητήσεις γύρω από τη σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής, ενώ προλογίζει και την προβολή της ταινίας «Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ» του Béla Tarr, με τον οποίο έχει μακρόχρονη καλλιτεχνική συνεργασία.

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF)  φέρνει στο προσκήνιο τη σύγχρονη λογοτεχνία και τον δημόσιο διάλογο, στις 27–29 Μαρτίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Για τρεις ημέρες, η Αθήνα γίνεται σημείο συνάντησης κορυφαίων συγγραφέων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων και ανήσυχων αναγνωστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και έμπνευσης. 

Οι συζητήσεις του φεστιβάλ εστιάζουν στη λογοτεχνία ως πεδίο δημιουργίας, καλλιτεχνικής αναζήτησης, προβληματισμού και κοινωνικής παρέμβασης, αγγίζοντας  θέματα, όπως η ταυτότητα, το φύλο, η βία, οι κοινωνικές ανισότητες, η σχέση πολιτικής και λογοτεχνίας και το μέλλον της ανάγνωσης. Μέσα από συναντήσεις που φέρνουν κοντά διαφορετικές φωνές και εμπειρίες, το AILF επιδιώκει να ενισχύσει τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό, αναδεικνύοντας το φεστιβάλ ως μια σύγχρονη γιορτή της λογοτεχνίας, όπου οι ιστορίες, οι ιδέες και οι άνθρωποι συνδιαλέγονται, δημιουργώντας έναν νέο δυναμικό θεσμό για την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι: Σέλβα Αλμάδα, Κέβιν Μπάρι, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Λάσλο Κρασναχορκάι, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Ματέο Νούτσι, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Βιβή Γεωργαντοπούλου, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αναστασία Γρηγοριάδου, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Λορέτα Μακόλεϊ, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Ντέμης Νικολαΐδης, Σοφία Νικολαΐδου, Γιάννης Οικονομίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος

  • Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Αστερίου, Λευτέρης Καλοσπύρος, Μικέλα Χαρτουλάρη
  • Διοργάνωση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
