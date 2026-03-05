ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Μέση Ανατολή: 23.000 Ινδοί ναυτικοί και 32 ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα στην περιοχή

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα

The LiFO team
The LiFO team
Μέση Ανατολή: 23.000 Ινδοί ναυτικοί και 32 ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα στην περιοχή Facebook Twitter
Φωτ. Στενά του Ορμούζ
0

Η πρωτοφανής ένταση στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς, με περίπου 23.000 Ινδούς ναυτικούς να εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, με στόχο, όπως δηλώνει η Ουάσινγκτον, την εξάλειψη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σε αντίδραση, το Ιράν έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο διάδρομο που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στον Περσικό Κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένα 36 πλοία υπό ινδική σημαία, μεταφέροντας κυρίως πετρέλαιο, εμπορικό φορτίο και υγροποιημένο αέριο.

Στο ίδιο μέτωπο, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την περιοχή και φροντίζει για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων. Επικαιροποιημένα στοιχεία από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή - Περσικός Κόλπος, Αραβική Θάλασσα και Κόλπος του Ομάν - βρίσκονται 32 πλοία με ελληνική σημαία, εκ των οποίων 10 εντός του Περσικού Κόλπου και 3 στις προσβάσεις.

Συνολικά, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν βρίσκονται 160 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών σημαίων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι υπήρξε μείωση των πλοίων στην περιοχή, από 215 χθες το πρωί σε 160 σήμερα.

Με πληροφορίες από ndtv.com / ERT

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου στην Κύπρο: «Εύχομαι το κράτος να είναι σε ετοιμότητα»

Διεθνή / Μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου στην Κύπρο: «Εύχομαι το κράτος να είναι σε ετοιμότητα»

Η ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει φέρει σε εγρήγορση τους κατοίκους της Κύπρου, με σειρήνες συναγερμού και προληπτικά μέτρα ετοιμότητας, ενώ η καθημερινότητα συνεχίζεται υπό αίσθημα ανησυχίας αλλά και εμπιστοσύνης στις αρχές
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
 
 